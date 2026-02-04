Евродепутати искат разследване срещу TikTok заради предполагаема цензура около досиетата "Епстийн"

Готов ли е Путин за мир? Преговорите в Абу Даби ще покажат

Г рупа европейски депутати от три леви политически формации поискаха Европейският съюз да започне разследване срещу TikTok заради обвинения, че платформата цензурира съдържание в полза на десни политически сили, пише Politico .

В писмо, изпратено в сряда, 32-ма евродепутати призовават Европейската комисия, институцията, отговаряща за прилагането на правилата за онлайн платформи, да провери дали TikTok създава "системен риск“ за свободата на изразяване и гражданския дебат.

Повод за искането са сигнали от потребители, че след промяна в собствеността на компанията се ограничават публикации по чувствителни теми, включително за досиетата около Джефри Епстийн и протестите срещу американската имиграционна служба в щата Минесота.

Един от новите собственици на TikTok от края на януари е технологичният милиардер Лари Елисън от Oracle, съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според медийни публикации, след сделката платформата е започнала да ограничава съдържание, критично към Тръмп и неговия политически лагер.

"Потребители съобщават за проблеми с качването на видеа, ограничен обхват и необичайно нисък брой гледания за съдържание, което споменава думи като Епстийн, ICE и Минесота“, посочват евродепутатите. Някои от подписалите допълват, че лично са изпитали "забивания и замръзване на видеа“ в Берлин и Брюксел.

European lawmakers from three left-leaning parties said today that the EU should investigate TikTok over allegations of censorship in favor of the right.https://t.co/XdpXp8YVvL — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 4, 2026

От TikTok заявиха, че няма правила, които забраняват споменаването на името "Епстийн“ в директни съобщения, а част от проблемите са били причинени от технически срив. По думите на говорител на компанията "една от системите за сигурност е реагирала погрешно в отделни случаи“.

Платформата вече е обект на разследване по Закона за цифровите услуги (DSA) за евентуални нарушения, свързани със системни рискове.

Подписалите писмото са основно представители на Зелените, но също и от групите на Левицата и Социалистите и демократите в Европейския парламент.

През януари TikTok сключи сделка с група инвеститори, сред които Oracle и фондът MGX от Абу Даби, с което сложи край на дългогодишния спор около собствеността на американските си операции.

"TikTok сътрудничи изключително активно на разследването по DSA и е предприел редица мерки за спазване на закона“, заяви говорителят на Европейската комисия Томас Рение. По думите му това показва, че Комисията е готова за диалог, когато платформите проявяват желание за сътрудничество.