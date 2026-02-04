Свят

Евродепутати искат разследване срещу TikTok заради предполагаема цензура около досиетата "Епстийн"

​Европейски законодатели настояват ЕК да провери дали платформата ограничава съдържание по политически чувствителни теми след промени в собствеността

4 февруари 2026, 16:18
Срещата на Тръмп за критичните минерали: Кой ще присъства, какъв е зaлогът?

Срещата на Тръмп за критичните минерали: Кой ще присъства, какъв е зaлогът?

"Болезнени времена": Мелинда Гейтс с първа реакция за Бил Гейтс и разкритията по случая "Епстийн"
Странната история на Мехмет Али Агджа – човекът, който стреля по папа Йоан Павел II

Странната история на Мехмет Али Агджа – човекът, който стреля по папа Йоан Павел II
Тръмп: Путин спази думата си за пауза в бомбардировките над Украйна

Тръмп: Путин спази думата си за пауза в бомбардировките над Украйна
Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?

Как изглеждат 303 милиарда барела венесуелски петрол?
Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите

Министерството на правосъдието на САЩ свали хиляди документи за Епстийн след разкриване на данни на жертвите
Зимните олимпийски игри - свидетели на нашествия, ядрени кризи и пропаганда

Зимните олимпийски игри - свидетели на нашествия, ядрени кризи и пропаганда
Готов ли е Путин за мир? Преговорите в Абу Даби ще покажат

Готов ли е Путин за мир? Преговорите в Абу Даби ще покажат

Г рупа европейски депутати от три леви политически формации поискаха Европейският съюз да започне разследване срещу TikTok заради обвинения, че платформата цензурира съдържание в полза на десни политически сили, пише Politico.

В писмо, изпратено в сряда, 32-ма евродепутати призовават Европейската комисия, институцията, отговаряща за прилагането на правилата за онлайн платформи, да провери дали TikTok създава "системен риск“ за свободата на изразяване и гражданския дебат.

Повод за искането са сигнали от потребители, че след промяна в собствеността на компанията се ограничават публикации по чувствителни теми, включително за досиетата около Джефри Епстийн и протестите срещу американската имиграционна служба в щата Минесота.

ЕК започва разследване срещу TikTok

Един от новите собственици на TikTok от края на януари е технологичният милиардер Лари Елисън от Oracle, съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според медийни публикации, след сделката платформата е започнала да ограничава съдържание, критично към Тръмп и неговия политически лагер.

"Потребители съобщават за проблеми с качването на видеа, ограничен обхват и необичайно нисък брой гледания за съдържание, което споменава думи като Епстийн, ICE и Минесота“, посочват евродепутатите. Някои от подписалите допълват, че лично са изпитали "забивания и замръзване на видеа“ в Берлин и Брюксел.

От TikTok заявиха, че няма правила, които забраняват споменаването на името "Епстийн“ в директни съобщения, а част от проблемите са били причинени от технически срив. По думите на говорител на компанията "една от системите за сигурност е реагирала погрешно в отделни случаи“.

Платформата вече е обект на разследване по Закона за цифровите услуги (DSA) за евентуални нарушения, свързани със системни рискове.

Български евродепутати: Пълна забрана на TikTok не е решение на проблема

Подписалите писмото са основно представители на Зелените, но също и от групите на Левицата и Социалистите и демократите в Европейския парламент.

През януари TikTok сключи сделка с група инвеститори, сред които Oracle и фондът MGX от Абу Даби, с което сложи край на дългогодишния спор около собствеността на американските си операции.

"TikTok сътрудничи изключително активно на разследването по DSA и е предприел редица мерки за спазване на закона“, заяви говорителят на Европейската комисия Томас Рение. По думите му това показва, че Комисията е готова за диалог, когато платформите проявяват желание за сътрудничество.

Източник: Politico    
TikTok Европейски съюз разследване цензура свобода на изразяване политически пристрастия евродепутати системен риск Джефри Епстийн Закон за цифровите услуги
Последвайте ни

По темата

Терзиев с нова версия за

Терзиев с нова версия за "Петрохан", познавал мъжете лично

Сарафов с нова информация за случая

Сарафов с нова информация за случая "Петрохан": Шокира ме

Дадоха дерогация за внос от Русия на АЕЦ

Дадоха дерогация за внос от Русия на АЕЦ "Козлодуй"

Исторически успех: Ваксина срещу ХИВ, която действа след само една доза

Исторически успех: Ваксина срещу ХИВ, която действа след само една доза

Всеки пети взима ниска заплата

Всеки пети взима ниска заплата

pariteni.bg
Porsche обмисля да дръпне шалтера на електрическите Boxster и Cayman

Porsche обмисля да дръпне шалтера на електрическите Boxster и Cayman

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 3 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 3 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 3 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Чанинг Тейтъм претърпя сериозна операция на рамото

Чанинг Тейтъм претърпя сериозна операция на рамото

Свят Преди 7 минути

„Просто още един ден. Още едно предизвикателство. Този ще бъде труден. Но както и да е. Да го направим“, написа той в социалните мрежи

От блясъка до легендата: Какво се случи с фаталните жени на Стария Холивуд

От блясъка до легендата: Какво се случи с фаталните жени на Стария Холивуд

Любопитно Преди 37 минути

Фаталните жени определиха Златната ера на Холивуд – но вижте какво стана с тези легендарни актриси след разцвета им

Христина Лулчева оглави Окръжна прокуратура-София

Христина Лулчева оглави Окръжна прокуратура-София

България Преди 1 час

Актът за встъпване в длъжност бе подписан в присъствие на и.ф. главeн прокурор Борислав Сарафов

Сабрина Карпентър изненада с жив гълъб на сцената на „Грами“ – PETA реагира

Сабрина Карпентър изненада с жив гълъб на сцената на „Грами“ – PETA реагира

Любопитно Преди 2 часа

Сабрина Карпентър предизвика бурни реакции на „Грами“, след като излезе на сцената с жив гълъб, а PETA я обвини в жестоко отношение към животните, докато фенове и собственикът на птицата я защитиха

Въвеждат национална транспортна система

Въвеждат национална транспортна система

България Преди 2 часа

Министерството на транспорта предвижда и създаването на единен електронен билет за цялостно пътуване

Разкриха голяма фабрика за незаконно производство на цигари край Перник

Разкриха голяма фабрика за незаконно производство на цигари край Перник

България Преди 2 часа

В съвместната спецакция са участвали Прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“ и международни партньори

Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтича

Последният ядрен договор между САЩ и Русия изтича

Свят Преди 2 часа

Договорът New START, който ограничава стратегическите ядрени оръжия, изтича тази седмица

Паркирана кола потегли сама, прекоси булевард и се заби в оградата на къща

Паркирана кола потегли сама, прекоси булевард и се заби в оградата на къща

България Преди 2 часа

Автомобилът бил оставен в близост до бензиностанция преди кръстовище

.

Всеки пети взима ниска заплата

България Преди 2 часа

Синдикати настояват за законови права на постоянни договори и работа на пълен работен ден

От 1 март Североизточна България може да остане без спешна помощ за деца

От 1 март Североизточна България може да остане без спешна помощ за деца

България Преди 3 часа

Заради масови оставки детската хирургия във Варна е пред закриване

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

Колко близо са Русия и Украйна до мирно споразумение?

Свят Преди 3 часа

Москва и Киев охладиха очакванията, омаловажавайки перспективите за незабавен пробив

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Последните минути на съпрузи, екзекутирани от дронове в Украйна

Свят Преди 3 часа

Валерий и Валентина Клочкови, които бяха женени 33 години, бяха сред последните, които се криеха от руските нашественици в тяхното село Грабовске, близо до руската граница

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Скарлет Йохансон въвлечена в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Любопитно Преди 3 часа

Аудиозапис въвлече Скарлет Йохансон в съдебния спор между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони, след като продуцент сравнява работата си с Йохансон и Лайвли в контекста на делото за филма „Никога повече“

,

Какви са прогнозите на перуанските шамани за 2026 г.?

Любопитно Преди 3 часа

Церемонията се провежда на плажа Ла Херадура в Лима. Шаманите се събират край морето, за да поискат „добра енергия“ за новата година

<p>ИТН: Служебният премиер не бива да е&nbsp;партийно оцветен, такива са Гюров и Главчев</p>

ИТН: Служебният премиер не бива да е партийно оцветен, такива са Гюров и Главчев

България Преди 3 часа

"От останалите трима е Ваша отговорност кого ще изберете", заяви Тошко Йорданов пред президента Илияна Йотова

Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна

Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна

Любопитно Преди 3 часа

Пилотното издание на инициативата ще обхване четири български града до края на месец май

Всичко от днес

От мрежата

Кога котките навлизат в пубертета 

dogsandcats.bg

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Джони Деп е неузнаваем на снимачната площадка на новия си филм!

Edna.bg

Илиана Коджабашева показа бременно коремче за първи път

Edna.bg

Пуснаха билетите за Варненското дерби, стана ясно колко фенове ще има Спартак

Gong.bg

Идва ли краят на убийствените корнери на Арсенал - отговорът се крие в телевизионно предаване (ВИДЕО)

Gong.bg

Сарафов за случая „Петрохан”: Има по-фрапиращи обстоятелства, отколкото в сериала „Туин Пийкс”

Nova.bg

Гилотириниране, мелене, бесене: Мъжът и жената от Свищов убили 82 животни, снимали от 2013 г. (СНИМКИ)

Nova.bg