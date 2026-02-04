Пътник без билет уби кондуктор в Германия

К ондуктор почина от раните си, след като бе нападнат от пътник в регионален влак в Германия при проверка на билетите, предаде ДПА, позовавайки се на полицията.

Тридесет и шест годишният служител е бил нападнат в понеделник вечер, докато влакът напускал железопътната гара в Ландщул, близо до Кайзерслаутерн в провинция Райнланд-Пфалц.

Двадесет и шест годишният пътник не е имал билет и му е било наредено да напусне влака, преди да нападне кондуктора, който е получил сериозни наранявания. Пътниците оказали първа помощ на ранения мъж и извикали полиция. Кондукторът е бил реанимиран на място, преди да бъде откаран в болница, където по-късно е издъхнал от раните си.

Заподозреният за нападението, гръцки гражданин, живеещ в Германия, е задържан на място, съобщи полицията.