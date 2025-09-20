Свят

Доналд Тръмп за руските изтребители в Естония: „Това може да е голям проблем“

„Не ми харесва. Не обичам, когато това се случва“, каза още американският президент

20 септември 2025, 11:17
Доналд Тръмп за руските изтребители в Естония: „Това може да е голям проблем“
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди за „голям проблем“, когато в петък беше попитан за съобщенията, че руски изтребители са навлезли във въздушното пространство на Естония, пише Newsweek.

Тръмп отговори: „Ще трябва да го проверя. Скоро ще ме информират подробно, така че ще ви кажа довечера или утре. Не ми харесва. Не обичам, когато това се случва. Това може да е голям проблем, но ще ви кажа по-късно – ще ме информират след около час“.

Инцидентът в Естония се случва малко повече от седмица, след като самолети на НАТО свалиха руски дронове над Полша, което засили опасенията, че войната в Украйна може да се разшири. Естония поиска активиране на член 4 от договора за НАТО.

Прехващането на руските самолети

В петък НАТО излетя с италиански изтребители F-35 от мисията за въздушно наблюдение над Балтика, за да прехване три руски изтребителя МиГ-31, които навлезли във въздушното пространство на Естония без разрешение. Според информацията, те са летели без полетен план, с изключени транспондери и са останали в естонското въздушно пространство около 12 минути, преди да бъдат изведени.

По-късно същия ден шведските военни публикуваха снимки, за които твърдят, че показват руските изтребители над Балтийско море. В съобщението се казва: „След нарушаването на естонското въздушно пространство шведски изтребители JAS 39 прехванаха и наблюдаваха три руски МиГ-31 над Балтийско море. Швеция винаги е готова да гарантира сигурността и целостта на нашето въздушно пространство заедно със съюзниците си“.

Междувременно Полша обвини Русия в петък, че е нарушила „зоната за безопасност“ на петролна платформа в Балтийско море, след като два изтребителя прелетели ниско над инсталацията „Петробалтик“. Полската гранична служба заяви, че военните и други власти са били уведомени за инцидента, който е определен като нарушение на сигурността около съоръжението.

Какво представлява член 4 на НАТО?

Член 4 от Северноатлантическия договор позволява на всеки член на алианса да поиска консултации, ако счита, че неговата териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени.

Това е механизъм за политически диалог и координация, а не автоматична гаранция за военни действия, но често предшества повишена готовност или съвместни отговори.

Член 4 на НАТО беше активиран за последно от Полша на 10 септември 2025 г., след като няколко руски дрона нарушиха полското въздушно пространство. По-рано, на 24 февруари 2022 г., няколко източноевропейски държави едновременно го активираха в отговор на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

По темата

Източник: Newsweek    
Естония Русия изтребители въздушно пространство НАТО член 4 Доналд Тръмп
Последвайте ни
Кибератака предизвика хаос на летища в Европа, включително Хийтроу

Кибератака предизвика хаос на летища в Европа, включително Хийтроу

Доналд Тръмп за руските изтребители в Естония: „Това може да е голям проблем“

Доналд Тръмп за руските изтребители в Естония: „Това може да е голям проблем“

Пентагонът ограничава журналистите с нови правила за достъп и информация

Пентагонът ограничава журналистите с нови правила за достъп и информация

Принц Хари намекна за завръщане във Великобритания с Меган Маркъл и децата им

Принц Хари намекна за завръщане във Великобритания с Меган Маркъл и децата им

КНСБ: Храните поскъпват с до 70% над борсовите цени

КНСБ: Храните поскъпват с до 70% над борсовите цени

pariteni.bg
Лоша новина, китайското правителство ще насърчава износа на EV от Поднебесната

Лоша новина, китайското правителство ще насърчава износа на EV от Поднебесната

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 4 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 4 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 4 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 4 дни

Виц на деня

– Бабо, какво правиш на компютъра? – Чатя с дядо ти – много е романтичен, ама не знае, че съм аз!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)</p>

Давид от Игри на волята 7: Не съм добър пъзелист (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Ваня Запрянова събра в студиото четирима пъстри гости

Делян Пеевски

Пеевски получи отговор от премиера за работата по водната криза

България Преди 2 часа

Във вторник, заместник-председателите на ПГ на „ДПС-Ново начало” ще се включат в работата на Националния борд по водите

Луната ни се отдалечава: Ето какво можем да очакваме да се случи

Луната ни се отдалечава: Ето какво можем да очакваме да се случи

Любопитно Преди 3 часа

Разстоянието до Луната всъщност се променя в рамките на един месец, докато обикаля около Земята

Спестете от сметки: Как да изберем най-икономичния климатик

Спестете от сметки: Как да изберем най-икономичния климатик

Любопитно Преди 3 часа

Разходът на енергия е най-важният параметър, който трябва да проверим

<p>Португалия ще признае палестинската държава</p>

Португалия ще признае палестинската държава

Свят Преди 3 часа

Други страни, включително Франция, Белгия и Канада, също планират да признаят Палестина в ООН следващата седмица

<p>Овладян е пожарът между селата Старосел и Паничери</p>

Овладян е пожарът между селата Старосел и Паничери

България Преди 4 часа

След стихията – изгорели са над 600 дка изоставени лозя

<p>Икономисти: Сериозен ръст на заплатите с 40-50% в някои сфери</p>

Икономисти: Сериозен ръст на заплатите с 40-50% в някои сфери

България Преди 4 часа

Традиционно разходите за персонал в бюджета са от порядъка на 7-8% от БВП. В бюджета за 2025 г. те са заложени в размер на 10,6% от БВП, което е абсолютен рекорд

<p>Ужас в Пловдивско: Тяло на мъж е намерено в с. Белащица</p>

Ужас в Пловдивско: Тяло на мъж е намерено в с. Белащица

България Преди 4 часа

55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си

<p>Полша вдигна самолети в бойна готовност след руски удари срещу Украйна</p>

Полша вдигна самолети в бойна готовност след руски удари срещу Украйна

Свят Преди 5 часа

В 5:40 ч. почти цяла Украйна беше под въздушна тревога

Диви и красиви

Три двойки отиват на финала в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 5 часа

Победителите ще заминат на екзотично пътешествие в Бали

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Колко от работните места ще изчезнат заради ИИ?

Технологии Преди 5 часа

ИИ ще съкрати много работни места, казва шефът на "Амазон"

До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

До 30° в събота, по-хладно ще бъде край морето

Любопитно Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София - около 26°

Можем ли да доверим паролите си на браузъра

Можем ли да доверим паролите си на браузъра

Технологии Преди 5 часа

Chrome, Edge, Firefox, Safari и останалите предлагат удобна функция, но сигурна ли е

Даниела Тренчева

Предаването „Ничия земя“ на Даниела Тренчева с престижна награда „Златна монета култура“

България Преди 6 часа

Поредицата от филми на NOVA бе отличена за приноса си към професионализма и високия стандарт на телевизионните медии

Семейство Макрон представя научни доказателства за женския пол на Брижит

Семейство Макрон представя научни доказателства за женския пол на Брижит

Свят Преди 13 часа

Фалшивата новина, която се появява редовно във Франция още от първия мандат на Еманюел Макрон през 2017 г. набира поддръжници в САЩ

Гергана, Давид и Любослав се сбогуваха с приключението “Игри на волята”

Гергана, Давид и Любослав се сбогуваха с приключението “Игри на волята”

Любопитно Преди 14 часа

Първото си ексклузивно интервю те дадоха в подкаста “След игрите”

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
1

Внимание! Висок риск от пожари

sinoptik.bg
1

Предстои слънчева серия почивни дни

sinoptik.bg

3 кратки притчи, които ще ви вдъхновят да бъдете по-добри

Edna.bg

Звезда от "Анатомията на Грей" загина в автомобилна катастрофа

Edna.bg

Франческо Тоти преди "Дерби дела Капитале": Това е красив мач

Gong.bg

Бившият талант на Рома Николо Дзаниоло разкри защо избра да премине в Удинезе

Gong.bg

Натоварен трафик по основните пътни артерии в страната

Nova.bg

България осъди нарушаването на естонското въздушно пространство

Nova.bg