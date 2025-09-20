Доналд Тръмп за руските изтребители в Естония: „Това може да е голям проблем“

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди за „голям проблем“, когато в петък беше попитан за съобщенията, че руски изтребители са навлезли във въздушното пространство на Естония, пише Newsweek.

Тръмп отговори: „Ще трябва да го проверя. Скоро ще ме информират подробно, така че ще ви кажа довечера или утре. Не ми харесва. Не обичам, когато това се случва. Това може да е голям проблем, но ще ви кажа по-късно – ще ме информират след около час“.

Инцидентът в Естония се случва малко повече от седмица, след като самолети на НАТО свалиха руски дронове над Полша, което засили опасенията, че войната в Украйна може да се разшири. Естония поиска активиране на член 4 от договора за НАТО.

Прехващането на руските самолети

В петък НАТО излетя с италиански изтребители F-35 от мисията за въздушно наблюдение над Балтика, за да прехване три руски изтребителя МиГ-31, които навлезли във въздушното пространство на Естония без разрешение. Според информацията, те са летели без полетен план, с изключени транспондери и са останали в естонското въздушно пространство около 12 минути, преди да бъдат изведени.

По-късно същия ден шведските военни публикуваха снимки, за които твърдят, че показват руските изтребители над Балтийско море. В съобщението се казва: „След нарушаването на естонското въздушно пространство шведски изтребители JAS 39 прехванаха и наблюдаваха три руски МиГ-31 над Балтийско море. Швеция винаги е готова да гарантира сигурността и целостта на нашето въздушно пространство заедно със съюзниците си“.

Following a violation of Estonian air space, Swedish JAS 39 fighters intercepted and monitored three Russian MiG-31 fighter jets over the Baltic Sea today. Sweden is always ready to ensure the safety, security and integrity of our airspace together with our allies.#WeAreNATO pic.twitter.com/gpTbmngiKc — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) September 19, 2025

Междувременно Полша обвини Русия в петък, че е нарушила „зоната за безопасност“ на петролна платформа в Балтийско море, след като два изтребителя прелетели ниско над инсталацията „Петробалтик“. Полската гранична служба заяви, че военните и други власти са били уведомени за инцидента, който е определен като нарушение на сигурността около съоръжението.

Какво представлява член 4 на НАТО?

Член 4 от Северноатлантическия договор позволява на всеки член на алианса да поиска консултации, ако счита, че неговата териториална цялост, политическа независимост или сигурност са застрашени.

Това е механизъм за политически диалог и координация, а не автоматична гаранция за военни действия, но често предшества повишена готовност или съвместни отговори.

Член 4 на НАТО беше активиран за последно от Полша на 10 септември 2025 г., след като няколко руски дрона нарушиха полското въздушно пространство. По-рано, на 24 февруари 2022 г., няколко източноевропейски държави едновременно го активираха в отговор на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.