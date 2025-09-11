Свят

Смразяващо видео вероятно е заснело стрелеца срещу Чарли Кърк, мигове след убийството

Ужасяващи кадри показват предполагаемия убиец на Чарли Кърк на покрива на сграда в кампуса на Ута Валей Юнивърсити, докато 3 000 души се спускат за прикритие след фаталния изстрел

11 септември 2025, 14:04
Смразяващо видео вероятно е заснело стрелеца срещу Чарли Кърк, мигове след убийството
У жасяващи кадри може би са заснели убиеца на Чарли Кърк, докато се придвижва по покрива на сграда в кампуса, само мигове след убийството на консервативния активист в сряда, пише The Post.

Клипът е заснет от вътрешността на сграда на Ута Валей Юнивърсити, зад шатрата, където Кърк е говорил, и показва как 3 000 души, присъстващи на събитието, се спускат за прикритие веднага след изстрела на убиеца.

Над тълпата, на сграда отсреща, се появява малка тъмна фигура, която сякаш се изправя и започва да се движи по покрива.

Отделни кадри, заснети преди стрелбата и изглеждащи като от кампуса на Ута Валей Юнивърсити, показват тъмна фигура в легнало положение на покрива, от който стрелецът открива огън, докато хората наблизо се чудят какво виждат.

„Там има някой на покрива“, казва един човек. „Той току-що изтича оттам, влезе вътре, сега е точно там.“

Мигове по-късно Кърк е фатално прострелян, докато отговаря на въпрос за масови убийства, извършени от транссексуални хора в Америка.

Видео, заснето от присъстващи по-близо до шатрата на Кърк, показва как известният консервативен коментатор се отпуска в стола си, а кръвта изтича от шията му. Той пада на земята и бързо е отведен от екипа си за сигурност извън кампуса.

Кърк, основател на консервативната неправителствена организация Turning Point USA, е най-известен с откритите си дебати „Prove Me Wrong“ в университетите, където членове на общността могат да оспорят неговите възгледи.

Той е убит по време на един от тези дебати като част от The American Comeback Tour.

Кърк оставя след себе си съпругата си, бившата Мис Аризона Ерика Францве, и две малки деца.

По време на хаоса екипите за спешна помощ се опитват да локализират възможния заподозрян. Досега двама души са били задържани, но и двамата са били освободени от властите.

Диспечерите описват заподозрения като човек, носещ дънки, черна риза и черен елек - без информация за възраст или пол. Той е бил въоръжен с дълго оръжие и е бил разположен на покрива на сграда източно от библиотеката на университета.

