Смразяващо видео вероятно е заснело стрелеца срещу Чарли Кърк, мигове след убийството

У жасяващи кадри може би са заснели убиеца на Чарли Кърк, докато се придвижва по покрива на сграда в кампуса, само мигове след убийството на консервативния активист в сряда, пише The Post.
Клипът е заснет от вътрешността на сграда на Ута Валей Юнивърсити, зад шатрата, където Кърк е говорил, и показва как 3 000 души, присъстващи на събитието, се спускат за прикритие веднага след изстрела на убиеца.
Над тълпата, на сграда отсреща, се появява малка тъмна фигура, която сякаш се изправя и започва да се движи по покрива.
Отделни кадри, заснети преди стрелбата и изглеждащи като от кампуса на Ута Валей Юнивърсити, показват тъмна фигура в легнало положение на покрива, от който стрелецът открива огън, докато хората наблизо се чудят какво виждат.
Figure spotted on nearby rooftop MOMENTS before Charlie Kirk ASSASSINATED— ManicPapa (Jeff Nusser) (@manic_papa) September 10, 2025
Onlookers realizing likely NOT a cop: 'you’d think he’d already be in place'
Footage from BNO News@MTodayNews pic.twitter.com/oH9H2t8Tp0
„Там има някой на покрива“, казва един човек. „Той току-що изтича оттам, влезе вътре, сега е точно там.“
Мигове по-късно Кърк е фатално прострелян, докато отговаря на въпрос за масови убийства, извършени от транссексуални хора в Америка.
Chilling clips possibly show Charlie Kirk assassin on rooftop moments before and after fatal shooting at UVU https://t.co/ieSF8aSQF8— DjGee (@DjMastaGee2022) September 11, 2025
Видео, заснето от присъстващи по-близо до шатрата на Кърк, показва как известният консервативен коментатор се отпуска в стола си, а кръвта изтича от шията му. Той пада на земята и бързо е отведен от екипа си за сигурност извън кампуса.
This is the confirmed video of the sniper on the roof at UVU right after Charlie Kirk got shot. The suspect is still unknown and at large and it appears to be the work of a professional military sniper, hitman. It will be very unlikely that he will ever be captured or found alive pic.twitter.com/Vhk9K3cF1D— alex jungle (@JungleAlex13227) September 11, 2025
Кърк, основател на консервативната неправителствена организация Turning Point USA, е най-известен с откритите си дебати „Prove Me Wrong“ в университетите, където членове на общността могат да оспорят неговите възгледи.
Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) September 10, 2025
Той е убит по време на един от тези дебати като част от The American Comeback Tour.
Кърк оставя след себе си съпругата си, бившата Мис Аризона Ерика Францве, и две малки деца.
По време на хаоса екипите за спешна помощ се опитват да локализират възможния заподозрян. Досега двама души са били задържани, но и двамата са били освободени от властите.
Диспечерите описват заподозрения като човек, носещ дънки, черна риза и черен елек - без информация за възраст или пол. Той е бил въоръжен с дълго оръжие и е бил разположен на покрива на сграда източно от библиотеката на университета.