ФБР дава 100 000 долара за информация за убиеца на Чарли Кърк

От Федералното бюро за разследване молят обществеността за съдействие

11 септември 2025, 19:21
"Докато се срещнем отново, любов моя": Атаките на 11 септември - какво се случи?

Ф БР предлага награда до 100 000 долара за информация, водеща до идентифицирането и арестуването на лицето или лицата, отговорни за за убийството на консервативния активист Чарли Кърк.

Малко преди това офисът на ФБР в Солт Лейк Сити публикува снимки на "лице, представляващо интерес" във връзка с убийството на Чарли Кърк вчера, предава Би Би Си.

От Федералното бюро за разследване молят обществеността за съдействие при идентифицирането на лицето. Това са първите снимки, публикувани от правоохранителните органи, на човек, за когото властите смятат, че може да е замесен в убийството на Кърк.

Призоваха Мъск да премахне видеото с убийството на Кърк

На пресконференция от ФБР заявиха, че стрелецът изглежда е бил на покрив, преди да избяга от местопрестъплението в университета "Юта Вали".

Властите също така са открили вероятното оръжие, използвано при стрелбата, като заподозреният "изглежда е на колежанска възраст".

Оръжието е мощна болтова карабина. Разследващите имат "няколко пробива", включително са успели да проследят придвижването на стрелеца, докато е бягал от местопрестъплението. Има и видео, което се проучва.

Смъртта на Чарли Кърк: Шок и политически трус след стрелбата в университет в САЩ

Самоличността на заподозрения остава неизвестна. Мотивът, също.

Източник: BBC    
