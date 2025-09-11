Свят

Смъртта на Чарли Кърк: Шок и политически трус след стрелбата в университет в САЩ

Все още има много неясноти около инцидента, но ето какво знаем със сигурност

11 септември 2025, 09:11
Ч арли Кърк, влиятелен консервативен активист и близък съюзник на американския президент Доналд Тръмп, беше застрелян, докато говореше на събитие в университет в щата Юта.

Все още има много неясноти около инцидента, но ето какво знаем със сигурност.

  • Какво се случи?

31-годишният Кърк, поканен да изнесе лекция в Университета на долината Юта (UVU), седеше под бяла шатра, обръщайки се към около 3000 души, събрали се в открит двор, наподобяващ амфитеатър.

Източник: БТА/АР

По време на въпрос от публиката за насилието с огнестрелно оръжие, около 12:20 ч. местно време се чува единичен изстрел, показват записи и свидетелски разкази.

Кърк се свлича назад на стола си, с видима кръв по врата, докато стотици уплашени хора започнаха да бягат.

„Чух силен изстрел, трясък, и след това видях как тялото му – на забавен каданс – пада“, разказа очевидец.

„Всички легнахме на земята за около половин минута, после хората наоколо започнаха да стават и да бягат“, каза Ема Питс, репортер от Deseret News.

Кърк беше откаран по спешност в болница с частен автомобил. Час по-късно Тръмп потвърди смъртта му в публикация в Truth Social.

Кампусът беше евакуиран, докато полицията започна издирване на стрелеца.

Съпругата и двете деца на Кърк също са били на мястото, но са невредими. Никой друг не е пострадал.

  • Кой е заподозреният?

Властите потвърдиха, че става дума за убийство, но все още няма яснота кой е стрелецът или какъв е мотивът.

Двама души бяха арестувани веднага след инцидента, но по-късно освободени, тъй като „нямат връзка със стрелбата“.

„Разследването е в ход“, заяви Министерството на обществената безопасност на Юта.

Според полицията се смята, че изстрелът е произведен от покрив на сграда до двора. Преглеждат се записи от охранителни камери, а заподозреният е описан като „облечен в тъмни дрехи“.

В социалните мрежи се появиха видеа, за които се твърди, че показват силует на стрелец върху покрив. BBC Verify анализира кадрите, но лошото качество не позволява категорично разпознаване.

  • Кой беше Чарли Кърк?

Кърк беше сред най-известните консервативни активисти и медийни лица в САЩ, доверен съюзник на Доналд Тръмп и чест посетител на Белия дом.

Още на 18 години съосновава студентската организация Turning Point USA, която има за цел да насърчава консервативните идеи в американските университети.

Той стана известен със своите дебати на открито, често в стил „промени мнението ми“. Именно по време на подобна дискусия беше прострелян.

Кърк е роден и израснал в предградията на Чикаго Арлингтън Хайтс и Проспект Хайтс, Илинойс . В гимназията Кърк активно се занимава с политика, подкрепяйки кандидата на републиканците Марк Кърк (без роднинска връзка) и неговата кампания за Сената на САЩ, както и участвайки в кампания срещу увеличението на цените в столовата на училището си. За кратко посещава колежа Харпър, преди да се откаже, за да се посвети на политическия активизъм на пълен работен ден, повлиян от члена на движението „Чаено парти“ Бил Монтгомъри . През 2012 г. Кърк основава TPUSA, консервативна студентска организация, която бързо се разраства с подкрепата на дарители като Фостър Фрис.

Източник: БТА/АР

Кърк разшири влиянието на организацията чрез инициативи като „Списък за наблюдение на професори“ и „Списък за наблюдение на училищния съвет“, които се стремяха да уволнят професори, споделящи мнения, противоречащи на Turning Point. Критиците нарекоха това форма на съвременен маккартизъм. През 2019 г. Кърк основава Turning Point Action, политическо звено за застъпничество, а по-късно, заедно с петдесятен пастор Роб Маккой, сформират Turning Point Faith – насочена към мобилизиране на религиозните общности по консервативни въпроси. Кърк беше водещ на „Шоуто на Чарли Кърк“, консервативно ток-шоу радиопредаване. Ключов съюзник на Доналд Тръмп, Кърк промотира консервативни и свързани с Тръмп каузи.

Той получи критики за различни противоречиви изявления, особено по отношение на противопоставянето си на контрола върху оръжията, абортите, правата на ЛГБТ+ общността, критиките си към Закона за гражданските права от 1964 г. и Мартин Лутър Кинг-младши, както и за насърчаването на християнския национализъм, дезинформацията за COVID-19, неверните твърдения за изборни измами през 2020 г. и конспиративната теория „Великото заместване“.

Кърк беше защитник на правото на носене на оръжие, откровен критик на транссексуалните права и непримирим поддръжник на Тръмп.

Неговият подкаст и публикации в социалните мрежи засягаха теми като изменението на климата, религията, семейните ценности и политическите конфликти.

За едни той беше противоречив и провокативен, за други – герой и защитник на свободата на словото.

  • Как реагира светът?

Новината предизвика вълна от реакции в САЩ и по света.

„Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Никой не е разбирал или притежавал Сърцето на младежта в Съединените американски щати по-добре от Чарли“, написа Тръмп в Truth Social, нареждайки знамената да бъдат спуснати наполовина.

Малко по-късно президентът на САЩ изрази „скръбта и гнева си“ за убийството на Чарли Кърк и обвини реториката на „радикалната левица“ във видеозапис директно пред камерата от Овалния кабинет.

„Изпълнен съм с мъка и гняв заради гнусното убийство на Чарли Кърк в университетски кампус в Юта. Чарли вдъхнови милиони и тази вечер всички, които го познаваха и обичаха, са обединени в шок и ужас“, каза президентът в четириминутно видео. „Това е мрачен момент за Америка“, добави президентът.

Президентът свърза смъртта на Кърк със собствената си стрелба в Бътлър, Пенсилвания, и други нашумели случаи на насилие, включително стрелбата по ръководител на UnitedHealthcare в Ню Йорк през декември и стрелбата по лидера на мнозинството в Камарата на представителите Стив Скализ през 2017 г., докато се обявяваше срещу „радикално ляво политическо насилие“.

„Този ​​вид реторика е пряко отговорна за тероризма, който наблюдаваме в страната ни днес, и тя трябва да спре веднага. Моята администрация ще открие всеки един от онези, които са допринесли за това зверство“, каза Тръмп.

Той предложи американците и медиите да „се изправят срещу факта, че насилието и убийствата са трагичната последица от демонизирането на онези, с които не са съгласни“.

Тръмп обеща по-нататъшни действия, представяйки по-широк план за справяне с политическото насилие.

„Моята администрация ще открие всеки един от онези, които са допринесли за това зверство и за друго политическо насилие, включително организациите, които го финансират и подкрепят, както и онези, които преследват нашите съдии, служители на реда и всички останали, които въвеждат ред в страната ни“, каза той.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който бе близък с Кърк, написа в X: „Вечна му памет“.

„Атаката срещу Чарли Кърк е отвратителна, подла и осъдителна“, написа в Екс губернаторът на Калифорния от Демократическата партия Гавин Нюсъм. „Трябва да отхвърлим всяка форма на политическо насилие в САЩ“, допълни той.

Бившите президенти Джо Байдън и Барак Обама също осъдиха стрелбата. „Няма място за подобно насилие в страната ни“, каза Байдън, а Обама я нарече „презрян акт“.

Международни лидери също изразиха съболезнования – британският премиер Киър Стармър подчерта правото на свободна дискусия без страх, а италианският премиер Джорджа Мелони определи убийството като „дълбока рана за демокрацията“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CNN (@cnn)

  • Нараства ли политическото насилие в САЩ?

Според данни, в първата половина на годината са регистрирани около 150 политически мотивирани атаки – почти двойно повече спрямо предходната година.

Експертът Майк Дженсън от Университета в Мериленд предупреждава, че страната се намира в „много опасна ситуация“ и убийството на Кърк може да се превърне във „възпламеняващ момент“.

През последните години САЩ преживяват поредица от атаки срещу политици – от опити за убийство на Тръмп, до нападения срещу демократически законодатели и инцидента с Пол Пелоси през 2022 г.

  • Политическите последици

Убийството на Кърк задълбочава усещането за криза в американската политика. То беше наречено от Тръмп „мрачен момент за Америка“. Президентът обвини „радикалната левица“ и обеща да преследва виновните.

Десни активисти призоваха за твърди действия срещу леви групировки, докато в Конгреса минута мълчание в памет на Кърк бързо прерасна в политически спорове – показател за дълбокото разделение в страната.

В Юта губернаторът Спенсър Кокс заяви с видимо вълнение: „Това ли е всичко? Това ли е резултатът от 250 години история?“

Името на Чарли Кърк вече ще остане не само в историята на консервативното движение, но и като символ на все по-напрегнатата и опасна политическа сцена в Америка.

Източник: ВВС    
Чарли Кърк Убийство Политическо насилие Консервативен активист Доналд Тръмп Стрелба Американска политика
