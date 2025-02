Ватиканът: Папа Франциск остава в критично състояние

П апа Франциск остава в критично състояние, като кръвните му изследвания показват ранна бъбречна недостатъчност, но той остава бодър, отзивчив и присъства на литургия, съобщи Ватикана, докато 88-годишният понтифик се бори с пневмония и белодробна инфекция, предаде Асошиейтед прес.

От Ватикана уведомиха, че Франциск не е имал повече респираторни кризи от събота вечерта насам, но все още се налага да получава допълнителен кислород.

