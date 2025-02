Папа Франциск ли е последният папа: пророчества, реформи и политически битки

Ц елият свят е сериозно обезпокоен за здравето на папа Франциск, след като той бе хоспитализиран с тежък бронхит. Според Politico, папата бърза да завърши важните си дела преди неизбежната битка за неговия наследник.

Влошеното здраве на папата и подготовката за конклава

Франциск беше приет в специализирано отделение на болница „Джемели“ в Рим по-рано този месец, след като състоянието му се влоши. Според информация от Светия престол, бронхитът му е прераснал в „полимикробна инфекция“ със „сложна клинична картина“. Близки до него източници твърдят, че папата страда от силни болки и е споделил в личен разговор, че този път няма да се справи.

Лекарите са му забранили да провежда традиционната си неделна аудиенция, която той рядко пропуска, дори при предишни хоспитализации. Въпреки нежеланието си да постъпи в болница, на папата му било заявено категорично, че ако остане във Ватикана, това може да има фатални последици.

Пророчеството на свети Малахия и въпросът за наследника

С влошаването на здравето на Франциск на преден план отново излиза едно старо и мистериозно пророчество – това на свети Малахия. Според него, всеки папа е бил предвиден чрез кратки латински фрази, а последният от тях ще бъде "Петър Римлянин", след чийто понтификат ще настъпи Апокалипсисът.

Пророчеството на свети Малахия е серия от 112 кратки латински фрази, които твърдят, че описват всеки папа от времето на Целестин II (избран през 1143 г.) до края на света. Според легендата, ирландският светец Малахия (1094-1148) получил видение по време на посещение в Рим през 1139 г., в което му били разкрити имената на бъдещите папи. Тези пророчества обаче остават неизвестни до около 1590 г., когато са "открити", което поражда съмнения относно тяхната автентичност. Мнозина смятат, че те са фалшификация от XVI век, създадена с цел да повлияе на папските избори в полза на кардинал Джироламо Симончели. Поддръжниците на пророчеството твърдят, че някои от фразите съответстват на определени папи, като например "Славата на маслината" за Бенедикт XVI, свързвайки го с Оливетанския орден. Последната фраза предсказва папа, наречен "Петър Римлянина", който ще управлява по време на големи изпитания, водещи до разрушаването на Рим и Страшния съд. Въпреки това, скептиците посочват, че точността на пророчествата намалява след 1590 г., което подкрепя теорията за тяхната фалшификация.

Франциск не носи това име, но има тълкувания, че той може да е последният папа, преди да започнат тежки изпитания за Църквата. Всъщност, когато Бенедикт XVI абдикира, на негово място според пророчеството се очаквало да бъде избран чернокож папа – нещо, което така и не се случило, тъй като избрали Франциск.

Според някои наблюдатели това може да означава, че изборът на Франциск е бил опит да се заобиколи пророчеството. Други вярват, че следващият папа ще бъде онзи мистериозен „Петър Римлянин“ и че неговият понтификат ще бележи последните времена на Католическата църква, каквато я познаваме.

Каква е позицията на Ватикана?

Ватиканът традиционно избягва да коментира пророчеството на свети Малахия, а когато го прави, го представя като поетично произведение, а не като истинско предсказание. Още папа Бенедикт XVI инструктира Конгрегацията за доктрината на вярата да не разглежда пророчеството буквално.

Франциск, от своя страна, е известен със своя рационален подход и се дистанцира от апокалиптичните предсказания. Въпреки това, той е първият папа, който открито говори за възможността да последва примера на Бенедикт XVI и да се оттегли.

Кой е папа Франциск?

На 13 март 2013 г. за нов Върховен понтиф и 266-и наследник на Св. Петър беше избран Кардинал Хорхе Марио Берголио, който избра името Франциск.

Избраният за папа Франциск е Кардинал Хорхе Марио Берголио, Архиепископ на Буенос Айрес, Аржентина, пише в сайта на Българската католическа църква. Роден е на 17 декември 1936 г. в Буенос Айрес. Баща му - Марио, е емигрант от Италия, който заедно със семейството си бяга от режима на Бенито Мусолини, а майка му - Реджина, е от Буенос Айрес. Берголио е най-големият от 5 деца. Преди да стане йезуит сменя няколко поприща, като му се налага да работи дори като охрана в нощен клуб и чистач. На 21-годишна възраст се сблъсква с тежки здравословни проблеми - разболява се от пневмония, заради която губи част от белия си дроб.

Той е учил химическа техника, но след това решава да поеме пътя на свещенството и постъпва в Семинарията на Вила Девото. През 1963 г., след завръщането си в Буенос Айрес от новициата на Компанията на Исус в Чили, Франциск получава образователна степен по философия от Семинарията на св. Йозеф в Сан Мигел. През 1992 г. папа Йоан Павел ІІ го назначава за титуларен епископ на Аука и помощен епископ на Буенос Айрес. Ръкоположен е за епископ на 27 юни същата година в катедралата на Буенос Айрес от кардинал Антонио Карачино, Апостолическия нунции Убалдо Калабрези и епископ Емилио Огненович. Провъзгласен е за кардинал от блажения папа Йоан Павел ІІ на 21 февруари 2001 г., като получава титлата на Роберто Белармино.

Йезуитите и "черният папа":

Папа Франциск е първият представител от йезуитския орден, избран на този пост. Йезуитският орден е известен още като Обществото на Исус и е един от най-разпространените ордени на католическата църква. Мисии на йезуитите има в 112 страни на 6 континента, а началото на ордена е дадено на 15 август 1534 година от Игнаций Лойола и няколко негови съмишленици в Париж. Йезуитският лидер е известен и като "черния папа", основно заради цвета на расото си, но и защото както Папата, който е облечен в бяло, има огромно влияние по цял свят и обикновено запазва поста си до живот. Йезуитите са били забранени от Папа Климент XIV през 1773 и признати отново от Папа Пиус VII през 1814. Те са известни със значимата си роля в развитието на образованието, теологията, мисионерската дейност и издаването на книги. Йезуитският орден се отличава от другите се от другите религиозни ордени и с предаността си към папата. Само те полагат освен трите обета, които полага всеки Божи служител, и четвърти обет - за вярност към папата. Членовете на Йезуитския орден не се стремят към изкачване в йерархията, като за тях най-важното е да бъдат в услуга на папата.

Сигурно е едно – следващият папа ще бъде избран в обстановка на силни политически, религиозни и геополитически напрежения.

Реформи и политически битки

Сега, състоянието на Франциск го е накарало да ускори своите реформи и да назначи ключови фигури на важни постове. От началото на своя понтификат през 2013 г. той се стреми да направи Католическата църква по-отворена, давайки водещи позиции на жени и представители на ЛГБТ общността. Тези действия предизвикват сериозен раздор сред консервативните католици, докато либералите критикуват, че промените са твърде бавни.

Освен това, на 6 февруари, преди да бъде хоспитализиран, Франциск удължи мандата на кардинал Джовани Батиста Ре като декан на Колегията на кардиналите. Този ход е от ключово значение, защото именно тази Колегия ще организира и ръководи конклава за избора на следващия папа.

Тъй като конклавите са арена за силни политически борби, критиците твърдят, че чрез своите назначения Франциск се опитва да осигури наследник, който да продължи неговата визия за Църквата.

