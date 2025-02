Папа Франциск е в критично състояние

П апа Франциск е в критично състояние.

„Състоянието на Светия отец остава критично и папата не е вън от опасност. Тази сутрин папа Франциск получи продължителен астматичен респираторен пристъп, който наложи използването на кислород с висок дебит", съобщиха от Ватикана.

Ежедневните кръвни тестове са показали тромбоцитопения, свързана с анемия, което наложило прилагането на кръвопреливане.

JUST IN: Pope Francis is in critical condition, Vatican announces. pic.twitter.com/9fpdrMsxRK