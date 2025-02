"Молете се за мен": Папа Франциск с призив към вярващите

П апа Франциск призова в неделната си молитва "Ангел Господен" всички вярващи в лоното на Римокатолическата църква да се молят за него, предаде ДПА.

"Молете се за мен", призова Светият отец в текста, прочетен днес пред множеството в базиликата "Свети Петър" във Ватикана от архипиескоп Рино Физикела.

Настаненият в болница папа Франциск за втора поредна седмица не води неделната служба.

UPDATE: Pope Francis was conscious but still receiving high flows of supplemental oxygen Sunday following a respiratory crisis and blood transfusions, as he remains in critical condition with a complex lung infection, the Vatican said. https://t.co/4K0ZNCp6Sa