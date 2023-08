Британската полиция прекрати разследване срещу крал Чарлз III

Б ританската полиция заяви, че няма да предприеме никакви допълнителни действия след разследването на медийни съобщения, че почести са били предлагани в замяна на дарения за една от благотворителните организации на крал Чарлз, съобщи Ройтерс.

No further action will be taken by detectives who have been investigating cash-for-honours allegations involving the King's charity The Prince's Foundation, the Metropolitan Police has said https://t.co/lzFjY3SoQw