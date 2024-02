В капана на лошото време: Порои взеха жертви в Боливия (ВИДЕО)

Н ай-малко 33 души са загинали при интензивни дъждове в Боливия, а хиляди трябваше да бъдат евакуирани. Това съобщи NOVA .

Пороите предизвикаха хаос в страната.

В столицата Националната служба по метеорология и хидрология издаде червен код.

Hundreds of towns and villages in Bolivia have been put under alert as torrential rains continue to wreak havoc in the South American country - BBC News



