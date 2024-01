Проливни дъждове предизвикаха наводнения в Тексас, предупреждения за евакуация в Южна Калифорния

П роливни валежи в САЩ снощи предизвикаха наводнения в Тексас, а властите в Калифорния издадоха предупреждения за евакуация заради потенциални кални свлачища в някои части на окръг Лос Анджелис, предаде Асошиейтед прес.

Според Националната метеорологична служба в някои части на Сан Антонио са паднали до 12,7 сантиметра дъжд от неделя вечерта. Проливни дъждове се изляха и над Хюстън, Далас, както и в различни части на Северен и Източен Тексас.

Dense fog advisory, flood watch in effect with more rain to come https://t.co/1cryKpINO3