"Отне правото на три деца да кажат тате": Близки на загинал при катастрофа настояват за справедлива присъда

Инцидентът отне живота на пътник в АТВ, след като лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря бъгито

2 март 2026, 10:22
Иран, САЩ и Световното първенство по футбол, което започва след 3 месеца

Война по избор? Пентагонът разтърси Вашингтон с признание за иранската заплаха

Как ЦРУ е следило върховния лидер на Иран Али Хаменей в продължение на месеци, позволявайки решителният удар, който го уби

35 шева на трапезната маса: Джефри Епстийн е диктувал медицинските грижи за жертвите си

Ердоган е натъжен от смъртта на аятолах Али Хаменей

Али Лариджани: Иран няма да преговаря със САЩ

Доналд Тръмп: Конфликтът с Иран може да продължи четири седмици

Израел: С убийството на Али Хаменей е ликвидирано цялото ръководство на оста на терора

Б лизки и роднини на мъж, загинал при тежка катастрофа миналото лято в столичния квартал „Христо Ботев“, отново излизат на протест с настояване за справедлива присъда. Инцидентът отне живота на пътник в АТВ, след като лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря бъгито.

По данни на полицията водачът на колата е навлязъл в насрещното платно. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Два месеца след трагедията близките настояваха 19-годишният тогава Валентин Асенов да бъде задържан под стража, тъй като по това време той все още е бил на свобода, въпреки че е имал условна присъда.

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

„Брат ми беше убит от дрогиран човек. На 14 юли 2025 г. Валентин е употребил наркотични вещества, влязъл е в насрещното и се е забил в бъгито, в което се возеше брат ми“, заяви в ефира на NOVA братът на загиналия Денчо Димитров.

В търсене на справедливост: Близки на загинали при катастрофа на протест пред Съдебната палата

По думите му обвиняемият вече е осъждан за побой и грабеж. „Надяваме се да има справедлив процес и извършителят да не се измъкне. Той отне правото на три деца да кажат думата „тате“, каза още Димитров.

На 5 март пред Софийския градски съд ще се проведе протест, на който близки и съпричастни ще изразят отново своя призив за справедливо решение по делото.

Източник: NOVA    
Германия, Франция и Великобритания готови за
Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 12 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 17 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 15 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 19 часа
Последни новини

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Honor Robot Phone и Magic V6 внедряват AI по нов начин

Технологии Преди 14 минути

Надпреварата при AI смартфоните набира сила, като все повече производители намират различни начини да използват технологията, за да привлекат вниманието. Новите разработки на Honor в тази посока показват стратегията на компанията AI да е към човека.

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

Ирански дрон удари британска военна база в Кипър - реакция на ЕС и МО

България Преди 22 минути

Лондон увеличава мерките за противовъздушна и противодронова защита в региона.

„Голямото несъответствие“: Къде изчезнаха 1 млрд. години от историята на Земята?

„Голямото несъответствие“: Къде изчезнаха 1 млрд. години от историята на Земята?

Любопитно Преди 37 минути

През 1869 г. Джон Уесли Пауъл забелязва нещо невероятно в Гранд Каньон: скала на 520 милиона години лежи директно върху пласт на възраст между 1,4 и 1,8 милиарда години. Къде е изчезнал целият този интервал от време?

Колите на Google Street View отново тръгват из България

Колите на Google Street View отново тръгват из България

България Преди 38 минути

От 5 март автомобилите на Street View ще изминат над 20 000 километра в страната

<p>Българи, а не европейци: Какво ни обединява в навечерието на 3 март?</p>

"Тренд": Българите държат на националната идентичност, но се тревожат за културната уязвимост

България Преди 1 час

Проучване показва, че традициите, историята и езикът са ключови за българската идентичност, като 60% от анкетираните усещат риск за културното наследство

<p>Затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия</p>

Заради удар с дрон затвори една от най-големите рафинерии в Саудитска Арабия

България Преди 1 час

Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети

<p>Николай Младенов с важна новина за блокираните в Дубай пътници</p>

Николай Младенов с важна новина: Дубай издаде директива в подкрепа на блокираните пътници

България Преди 2 часа

Хотелите са задължени да не гонят гостите, засегнати от отменени полети и затворено въздушно пространство

<p>Важна информация за пенсионерите</p>

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през март

България Преди 2 часа

Плащането на пенсиите ще бъде съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция

<p>Дете е с контузии по главата, гръдния кош и корема след сблъсък&nbsp;в Айтос</p>

Дете е с контузии по главата, гръдния кош и корема след пътен инцидент в Айтос

България Преди 2 часа

Тя е била ударена от автомобил, докато е пресичала неправилно пътното платно

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Xiaomi 17 Ultra е насочен към феновете на фотографията

Технологии Преди 2 часа

Китайската компания представи новото поколение на флагмана си при смартфоните, като той използва върховите технологии на Leica при мобилната фотография и обещава мощен хардуер, който е способен да се справя и с тежки изчислителни задачи

Космически пробив: България изгражда станция от световния радиотелескоп LOFAR

Космически пробив: България изгражда станция от световния радиотелескоп LOFAR

България Преди 2 часа

Изследванията с радиотелескопа LOFAR обхващат научни области като слънчева физика, космическо време, образуване на галактики, физика на пулсарите, преходни радио явления и космически магнитни полета

Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

Упойка за коне и белина: 26-годишен почина след консумация на "друсан чай"

България Преди 2 часа

Пострадалият е бил намерен в безпомощно състояние, след като е получил внезапен гърч

Столицата на Ливан Бейрут

Близкият изток на ръба: Израел удари и Бейрут

Свят Преди 2 часа

Операция „Епична ярост“ на САЩ срещу Иран блокира летищата в района, очаква се рязък скок на цените на суровия петрол

<p>Благой Георгиев блокиран в Дубай</p>

Благой Георгиев блокиран в Дубай заради затвореното въздушно пространство

България Преди 3 часа

Полетът на бившия национал е отменен, а въздушното пространство остава затворено

<p>Първа пазарна реакция на войната в Иран</p>

Поскъпване на долара и швейцарския франк – първа пазарна реакция на войната в Иран

Пари Преди 4 часа

Когато геополитическият риск нараства, инвеститорите са склонни да се насочват към валути, считани за сигурни – като долара и швейцарския франк

<p>Внимание! Реорганизация на движението във връзка с честванията на Шипка на 3 март</p>

Реорганизация на движението във връзка с честванията на Шипка на 3 март

България Преди 4 часа

Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт

