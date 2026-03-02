"Отне правото на три деца да кажат тате": Близки на загинал при катастрофа настояват за справедлива присъда

Как ЦРУ е следило върховния лидер на Иран Али Хаменей в продължение на месеци, позволявайки решителният удар, който го уби

Б лизки и роднини на мъж, загинал при тежка катастрофа миналото лято в столичния квартал „Христо Ботев“, отново излизат на протест с настояване за справедлива присъда. Инцидентът отне живота на пътник в АТВ, след като лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря бъгито.

По данни на полицията водачът на колата е навлязъл в насрещното платно. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Два месеца след трагедията близките настояваха 19-годишният тогава Валентин Асенов да бъде задържан под стража, тъй като по това време той все още е бил на свобода, въпреки че е имал условна присъда.

Оставиха в ареста Валентин Асенов, обвинен за катастрофата с АТВ в София

„Брат ми беше убит от дрогиран човек. На 14 юли 2025 г. Валентин е употребил наркотични вещества, влязъл е в насрещното и се е забил в бъгито, в което се возеше брат ми“, заяви в ефира на NOVA братът на загиналия Денчо Димитров.

В търсене на справедливост: Близки на загинали при катастрофа на протест пред Съдебната палата

По думите му обвиняемият вече е осъждан за побой и грабеж. „Надяваме се да има справедлив процес и извършителят да не се измъкне. Той отне правото на три деца да кажат думата „тате“, каза още Димитров.

На 5 март пред Софийския градски съд ще се проведе протест, на който близки и съпричастни ще изразят отново своя призив за справедливо решение по делото.