Иран: Ядреното съоръжение в Натанз е ударено при израелски и американски удари

К лючово иранско ядрено съоръжение в Натанз беше мишена на израелски и американски атаки, заяви днес ирански висш дипломат, цитиран от ДПА.

Реза Наджафи, представител на Техеран в Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) във Виена, съобщи пред журналисти, че ударите са били нанесени вчера.

Iran’s sprawling nuclear facility at Natanz was struck during US and Israeli military operations against the Islamic Republic, Iran’s ambassador to the UN nuclear watchdog says.https://t.co/GlPA0s6jA2 — Gary Buckley™ (@myrddenbuckley) March 2, 2026

Израел и САЩ бомбардираха съоръжения, свързани с ядрената програма на Иран, през юни миналата година, включително Натанз, където има завод за обогатяване на уран. Технологията може да се използва както за производство на ядрено гориво, така и за ядрени оръжия. Иран твърди, че използва ядрената програма само за мирни цели и не се стреми към създаването на ядрена бомба.

Какво знаем за трите ирански ядрени обекта, ударени от САЩ

По-рано днес генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси заяви на извънредно заседание на управителния съвет на атомната агенция във Виена, че няма индикации при израелските и американските удари срещу Иран да са поразени каквито и да е било ядрени съоръжения, отбелязва Ройтерс.

"Нямаме информация някое от ядрените съоръжения [...] да е било повредено или ударено", заяви Гроси пред 35-членния управителен съвет на МААЕ.

"Усилията за установяване на контакт с иранските ядрени регулаторни власти [...] продължават, но досега няма отговор", допълни той.