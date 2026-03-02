Leapmotor С10 е сред стрес-тестовете за западните марки (тест драйв)

Д оскоро Dacia бе единствената европейска марка, която предлагаше на клиентите си възможно най-доброто качество на възможно най-достъпната цена. Не казвам ниска, защото това определение изгуби смисъл. Използвам достъпна, защото тя е точно такава, когато сравним продуктите й с конкурентите на пазара.

Стратегията за предлагане на най-доброто съотношение качество-цена донесе огромен успех на Dacia през последните две десетилетия. Никой нямаше проблеми с това, че румънският бранд продаваше много и се заявяваше все по-силно пред своята клиентска база, защото другите марки тънеха в разкош и вървяха в друга посока. Тази на предлагане на все повече екстри и все по-скъпи продукти, гонейки големия марж, без реално да инвестират много в развитие. Това работеше известно време, носейки огромна възвращаемост за производителите, но с това и скритото под повърхността погрешно спокойствие.

И днес, събудили се сякаш от летаргичен сън, всички западни производители се озоваха в ситуация, която буквално ги хвана по бели гащи. Китайските брандове навлизат супер агресивно на европейския пазар и от това ще пострадат всички. Защото китайците идват с изненадващо добри продукти на много по-конкурентни цени.

Знам, че качеството на китайските коли предизвиква у мнозина гримаси и ехидни усмивки, да не кажа нещо повече. Знам, че на тях им трябва тепърва няколко години, за да видим наистина какво е техническото им състояние. Но също така знам, че причината, заради която Stellantis влезе в партньорство и взе под широкото си крило китайската Leapmotor, е технологията. Няма грешка, електрическото задвижване е нещото, с което китайските брандове са известни и с което превъзхождат западните си конкуренти. Но Leapmotor (и не малко от другите китайски марки) разполагат с още нещо, за което европейските брандове под шапката на Stellantis се редят на опашка: това е технологията за удължаване на пробега.

Точно с такава е оборудван този Leapmotor C10. Избирам него за първото ми запознанство с марката, защото вярвам, че към този момент тя е удачна за родния пазар. Не че същият модел го няма като електромобил. Има го даже с две батерии (69,9 и 81,9 kWh). Има версия с до 722 км пробег с едно зареждане. Има и изпълнение с два електромотора и системна мощност... 600 к.с., ускоряваща до 100 км/ч за 4 секунди.

Но позабравеният range extender е технологията, която осигурява едновременно пробег до почти 1000 км, от които 145 на ток. Осигурява задвижване на колелата само от електромотор, но най-вече дава онова спокойствие на клиента, което на мнозина им липсва, когато стане дума за електромобил. Говоря за спокойствието, че винаги може да заредите бензин в резервоара за 5 минути и да продължите пътя си.

Ако съм ви объркал, моля за извинение. Технологията за удължаване на пробега на мен ми е позната от Opel Ampera (Chevrolet Volt), която дори стана „Автомобил на 2012 година в Европа“. След това имахме BMW i3, а в днешно време от познатите ни брандове Nissan залага на e-Power в Qashqai. Но китайските марки са тези, които правят тази технология отново широко позната, защото няколко от тях залагат именно на нея за бързо навлизане на пазара.

Конфигурацията е малко сложна. На практика говорим за плъг-ин хибрид, но при който колелата се задвижват единствено и само от електромотор. В този случай имаме следната конфигурация: 1,5-литров ДВГ отпред с 88 к.с., електромотор, монтиран на задната ос, както и батерия с капацитет 28,4 kWh. Батерията се зарежда и от контакта, и от ДВГ-то. Както при класическия плъг-ин хибрид. Уловката тук е, че двигателят с вътрешно горене няма връзка с колелата. Такава има само монтираният отзад електромотор. Той задвижва задните колела, като черпи енергия от батерията, а пък ДВГ-то играе ролята на генератор.

По този начин се осигурява нисък разход на гориво, тъй като бензиновият двигател не търпи толкова големи натоварвания, може винаги бързо да напълните 50-литровия резервоар, а пък междинното ускорение е типично бързото за електромобилите, тъй като колелата черпят енергия само от електромотора. И най-вече имаме спокойствие на дълъг път (до 967 км с пълен резервоар и батерия), като в града (предимно, но не само) може да се радвате само на електрическо задвижване. За целта трябва винаги да зареждате батерията, условие, важащо за всеки плъг-ин хибрид, за да се възползвате от пълния потенциал на системата. Защото с празна батерия този 1,5-литров ДВГ работи на по-високи обороти, за да пълни батерията. И нещо задължително да се каже, тя никога не остава на нула.

Цялата тази конфигурация звучи малко по-сложно и е предпоставка за драми в един или друг момент, но тук има две успокоения. Първото е, че гаранцията е 5 години или 150 000 км, на батерията 8 години или 160 000 км. А второто, че представителят е с много добре развита сервизна мрежа и специалисти, тъй като SFA Automotive е над 30 години на българския пазар.

Дотук не казах нищо за екстериорния дизайн, но причината за това е, че няма нещо кой знае какво, което да го прави откроим на пътя. Типичните за не малка част от китайските SUV-ове заоблени форми, тънки фарове, свързани по между си със светеща лента. Същото се отнася и за стоповете. Джантите са големи, 20-цолови, с атрактивен дизайн, а дръжките на вратите са скрити (това в Китай взеха решение да се промени).

Интериорът обаче заслужава повече внимание. И не, защото се различава от китайските си аналози, а защото е нещо, което все още не е толкова мащабно наложено, макар вече всички да се опитват да го направят. Говоря за абсолютно изчистения дизайн на таблото, по средата на което има 14,6-инчов екран. Започна се с Tesla Model Y и тази тенденция вече превзе всички китайски интериори. Споменах американския модел, защото с този са преки конкуренти като размери и вътрешно пространство.

Не ме изненада, очаквах го, но вкарване на всички функции в един дисплей заслужава внимание. Над главата си имате бутона за аварийните светлини и два за щората на панорамата и един за бърз достъп до различни функции. На шофьорската врата има четири бутона за стъклата, а на волана две кръгли копчета (за сила на звука и темпомата). И това е. А, забравих нормалната регулация на чистачките от левия лост на волана, десният е за избор на режимите на трансмисията.

Колата се отключва и стартира чрез карта, която докосвате до лявото странично огледало, за да отключите/заключите, а след като я поставите в безжичната зарядна станция за смартфон, колата стартира и може да потеглите.

Моят автомобил е ниво на оборудване Design, т.е. в него е включено всичко, предлагано за модела, като единствено може да добавите цвят металик по избор, който струва 506 евро. Цветът на интериора е ярко оранжев, който съм виждам и при други китайски модели, явно си падат по него в Поднебесната империя. За мен е натрапчив, но мой приятел седна в колата и много го хареса. Хареса и материалите, както и аз. Кожен салон, синтетичен, меки на допир материали по вратите и таблото. Имаме и метални високоговорители на аудио системата, които обаче не са надписани с марката й.

И тук идва въпросният централен дисплей. Всичко е на него, дори и настройката на огледалата, което вече не е изненада. Но има бързо меню, което се появява с плъзгане на пръст надолу по дисплея. А и може да настроите няколко функции на един от бутоните в лявата част на волана. От това меню или същия бутон се изключват дразнещите предупреждение за превишена скорост и напускане на лентата на движение. Мен обаче ме дразни, че всеки път дисплеят стартира доста бавно, а радиото не се включва автоматично, а изисква вие да направите това при всяко стартиране на задвижването.

Разбира се, голямата критика е липсата на Android Auto и Apple CarPlay. Тя обаче се заобикаля чрез инсталация на друго приложение на смарфона ви, чрез което може да репликирате телефона си на дисплея. Или пък чрез специално устройство - донгъл, което ще получите като подарък при покупката на автомобила, за да не страдате от липсата на горните две системи.

Няма да страдате от липса на вътрешно пространство. То е скандално голямо на задния ред седалки, не преувеличавам. Но пък е постигнато за сметка на товарното отделение, което със своите 400 л е далеч от съпоставими модели. Плъзгаща се задна пейка можеше да реши този проблем. Естествено, винаги може да сгънете задните облегалки при нужда от превоз на големи товари.

На пътя С10 REEV е изненадващо добър. Тази кола не е бърза, не е мощна, не очаквайте такива неща от нея. Ако ги търсите, трябва да се насочите към електромобила с два мотора и 600 к.с. Максималната скорост е 170 км/ч, а ускорението до 100 км/ч отнема 8,5 секунди. Но пък междинното ускорение е типичното за електромобил, бързо, така че няма проблем при изпреварване.

Силата е в навъртането на километри. Изненадах се колко комфортен е автомобилът. Окачването отпред е McPherson, а отзад е многораменно. Комбинацията с добрата седалка и много добре обезшумения интериор ми позволи след 650 км в един ден да изпия вечерта бутилка вино.

На дълъг път REEV има специфики, които трябва да се знаят. Четири са режимите, като извън града се препоръчва използването на Fuel, комбиниран с избрано положение за съхранение на 80% заряд на батерията (трябва да имате зарядно в гаража, за да я зареждате постоянно). Така въпросният пробег от 650 км предимно на магистрала направих с 6,6 л/100 км разход на бензин. Тук може да контрирате, че други харчат по-малко, но, първо, аз карах предимно магистрала, второ, собственото тегло на този 4,7-метров SUV е 1970 кг.

Има два режима за електрическо движение: EV изразходва заряда на батерията до 25%, след което включва в играта ДВГ-то, а EV+ прави това при спад до 9%. Четвъртият режим е Power+, който се използва при нисък заряд на батерията или при много студен старт. Тогава работата на двигателя става по-осезаема, иначе, поддържайки постоянна скорост на магистралата, той не се усеща. Осезаем става, ако изведнъж поискате ускорение, но за много кратко.

Китайските модели се хвалят с много асистиращи системи, какъвто е и този случай, цели 17 са те, но определено не впечатляват с прецизност. Същото важи и за гласовия асистент, добре че не съм голям фен нито на въпросните системи, нито да си говоря с колата.

И стигам до това, което всички очакват, цените, естествено. Незнайно защо, голяма част от всички хора очакват същите цени като в Китай. Е, това е невъзможно да се случи. Но, цените си остават осезаемо по-ниски спрямо западните им конкуренти, които са от столетия на европейския пазар.

Взимам първия конкурент, който ми идва на ум, Renault Rafale. Идентични като дължина, т.е. като позициониране, по 4,7 метра. Междуосието на френския модел е 2738 мм, това на китайския – 2825 мм. Rafale Full Hybrid (200 к.с.) стартира от 43 190 евро, топ нивото започва от 47 190 евро. На другия полюс е Leapmotor C10 REEV (215 к.с.) със стартова цена 38 341 евро, топ нивото на оборудване е 39 875 евро. И към него може да добавиш само цвят по избор, който е 500 евро. Най-грубо казано, получаваш абсолютно всичко, предлагано за модела на цена от 40 000 евро с ДДС. Със 7000 по-малко от стартовата на топ нивото на Rafale, над която може да катериш още доста.

А за да съм абсолютно циничен, ще кажа, че Nissan Micra стъпва на българския пазар със стартова цена 29 000 евро, стартовата цена на топ изпълнението е 35 000 евро. Тук говоря за изцяло електрически модел с дължина 4 метра, чиято топ цена е с 5000 евро по-ниска от тази на топ изпълнението на C10. А същият за 40 000 евро се предлага и като REEV (с ДВГ за удължаване на пробега), и като EV с батерия 70 kWh срещу 53 kWh при Micra. За колосалната разлика в размерите няма да говоря, както и за оборудването. Всеки сам да си преценя. А, забравих да вмъкна, че С10 идва и с 3000 евро отстъпка за модели на склад.

Технически характеристики

Leapmotor C10 REEV

Размери

Дължина, мм: 4739

Широчина, мм: 1900

Височина, мм: 1680

Междуосие, мм: 2825

Тегло, кг: 1950

Задвижване

Двигател, генератор на ток: 4-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1499

Макс. мощност, к.с.: 88

Електромотор, задвижващ колелата, к.с.: 215

Макс. системен въртящ момент, Нм: 320

Батерия, kWh: 28,4

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 170

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 8,5

Пробег само на ток, км: 145

Максимален пробег, км: до 974 км

Базова цена на модела, евро с ДДС: 38 341

Топ цена на модела модела, евро с ДДС: 39 875

