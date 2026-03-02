Технологии

Leapmotor С10 е сред стрес-тестовете за западните марки (тест драйв)

Задвижва се от електромотор, но ДВГ генерира ток, предлага близо 1000 км пробег, от които почти 150 на ток. Огромно вътрешно пространство, независимо окачване и цена на малък градски EV

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

2 март 2026, 13:36
Leapmotor С10 е сред стрес-тестовете за западните марки (тест драйв)
Източник: CarMarket.bg

Д оскоро Dacia бе единствената европейска марка, която предлагаше на клиентите си възможно най-доброто качество на възможно най-достъпната цена. Не казвам ниска, защото това определение изгуби смисъл. Използвам достъпна, защото тя е точно такава, когато сравним продуктите й с конкурентите на пазара.

Стратегията за предлагане на най-доброто съотношение качество-цена донесе огромен успех на Dacia през последните две десетилетия. Никой нямаше проблеми с това, че румънският бранд продаваше много и се заявяваше все по-силно пред своята клиентска база, защото другите марки тънеха в разкош и вървяха в друга посока. Тази на предлагане на все повече екстри и все по-скъпи продукти, гонейки големия марж, без реално да инвестират много в развитие. Това работеше известно време, носейки огромна възвращаемост за производителите, но с това и скритото под повърхността погрешно спокойствие.

И днес, събудили се сякаш от летаргичен сън, всички западни производители се озоваха в ситуация, която буквално ги хвана по бели гащи. Китайските брандове навлизат супер агресивно на европейския пазар и от това ще пострадат всички. Защото китайците идват с изненадващо добри продукти на много по-конкурентни цени.

Източник: CarMarket.bg

Знам, че качеството на китайските коли предизвиква у мнозина гримаси и ехидни усмивки, да не кажа нещо повече. Знам, че на тях им трябва тепърва няколко години, за да видим наистина какво е техническото им състояние. Но също така знам, че причината, заради която Stellantis влезе в партньорство и взе под широкото си крило китайската Leapmotor, е технологията. Няма грешка, електрическото задвижване е нещото, с което китайските брандове са известни и с което превъзхождат западните си конкуренти. Но Leapmotor (и не малко от другите китайски марки) разполагат с още нещо, за което европейските брандове под шапката на Stellantis се редят на опашка: това е технологията за удължаване на пробега.

Точно с такава е оборудван този Leapmotor C10. Избирам него за първото ми запознанство с марката, защото вярвам, че към този момент тя е удачна за родния пазар. Не че същият модел го няма като електромобил. Има го даже с две батерии (69,9 и 81,9 kWh). Има версия с до 722 км пробег с едно зареждане. Има и изпълнение с два електромотора и системна мощност... 600 к.с., ускоряваща до 100 км/ч за 4 секунди.

Но позабравеният range extender е технологията, която осигурява едновременно пробег до почти 1000 км, от които 145 на ток. Осигурява задвижване на колелата само от електромотор, но най-вече дава онова спокойствие на клиента, което на мнозина им липсва, когато стане дума за електромобил. Говоря за спокойствието, че винаги може да заредите бензин в резервоара за 5 минути и да продължите пътя си.

Източник: CarMarket.bg

Ако съм ви объркал, моля за извинение. Технологията за удължаване на пробега на мен ми е позната от Opel Ampera (Chevrolet Volt), която дори стана „Автомобил на 2012 година в Европа“. След това имахме BMW i3, а в днешно време от познатите ни брандове Nissan залага на e-Power в Qashqai. Но китайските марки са тези, които правят тази технология отново широко позната, защото няколко от тях залагат именно на нея за бързо навлизане на пазара.

Конфигурацията е малко сложна. На практика говорим за плъг-ин хибрид, но при който колелата се задвижват единствено и само от електромотор. В този случай имаме следната конфигурация: 1,5-литров ДВГ отпред с 88 к.с., електромотор, монтиран на задната ос, както и батерия с капацитет 28,4 kWh. Батерията се зарежда и от контакта, и от ДВГ-то. Както при класическия плъг-ин хибрид. Уловката тук е, че двигателят с вътрешно горене няма връзка с колелата. Такава има само монтираният отзад електромотор. Той задвижва задните колела, като черпи енергия от батерията, а пък ДВГ-то играе ролята на генератор.

Jaecoo 7 SHS тръгва на лов за европейски дивеч (тест драйв)

Проектиран в Швеция, произведен в Китай, тестваме Lynk&Co 08

По този начин се осигурява нисък разход на гориво, тъй като бензиновият двигател не търпи толкова големи натоварвания, може винаги бързо да напълните 50-литровия резервоар, а пък междинното ускорение е типично бързото за електромобилите, тъй като колелата черпят енергия само от електромотора. И най-вече имаме спокойствие на дълъг път (до 967 км с пълен резервоар и батерия), като в града (предимно, но не само) може да се радвате само на електрическо задвижване. За целта трябва винаги да зареждате батерията, условие, важащо за всеки плъг-ин хибрид, за да се възползвате от пълния потенциал на системата. Защото с празна батерия този 1,5-литров ДВГ работи на по-високи обороти, за да пълни батерията. И нещо задължително да се каже, тя никога не остава на нула.

Източник: CarMarket.bg

Цялата тази конфигурация звучи малко по-сложно и е предпоставка за драми в един или друг момент, но тук има две успокоения. Първото е, че гаранцията е 5 години или 150 000 км, на батерията 8 години или 160 000 км. А второто, че представителят е с много добре развита сервизна мрежа и специалисти, тъй като SFA Automotive е над 30 години на българския пазар.

Дотук не казах нищо за екстериорния дизайн, но причината за това е, че няма нещо кой знае какво, което да го прави откроим на пътя. Типичните за не малка част от китайските SUV-ове заоблени форми, тънки фарове, свързани по между си със светеща лента. Същото се отнася и за стоповете. Джантите са големи, 20-цолови, с атрактивен дизайн, а дръжките на вратите са скрити (това в Китай взеха решение да се промени).

Източник: CarMarket.bg

Интериорът обаче заслужава повече внимание. И не, защото се различава от китайските си аналози, а защото е нещо, което все още не е толкова мащабно наложено, макар вече всички да се опитват да го направят. Говоря за абсолютно изчистения дизайн на таблото, по средата на което има 14,6-инчов екран. Започна се с Tesla Model Y и тази тенденция вече превзе всички китайски интериори. Споменах американския модел, защото с този са преки конкуренти като размери и вътрешно пространство.

Не ме изненада, очаквах го, но вкарване на всички функции в един дисплей заслужава внимание. Над главата си имате бутона за аварийните светлини и два за щората на панорамата и един за бърз достъп до различни функции. На шофьорската врата има четири бутона за стъклата, а на волана две кръгли копчета (за сила на звука и темпомата). И това е. А, забравих нормалната регулация на чистачките от левия лост на волана, десният е за избор на режимите на трансмисията.

Колата се отключва и стартира чрез карта, която докосвате до лявото странично огледало, за да отключите/заключите, а след като я поставите в безжичната зарядна станция за смартфон, колата стартира и може да потеглите.

Източник: CarMarket.bg

Моят автомобил е ниво на оборудване Design, т.е. в него е включено всичко, предлагано за модела, като единствено може да добавите цвят металик по избор, който струва 506 евро. Цветът на интериора е ярко оранжев, който съм виждам и при други китайски модели, явно си падат по него в Поднебесната империя. За мен е натрапчив, но мой приятел седна в колата и много го хареса. Хареса и материалите, както и аз. Кожен салон, синтетичен, меки на допир материали по вратите и таблото. Имаме и метални високоговорители на аудио системата, които обаче не са надписани с марката й.

И тук идва въпросният централен дисплей. Всичко е на него, дори и настройката на огледалата, което вече не е изненада. Но има бързо меню, което се появява с плъзгане на пръст надолу по дисплея. А и може да настроите няколко функции на един от бутоните в лявата част на волана. От това меню или същия бутон се изключват дразнещите предупреждение за превишена скорост и напускане на лентата на движение. Мен обаче ме дразни, че всеки път дисплеят стартира доста бавно, а радиото не се включва автоматично, а изисква вие да направите това при всяко стартиране на задвижването.

Източник: CarMarket.bg

Разбира се, голямата критика е липсата на Android Auto и Apple CarPlay. Тя обаче се заобикаля чрез инсталация на друго приложение на смарфона ви, чрез което може да репликирате телефона си на дисплея. Или пък чрез специално устройство - донгъл, което ще получите като подарък при покупката на автомобила, за да не страдате от липсата на горните две системи.

Няма да страдате от липса на вътрешно пространство. То е скандално голямо на задния ред седалки, не преувеличавам. Но пък е постигнато за сметка на товарното отделение, което със своите 400 л е далеч от съпоставими модели. Плъзгаща се задна пейка можеше да реши този проблем. Естествено, винаги може да сгънете задните облегалки при нужда от превоз на големи товари.

На пътя С10 REEV е изненадващо добър. Тази кола не е бърза, не е мощна, не очаквайте такива неща от нея. Ако ги търсите, трябва да се насочите към електромобила с два мотора и 600 к.с. Максималната скорост е 170 км/ч, а ускорението до 100 км/ч отнема 8,5 секунди. Но пък междинното ускорение е типичното за електромобил, бързо, така че няма проблем при изпреварване.

Източник: CarMarket.bg

Силата е в навъртането на километри. Изненадах се колко комфортен е автомобилът. Окачването отпред е McPherson, а отзад е многораменно. Комбинацията с добрата седалка и много добре обезшумения интериор ми позволи след 650 км в един ден да изпия вечерта бутилка вино.

На дълъг път REEV има специфики, които трябва да се знаят. Четири са режимите, като извън града се препоръчва използването на Fuel, комбиниран с избрано положение за съхранение на 80% заряд на батерията (трябва да имате зарядно в гаража, за да я зареждате постоянно). Така въпросният пробег от 650 км предимно на магистрала направих с 6,6 л/100 км разход на бензин. Тук може да контрирате, че други харчат по-малко, но, първо, аз карах предимно магистрала, второ, собственото тегло на този 4,7-метров SUV е 1970 кг.

Haval H9 е микс от много на брой изненади (тест драйв)

Тестваме Geely Starray: Dacia има аналог (видео)

Има два режима за електрическо движение: EV изразходва заряда на батерията до 25%, след което включва в играта ДВГ-то, а EV+ прави това при спад до 9%. Четвъртият режим е Power+, който се използва при нисък заряд на батерията или при много студен старт. Тогава работата на двигателя става по-осезаема, иначе, поддържайки постоянна скорост на магистралата, той не се усеща. Осезаем става, ако изведнъж поискате ускорение, но за много кратко.

Източник: CarMarket.bg

Китайските модели се хвалят с много асистиращи системи, какъвто е и този случай, цели 17 са те, но определено не впечатляват с прецизност. Същото важи и за гласовия асистент, добре че не съм голям фен нито на въпросните системи, нито да си говоря с колата.

И стигам до това, което всички очакват, цените, естествено. Незнайно защо, голяма част от всички хора очакват същите цени като в Китай. Е, това е невъзможно да се случи. Но, цените си остават осезаемо по-ниски спрямо западните им конкуренти, които са от столетия на европейския пазар.

Източник: CarMarket.bg

Взимам първия конкурент, който ми идва на ум, Renault Rafale. Идентични като дължина, т.е. като позициониране, по 4,7 метра. Междуосието на френския модел е 2738 мм, това на китайския – 2825 мм. Rafale Full Hybrid (200 к.с.) стартира от 43 190 евро, топ нивото започва от 47 190 евро. На другия полюс е Leapmotor C10 REEV (215 к.с.) със стартова цена 38 341 евро, топ нивото на оборудване е 39 875 евро. И към него може да добавиш само цвят по избор, който е 500 евро. Най-грубо казано, получаваш абсолютно всичко, предлагано за модела на цена от 40 000 евро с ДДС. Със 7000 по-малко от стартовата на топ нивото на Rafale, над която може да катериш още доста.

А за да съм абсолютно циничен, ще кажа, че Nissan Micra стъпва на българския пазар със стартова цена 29 000 евро, стартовата цена на топ изпълнението е 35 000 евро. Тук говоря за изцяло електрически модел с дължина 4 метра, чиято топ цена е с 5000 евро по-ниска от тази на топ изпълнението на C10. А същият за 40 000 евро се предлага и като REEV (с ДВГ за удължаване на пробега), и като EV с батерия 70 kWh срещу 53 kWh при Micra. За колосалната разлика в размерите няма да говоря, както и за оборудването. Всеки сам да си преценя. А, забравих да вмъкна, че С10 идва и с 3000 евро отстъпка за модели на склад.

Технически характеристики

Leapmotor C10 REEV

Размери

Дължина, мм: 4739

Широчина, мм: 1900

Височина, мм: 1680

Междуосие, мм: 2825

Тегло, кг: 1950

Задвижване

Двигател, генератор на ток: 4-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1499

Макс. мощност, к.с.: 88

Електромотор, задвижващ колелата, к.с.: 215

Макс. системен въртящ момент, Нм: 320

Батерия, kWh: 28,4

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 170

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 8,5

Пробег само на ток, км: 145

Максимален пробег, км: до 974 км

Базова цена на модела, евро с ДДС: 38 341

Топ цена на модела модела, евро с ДДС: 39 875

Още ревюта на най-новите модели на българския пазар четете на CarMarket.bg

Автор: Пламен Георгиев
Източник: CarMarket.bg    
Leapmotor Leapmotor C10 REEV китайски автомобили тест драйв Лийпмотор С10
Последвайте ни
МВР обяви новите директори на областните дирекции в София, Пловдив, Благоевград и Перник

МВР обяви новите директори на областните дирекции в София, Пловдив, Благоевград и Перник

Милионите на „тайната първа дама“ на Русия: Как Алина Кабаева получи 70 млн. евро

Милионите на „тайната първа дама“ на Русия: Как Алина Кабаева получи 70 млн. евро

Ужасяващ „пробив в сигурността“ в Ситуационната зала на Тръмп

Ужасяващ „пробив в сигурността“ в Ситуационната зала на Тръмп

Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under pressure“

Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under pressure“

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

pariteni.bg
10 най-тихи и спокойни породи кучета

10 най-тихи и спокойни породи кучета

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 15 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 20 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 18 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Неловък момент: Част от бюста на звездата на WWE Киана Джеймс се показа на ринга

Неловък момент: Част от бюста на звездата на WWE Киана Джеймс се показа на ринга

Любопитно Преди 23 минути

Професионалната кечистка излезе на ринга с дълбоко деколте, докато се изправи срещу Тифани Стратън в женския мач Elimination Chamber, проведен в Чикаго

4 американски самолета са излетели от летище "Васил Левски" през нощта

4 американски самолета са излетели от летище "Васил Левски" през нощта

България Преди 23 минути

Видео от излитането им се бе разпространено в социалните мрежи

<p>Иран:&nbsp;Ядреното съоръжение в Натанз е ударено</p>

Иран: Ядреното съоръжение в Натанз е ударено при израелски и американски удари

Свят Преди 51 минути

Реза Наджафи, представител на Техеран в МААЕ във Виена, съобщи пред журналисти, че ударите са били нанесени вчера

Три зодии ще ударят джакпота през март

Три зодии ще ударят джакпота през март

Любопитно Преди 55 минути

Овен, Водолей и Риби ще се радват на неочаквани финансови печалби през март 2026 г.

<p>Иран обстрелва кабинета на Нетаняху</p>

Ирански гвардейци обявиха ракетни удари срещу кабинета на Нетаняху

Свят Преди 1 час

При атаката са били използвани ракети "Хейбар"

.

Бум на ваучерите за храна: Близо 1 милион българи ще ги ползват през 2026 г.

България Преди 1 час

Тези бонуси към заплатите не се облагат нито с осигуровки, нито с 10% данък и затова са много предпочитани

Подкаст ,,Д-р Здраве с Мария": Д-р Диaна Кожухарова и истината зад белезите

Подкаст ,,Д-р Здраве с Мария": Д-р Диaна Кожухарова и истината зад белезите

Любопитно Преди 1 час

Как се формират белезите, кога започва грижата и какво реално помага

Ким Джу-е с баща си Ким Чен-ун на историческия деветия партиен конгрес на Северна Корея

Принцесата в черно на исторически конгрес: Тя ли ще наследи Ким Чен-ун

Свят Преди 1 час

Появата на Ким Джу-е по време на финала на най-важното политическо събитие в страната, провеждано на всеки пет години, ще подхрани допълнително спекулациите, че тя се подготвя като наследник. Анализатори заявиха, че изборът на якета – запазена марка в гардероба на лидера Ким, особено при ключови публични изяви – е нещо повече от модно изявление

Кокаин между перални и хладилници: Задържаха двама на "Капитан Андреево"

Кокаин между перални и хладилници: Задържаха двама на "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

В контролните действия е включено и митническо куче

<p>Кремъл: Русия е разочарована</p>

Кремъл: Русия е разочарована, че ситуацията между Иран и САЩ деградира до агресия

Свят Преди 1 час

Путин има планирани международни телефонни разговори за ситуацията около Иран

Българският успех: Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста

Българският успех: Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста

Любопитно Преди 1 час

Той вече заема 42-рата позиция

Атаката на Тръмп срещу Иран: Най-значимият момент в световната история след 11 септември

Атаката на Тръмп срещу Иран: Най-значимият момент в световната история след 11 септември

Свят Преди 1 час

Убийството на върховния лидер Али Хаменей и ръководството на Иран пренарежда световния ред – без мандат на ООН и без коалиция

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие

България Преди 1 час

По думите на Искра Михайлова партията е против преекспонирането на хорските проблеми, за да се спекулира с тях

<p>Нараства ли цената на потребителската кошница на едро</p>

Потребителската кошница на едро остава 57 евро

България Преди 2 часа

Рекордьорите по поскъпване и тази седмица са червен и зелен пипер, тиквички и краставици

Любов в пустинята: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън на романтично бягство в Аризона

Любов в пустинята: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън на романтично бягство в Аризона

Любопитно Преди 2 часа

Двамата са били видени в близост до Amangiri – ултралуксозен петзвезден курорт, където нощувката струва около 7000 долара

,

Истинско чудо: Откриха мъж, затънал до раменете в кал 10 дни след изчезването му

Свят Преди 2 часа

36-годишният Андрю Гидънс е оцелял при минусови температури в пясъчна кариера, след като изчезнал на Свети Валентин

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

Юлиан Костов гледа от първи ред Актьорските награди на САЩ

Edna.bg

Евгени Генчев с откровена изповед за Валерия: Тя ми разби сърцето

Edna.bg

БФ по вдигане на тежести предупреди: Положението е много зле, има опасност да закрием спорта

Gong.bg

Стефка Костадинова: Балканските народи са сила – роди се нова голяма звезда

Gong.bg

Два дрона бяха прехванати над Кипър

Nova.bg

Американски изтребители бяха свалени погрешка близо до военна база на САЩ в Кувейт (ВИДЕО)

Nova.bg