Принцесата в черно на исторически конгрес: Тя ли ще наследи Ким Чен-ун

К огато Ким Чен-ун закри деветия партиен конгрес на Северна Корея в четвъртък, той го направи с 13-годишната си дъщеря до себе си. Ким Джу-е и баща ѝ бяха заснети в еднакви черни кожени шлифери, докато слизаха от автомобил и се изкачваха по стълбище с червен килим, преди да застанат начело на тълпи от ликуващи граждани, отдаващи чест войници и внушително военно шествие, преминало по улиците на Пхенян.

Появата на Ким Джу-е по време на финала на най-важното политическо събитие в страната, провеждано на всеки пет години, ще подхрани допълнително спекулациите, че тя се подготвя като наследник. Анализатори заявиха, че изборът на якета – запазена марка в гардероба на лидера Ким, особено при ключови публични изяви – е нещо повече от модно изявление.

„В политическата символика на Северна Корея този външен вид има тежест – той е свързан с образа на лидера като върховен гарант за националната сигурност и бъдещото благоденствие. Така че когато същото символично облекло е облечено от младата му дъщеря, трудно може да се приеме като случайност“, каза Лим Ъл-чул, анализатор от Института за далечноизточни изследвания.

Това беше поредната от дълга серия публични появи на Ким Джу-е, която постепенно присъства на все повече събития заедно с баща си, като същевременно се появява в държавните вестници и по телевизията.

Анализатори оприличават публичния ѝ възход на този на дебютираща принцеса, разглеждайки всичко – от взаимодействията ѝ с Ким, присъствието ѝ на високопоставени събития и все по-дипломатичния ѝ стил на обличане.

Д-р Едуард Хауъл, специалист по Северна Корея и професор по международни отношения, заяви пред The Telegraph, че появата на Джу-е на партийния конгрес показва, че Ким иска „да стане ясно, че дъщеря му няма да изчезне скоро и че тя е важен член на династията Ким“.

Националната разузнавателна служба (NIS) на Южна Корея заяви пред парламента този месец, че Ким Джу-е, за която се смята, че е на 12 или 13 години, на практика е навлязла в етапа на определяне като наследник, посочвайки „редица обстоятелства“, включително видната ѝ публична роля. Рейчъл Миньонг Лий, старши сътрудник по корейската програма на Stimson Center, каза, че промяната в езика на разузнавателната агенция е значителна.

„Оценката на южнокорейската разузнавателна служба за статута на дъщерята се промени от „изглежда, че се подготвя за наследяване“ към това, че Ким Чен-ун „изглежда я е избрал за наследник“. Това е значимо“. Тя предупреди, че потвърждение в крайна сметка трябва да дойде от самия Пхенян.

Г-жа Лий каза пред The Telegraph по време на събитието, продължило няколко дни: „Продължаващият Девети партиен конгрес може да е ключов: дали дъщерята ще се появи и ако се появи, как държавните медии ще я наричат, къде ще седне и ще получи ли някакви титли в Работническата партия на Корея?“.

Строго контролираните държавни медии на Северна Корея дадоха отговор на част от тези въпроси в снимките, публикувани в четвъртък. Джу-е беше показана да върви редом с баща си, след като двамата пристигнаха заедно в голям черен автомобил. На други снимки тя беше видяна да разговаря с него, а по-късно да седи зад него.

Проф. Лейф-Ерик Ийсли, експерт по корейските въпроси, каза пред AFP, че последната поява на Джу-е демонстрира повишения ѝ статут. „Но тя все още се появява в качеството си на дъщеря на лидера. Вероятно все още не е достатъчно възрастна, за да участва в конгреса с официална партийна титла“, каза проф. Ийсли.

От първата си поява по държавната телевизия през ноември 2022 г., когато държеше ръката на баща си при изпитателно изстрелване на междуконтинентална балистична ракета (ICBM), Джу-е се превърна в постоянен елемент от внимателно режисираните образи на режима.

Между дебюта ѝ и края на 2025 г. тя участва в 41 публични събития, 25 от които свързани с армията. Тя е пътувала с баща си до Пекин, появявала се е в руското посолство в Пхенян и е стояла до него по време на инспекции на оръжия. Държавната телевизия я е показвала в повече от 600 дни в рамките на тригодишен период – на второ място след самия Ким.

Г-жа Лий каза, че еволюцията на появите ѝ е била постепенна, но целенасочена. Тя заяви: „Известно време публичните ѝ появи бяха основно ограничени до събития и обекти, свързани с оръжия и армията, но обхватът им започна да се разширява към икономически, социални, културни и дипломатически въпроси. Миналата година имаше някои важни моменти. През май тя придружи баща си до руското посолство в Пхенян, отбелязвайки първата си дипломатическа поява. През септември 2025 г. тя придружи баща си до Пекин, макар да не участва в официални срещи“.

Друг важен момент настъпи на Нова година, когато тя се появи в мавзолея, където са положени покойните лидери Ким Ир-сен и Ким Чен-ир . „Тя беше заснета в центъра на вниманието – място, запазено за Ким Чен-ун“, каза Лий.

Нарастващата ѝ видимост е съпътствана от целенасочени усилия за оформяне на публичния ѝ образ. Партийният вестник Rodong Sinmun все по-често я поставя на първа страница, наричайки я „обичаното дете“, а по-скоро и „уважаваното дете“. Последното почетно обръщение никога не е било използвано за Ким Йо-джонг, сестрата на Ким, която дълго време се смяташе за потенциален наследник.

Д-р Хауъл каза, че използването на почетното обръщение „се прилага на практика само за потенциални наследници“. Появите ѝ изглеждат също така внимателно режисирани – кадри показват как Ким насочва дъщеря си с ръка на кръста ѝ, държи я за ръка или я поставя от дясната си страна – традиционно почетното място – докато сестра му се вижда как уважително отвежда тийнейджърката до мястото ѝ на сцената.

„Наративът може да бъде формиран и оформян. Идеята севернокорейските лидери да имат бащински, дори майчински характеристики е дългогодишна тема в историята на Северна Корея. Но той също така иска да каже на севернокорейския народ, че режимът му ще остане“, каза д-р Хауъл. „Видимостта на Ким Чен-ун с дъщеря му, все по-често по севернокорейската телевизия, но и в медийни публикации, показва, че Ким Чен-ун иска да се представи като семеен човек.

Г-жа Лий предполага, че ако това е кампания за наследяване, ранното ѝ начало може да е съзнателен опит на Ким да осигури по-плавен преход за дъщеря си.„Възможно е Ким Чен-ун да е искал да започне процеса рано, за да подготви обществеността отрано за следващия лидер – и то жена“, каза тя. „Самият Ким Чен-ун направи публичния си дебют в последния момент, след като Ким Чен-ир получи тежък инсулт, и е възможно той да иска по-дълъг период за планиране на наследяването за следващия лидер“.

Наред с публичните ѝ появи, облеклото на Ким Джу-е също се развива. „През първата една-две години тя се обличаше като малко момиче и беше представяна като малка дъщеря. С течение на времето започна да носи костюми и да се държи по-професионално“, каза Лий.

В пропагандни кадри тя често е показвана усмихната, докато приема цветя от деца или наблюдава военна техника. По време на новогодишно тържество държавната телевизия излъчи кадри, на които Ким я прегръща и притиска бузата си към нейната – заснето от фронтални ъгли, които подсказват внимателна режисура.

Г-жа Лий добави, че Джу-е служи и на по-широка пропагандна цел. „Първоначално, когато дъщерята се появяваше основно на събития и обекти, свързани с армията, посланието изглеждаше, че оръжейните програми на Северна Корея ще бъдат предавани през поколенията, като младата дъщеря на Ким представлява бъдещите поколения. Когато за първи път се появи до ICBM, държавните медии всъщност многократно подчертаха значението на гарантирането на безопасността на бъдещите поколения чрез непрекъснато развитие на оръжията“.

Семейство Ким управлява Северна Корея с желязна ръка от десетилетия, а култът към личността около тяхната „кръвна линия Паекту“ доминира ежедневието в изолираната страна. Севернокорейският лидер е изправен пред постоянни спекулации относно здравето си, като южнокорейското разузнаване посочва състояния, свързани със затлъстяване. Подготовката на наследник може да има за цел да увери елита, че четвърто поколение от управлението на Ким вече е в готовност.

Дали Ким Джу-е в крайна сметка ще наследи властта остава несигурно. Северна Корея никога не е имала жена лидер, а патриархалните традиции в страната карат анализаторите да предполагат, че мъжки наследник би бил предпочитан. Има и противоречиви информации дали Ким има други деца, включително спекулации за син, държан извън публичното внимание.

Въпреки това някои експерти твърдят, че кръвната линия е по-важна от пола. Д-р Хауъл каза: „Ако Ким Чен-ун почине утре, властта най-вероятно ще бъде прехвърлена на сестра му. Мисля, че е важно да се отбележи, че много хора казват, че Северна Корея е силно патриархално общество. По-важно от пола на лидера е дали той е Ким. Това е свещената кръвна линия, при която за династичния режим на Ким, дори да не е мъж, ако е Ким, това е най-важното“.

Бивш разузнавателен служител по-рано каза пред The Telegraph, че всяко решение да бъде посочена дъщеря му за наследник вероятно ще предизвика борба за власт в семейството. Рах Чонг-ил, бивш посланик на Южна Корея във Великобритания и заместник-директор на разузнавателната служба в Сеул, заяви, че Джу-е може да срещне съпротива от амбициозната си и безпощадна леля Ким Йо-джон.

Въпреки появата си на партийния конгрес, Джу-е няма официална титла или позиция. По време на военни церемонии, когато Ким и висши офицери отдават чест, тя стои неподвижно. Леля ѝ остава далеч по-опитна в партийния апарат и беше повишена да оглави отдела по пропаганда по време на партийния конгрес.

Като се има предвид досегашната история на семейството, подобни вътрешни борби вероятно не биха били безкръвни. Две години след като Ким пое властта от баща си през декември 2011 г., той нареди ареста на своя чичо и ментор Чан Сонг-тхек по обвинения в извършване на „антипартийни, контрареволюционни, фракционни действия“.

„Семейство Ким ясно смята Джу-е за човек със значение“, каза д-р Хауъл. „Това обаче, ако я сравните със сестрата на Ким Чен-ун, Ким Йо-джон, няма сравнение. Ким Йо-джон е много по-опитна. Тя се е издигнала в редиците на севернокорейския елит“. Макар партийният конгрес да предлага допълнителни улики, д-р Хауъл призова за предпазливост при предположението, че Джу-е със сигурност ще поеме властта от баща си.

Той каза: „Трябва да подхождаме предпазливо към съобщенията, че тя все по-активно участва във вземането на решения: Джу-е едва е тийнейджър. Фактът, че Ким Йо-джон, лелята на Джу-е, беше повишена до министерско ниво, е значим, тъй като подчертава как Йо-джон става все по-част от вътрешния кръг на брат си. Ще узнаем плановете за наследяване на Ким Чен-ун едва когато те бъдат обявени от режима: предпазливостта не може да бъде по-важна“.