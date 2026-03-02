МВР обяви новите директори на областните дирекции в София, Пловдив, Благоевград и Перник

О бявиха новите назначения на директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (МВР) в Пловдив, София и Перник.

Старши комисар Владимир Иванов поема ръководството на ОДМВР-София. Той бе представен пред състава от зам. вътрешния министър Калоян Милтенов, съобщиха от областната дирекция. Заповедта за назначението е на министър Емил Дечев.

Старши комисар Иванов има сериозен ръководен опит и професионална компетентност. Разчитам на вас да му окажете пълно съдействие за реализиране на основната цел в мандата на служебното правителство, а именно – провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори, посочи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов при представянето на новия ръководител. Той подчерта, че очаква от всички максимална концентрация и стриктно изпълнение на служебните задължения, така както повелява законът, и увери служителите, че могат да разчитат на пълна подкрепа от ръководството на МВР по всички служебни въпроси.

Иванов е бивш зам. директор на СДВР от 2021 до 2023 година. Тогава шеф на СДВР бе именно Милтенов, който го представи днес.

Досегашният директор Тихомир Ценов отива в звеното за подпомагане към вътрешния министър.

ОДМВР - София, отговаря за София-област. Под нейна територия е хижа "Петрохан", където на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.

Ръководството на на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник се поема от старши комисар Павел Млеканов. Той е временно преназначен на поста със заповед на служебния министър.

Старши комисар Млеканов беше представен пред състава на ОД на МВР в Перник от временно изпълняващия длъжността заместник главен секретар – главен комисар Георги Кандев.

Павел Млеканов работи в системата на МВР от 1999 г. Професионалният му път започва в столичното Девето районно управление, където заема длъжността оперативен работник. Изпълнявал е различни изпълнителски и ръководни функции, включително е оглавявал пернишката полиция в периода от 28 април 2022 г. до 5 октомври 2023 г. До настоящото си назначение старши комисар Млеканов е бил част от звеното за подпомагане дейността на министъра на вътрешните работи. Той е магистър по икономика и право.

Досегашният директор на ОДМВР – Перник, Милчо Милчов, е преназначен на друга длъжност в системата на МВР, съобщиха още от пресцентъра на Областната дирекция.

Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов представи пред личния състав новия директор на Областната дирекция на МВР – Пловдив Васил Костадинов.

Костадинов заемаше поста и в периода 2022 – 2023 г.

Той е роден през 1972 г. в град Пловдив. Завършил е специалност „Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността“ във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност (ВИПОНД) и специалност „Право“ във Великотърновския университет. В системата на МВР започва работа през 1994 г. и последователно е заемал различни изпълнителски и ръководни позиции в подразделения на пловдивската дирекция на полицията. За постигнати високи резултати през 31-годишния си професионален стаж в МВР Васил Костадинов е награждаван многократно с „писмена похвала“ и „обявяване на благодарност“, а тази година от министъра му е връчен Почетен знак на МВР III степен, посочиха от пресцентъра полицията.

През август 2023 г. бе освободен от поста директор на Областната дирекция на МВР – Пловдив заради създалото се напрежение във връзка с действията на полицията след убийството в пловдивското село Цалапица на 24-годишния Димитър Малинов.

Ръководството на Областната дирекция на МВР в Благоевград се поема от Илия Тупаров. Той беше представен пред състава на дирекцията от временно изпълняващия длъжността заместник главен секретар – главен комисар Георги Кандев. Пред журналисти гл. комисар Кандев каза, че с решение на министъра на вътрешните работи от 27 февруари за временно изпълняващ длъжността директор на ОДМВР – Благоевград е назначен Илия Тупаров. Във връзка с назначението Кандев посочи, че мисията на служебното правителство и респективно на Министерство на вътрешните работи е осигуряването на честни и прозрачни избори.

Както ви е известно, според решение от март 2025 г., в 2000 секции в България има допуснати драстични нарушения на изборния процес, в шест общини в област Благоевград също има допуснати „фрапиращи“ нарушения, посочи Кандев. По думите му това е един от мотивите да бъде сменено ръководството на областната дирекция. Указанията към областните дирекции са ясни – провеждане на законосъобразни, ясни, честни и открити избори, каза още главен комисар Георги Кандев.

На въпрос ще бъдат ли сменени заместник-ректорите на ОДМВР – Благоевград, вр.и.д. заместник главен секретар на МВР посочи, че не се намесва в кадровата политика по страната. Аз ще искам резултати от тях, те ще искат резултати от колегите под тях, посочи Кандев.

До момента са сменени 23-ма от общо 28 директори на областни дирекции на Министерството на вътрешните работи (МВР).