България

МВР обяви новите директори на областните дирекции в София, Пловдив, Благоевград и Перник

Досегашните директори са преназначени на други позиции в системата

Обновена преди 14 минути / 2 март 2026, 14:11
МВР обяви новите директори на областните дирекции в София, Пловдив, Благоевград и Перник
Източник: Георги Димитров/Vesti

О бявиха новите назначения на директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (МВР) в Пловдив, София и Перник.

Старши комисар Владимир Иванов поема ръководството на ОДМВР-София. Той бе представен пред състава от зам. вътрешния министър Калоян Милтенов, съобщиха от областната дирекция. Заповедта за назначението е на министър Емил Дечев.

Старши комисар Иванов има сериозен ръководен опит и професионална компетентност. Разчитам на вас да му окажете пълно съдействие за реализиране на основната цел в мандата на служебното правителство, а именно – провеждането на честни, прозрачни и законосъобразни избори, посочи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов при представянето на новия ръководител. Той подчерта, че очаква от всички максимална концентрация и стриктно изпълнение на служебните задължения, така както повелява законът, и увери служителите, че могат да разчитат на пълна подкрепа от ръководството на МВР по всички служебни въпроси.

Иванов е бивш зам. директор на СДВР от 2021 до 2023 година. Тогава шеф на СДВР бе именно Милтенов, който го представи днес.

Досегашният директор Тихомир Ценов отива в звеното за подпомагане към вътрешния министър. 

ОДМВР - София, отговаря за София-област. Под нейна територия е хижа "Петрохан", където на 2 февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев.

Ръководството на на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник се поема от старши комисар Павел Млеканов. Той е временно преназначен на поста със заповед на служебния министър.

Старши комисар Млеканов беше представен пред състава на ОД на МВР в Перник от временно изпълняващия длъжността заместник главен секретар – главен комисар Георги Кандев.

Павел Млеканов работи в системата на МВР от 1999 г. Професионалният му път започва в столичното Девето районно управление, където заема длъжността оперативен работник. Изпълнявал е различни изпълнителски и ръководни функции, включително е оглавявал пернишката полиция в периода от 28 април 2022 г. до 5 октомври 2023 г. До настоящото си назначение старши комисар Млеканов е бил част от звеното за подпомагане дейността на министъра на вътрешните работи. Той е магистър по икономика и право.

Досегашният директор на ОДМВР – Перник, Милчо Милчов, е преназначен на друга длъжност в системата на МВР, съобщиха още от пресцентъра на Областната дирекция.

Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов представи пред личния състав новия директор на Областната дирекция на МВР – Пловдив Васил Костадинов.

Костадинов заемаше поста и в периода 2022 – 2023 г.

Той е роден през 1972 г. в град Пловдив. Завършил е специалност „Охрана на обществения ред и борба срещу престъпността“ във Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност (ВИПОНД) и специалност „Право“ във Великотърновския университет. В системата на МВР започва работа през 1994 г. и последователно е заемал различни изпълнителски и ръководни позиции в подразделения на пловдивската дирекция на полицията. За постигнати високи резултати през 31-годишния си професионален стаж в МВР Васил Костадинов е награждаван многократно с „писмена похвала“ и „обявяване на благодарност“, а тази година от министъра му е връчен Почетен знак на МВР III степен, посочиха от пресцентъра полицията. 

През август 2023 г. бе освободен от поста директор на Областната дирекция на МВР – Пловдив заради създалото се напрежение във връзка с действията на полицията след убийството в пловдивското село Цалапица на 24-годишния Димитър Малинов.

Ръководството на Областната дирекция на МВР в Благоевград се поема от Илия Тупаров. Той беше представен пред състава на дирекцията от временно изпълняващия длъжността заместник главен секретар – главен комисар Георги Кандев. Пред журналисти гл. комисар Кандев каза, че с решение на министъра на вътрешните работи от 27 февруари за временно изпълняващ длъжността директор на ОДМВР – Благоевград е назначен Илия Тупаров. Във връзка с назначението Кандев посочи, че мисията на служебното правителство и респективно на Министерство на вътрешните работи е осигуряването на честни и прозрачни избори.

Както ви е известно, според решение от март 2025 г., в 2000 секции в България има допуснати драстични нарушения на изборния процес, в шест общини в област Благоевград също има допуснати „фрапиращи“ нарушения, посочи Кандев. По думите му това е един от мотивите да бъде сменено ръководството на областната дирекция. Указанията към областните дирекции са ясни – провеждане на законосъобразни, ясни, честни и открити избори, каза още главен комисар Георги Кандев.

На въпрос ще бъдат ли сменени заместник-ректорите на ОДМВР – Благоевград, вр.и.д. заместник главен секретар на МВР посочи, че не се намесва в кадровата политика по страната. Аз ще искам резултати от тях, те ще искат резултати от колегите под тях, посочи Кандев.

До момента са сменени 23-ма от общо 28 директори на областни дирекции на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Източник: БТА    
Нови назначения МВР ОДМВР София Пловдив Перник Владимир Иванов Павел Млеканов Васил Костадинов Избори
Последвайте ни

По темата

МВР обяви новите директори на областните дирекции в София, Пловдив, Благоевград и Перник

МВР обяви новите директори на областните дирекции в София, Пловдив, Благоевград и Перник

Милионите на „тайната първа дама“ на Русия: Как Алина Кабаева получи 70 млн. евро

Милионите на „тайната първа дама“ на Русия: Как Алина Кабаева получи 70 млн. евро

Ужасяващ „пробив в сигурността“ в Ситуационната зала на Тръмп

Ужасяващ „пробив в сигурността“ в Ситуационната зала на Тръмп

Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under pressure“

Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under pressure“

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

pariteni.bg
Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

carmarket.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 15 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 20 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 18 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Неловък момент: Част от бюста на звездата на WWE Киана Джеймс се показа на ринга

Неловък момент: Част от бюста на звездата на WWE Киана Джеймс се показа на ринга

Любопитно Преди 22 минути

Професионалната кечистка излезе на ринга с дълбоко деколте, докато се изправи срещу Тифани Стратън в женския мач Elimination Chamber, проведен в Чикаго

4 американски самолета са излетели от летище "Васил Левски" през нощта

4 американски самолета са излетели от летище "Васил Левски" през нощта

България Преди 22 минути

Видео от излитането им се бе разпространено в социалните мрежи

<p>Иран:&nbsp;Ядреното съоръжение в Натанз е ударено</p>

Иран: Ядреното съоръжение в Натанз е ударено при израелски и американски удари

Свят Преди 50 минути

Реза Наджафи, представител на Техеран в МААЕ във Виена, съобщи пред журналисти, че ударите са били нанесени вчера

Три зодии ще ударят джакпота през март

Три зодии ще ударят джакпота през март

Любопитно Преди 54 минути

Овен, Водолей и Риби ще се радват на неочаквани финансови печалби през март 2026 г.

<p>Евакуациите от Близкия изток - Чехия и Румъния организират спешни полети</p>

Евакуациите от Близкия изток - Чехия и Румъния организират спешни полети на фона на напрежението

Свят Преди 54 минути

Властите призовават сънародниците си да поддържат връзка с дипломатическите мисии и да следват инструкциите на местните служби за сигурност

<p>Иран обстрелва кабинета на Нетаняху</p>

Ирански гвардейци обявиха ракетни удари срещу кабинета на Нетаняху

Свят Преди 1 час

При атаката са били използвани ракети "Хейбар"

<p>Leapmotor С10 е сред стрес-тестовете за западните марки (тест драйв)</p>

Leapmotor С10 е сред стрес-тестовете за западните марки (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Задвижва се от електромотор, но ДВГ генерира ток, предлага близо 1000 км пробег, от които почти 150 на ток. Огромно вътрешно пространство, независимо окачване и цена на малък градски EV

.

Бум на ваучерите за храна: Близо 1 милион българи ще ги ползват през 2026 г.

България Преди 1 час

Тези бонуси към заплатите не се облагат нито с осигуровки, нито с 10% данък и затова са много предпочитани

Подкаст ,,Д-р Здраве с Мария": Д-р Диaна Кожухарова и истината зад белезите

Подкаст ,,Д-р Здраве с Мария": Д-р Диaна Кожухарова и истината зад белезите

Любопитно Преди 1 час

Как се формират белезите, кога започва грижата и какво реално помага

Ким Джу-е с баща си Ким Чен-ун на историческия деветия партиен конгрес на Северна Корея

Принцесата в черно на исторически конгрес: Тя ли ще наследи Ким Чен-ун

Свят Преди 1 час

Появата на Ким Джу-е по време на финала на най-важното политическо събитие в страната, провеждано на всеки пет години, ще подхрани допълнително спекулациите, че тя се подготвя като наследник. Анализатори заявиха, че изборът на якета – запазена марка в гардероба на лидера Ким, особено при ключови публични изяви – е нещо повече от модно изявление

Кокаин между перални и хладилници: Задържаха двама на "Капитан Андреево"

Кокаин между перални и хладилници: Задържаха двама на "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

В контролните действия е включено и митническо куче

<p>Кремъл: Русия е разочарована</p>

Кремъл: Русия е разочарована, че ситуацията между Иран и САЩ деградира до агресия

Свят Преди 1 час

Путин има планирани международни телефонни разговори за ситуацията около Иран

Българският успех: Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста

Българският успех: Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста

Любопитно Преди 1 час

Той вече заема 42-рата позиция

Атаката на Тръмп срещу Иран: Най-значимият момент в световната история след 11 септември

Атаката на Тръмп срещу Иран: Най-значимият момент в световната история след 11 септември

Свят Преди 1 час

Убийството на върховния лидер Али Хаменей и ръководството на Иран пренарежда световния ред – без мандат на ООН и без коалиция

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие

България Преди 1 час

По думите на Искра Михайлова партията е против преекспонирането на хорските проблеми, за да се спекулира с тях

<p>Нараства ли цената на потребителската кошница на едро</p>

Потребителската кошница на едро остава 57 евро

България Преди 2 часа

Рекордьорите по поскъпване и тази седмица са червен и зелен пипер, тиквички и краставици

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

Юлиан Костов гледа от първи ред Актьорските награди на САЩ

Edna.bg

Евгени Генчев с откровена изповед за Валерия: Тя ми разби сърцето

Edna.bg

БФ по вдигане на тежести предупреди: Положението е много зле, има опасност да закрием спорта

Gong.bg

Стефка Костадинова: Балканските народи са сила – роди се нова голяма звезда

Gong.bg

Два дрона бяха прехванати над Кипър

Nova.bg

Американски изтребители бяха свалени погрешка близо до военна база на САЩ в Кувейт (ВИДЕО)

Nova.bg