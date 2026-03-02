Свят

Евакуациите от Близкия изток - Чехия и Румъния организират спешни полети на фона на напрежението

Властите призовават сънародниците си да поддържат връзка с дипломатическите мисии и да следват инструкциите на местните служби за сигурност

2 март 2026, 13:55
Евакуациите от Близкия изток - Чехия и Румъния организират спешни полети на фона на напрежението
Д ържави от различни части на света започнаха спешна евакуация на свои граждани от района на Близкия изток, след като обстановката рязко се влоши и нарасна рискът за сигурността на цивилните. Властите организират извънредни полети за изтегляне, като призовават сънародниците си да поддържат връзка с дипломатическите мисии и да следват инструкциите на местните служби за сигурност.

Чехия изпраща два военни самолета в Близкия изток, за да евакуира своите граждани, заяви премиерът Андрей Бабиш днес след заседание на Съвета за национална сигурност в Прага.

Единият самолет ще лети до египетския курорт Шарм ел Шейх, а другият - до столицата на Йордания, Аман. Очаква се част от пътниците да бъдат чешки граждани, които са напуснали Израел по суша.

Бабиш също така заяви, че чешката авиокомпания "Смартуингс" (Smartwings) ще върне у дома няколкостотин туристи от Оман.

Външното министерство в Прага съобщи, че около 6500 чехи, които в момента се намират в Близкия изток, са включени в списък за действия при извънредни ситуации.

Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

Първите румънски граждани, останали блокирани заради ситуацията в Близкия изток, ще бъдат върнати тази вечер в Букурещ с два самолета, съобщиха от правителствената пресслужба след извънредно заседание на кабинета.

Хората са били транспортирани от Израел до Египет по суша с подкрепата на румънската държава и ще излетят от Кайро, посочва още пресслужбата. 

В следващ период ще бъдат организирани и други полети с цел безопасното връщане от Израел в страната на румънски поклонници и граждани, които са поискали консулска помощ.

Властите подготвят и репатрирането на румънски граждани от други държави от Близкия изток, засегнати от конфликта, като децата и медицинските случаи ще бъдат с приоритет. За тази цел по-късно днес Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния и румънското Министерство на външните работи ще се срещнат с представители на авиокомпании, за да направят необходимата организация.

Също днес Министерството на икономиката и Министерството на външните работи ще разговарят с представители на туристически агенции, чрез които румънски граждани са пристигнали с туристическа цел в засегнатия от конфликта район.

До неделя вечерта са били регистрирани над 1060 заявки за помощ, като най-много румънски граждани са потърсили помощ в Израел (624) и Катар (159).

По-рано днес румънският национален превозвач ТАРОМ (TAROM) съобщи в информация, изпратена и до редакцията на БТА, че специалните полети, организирани за връщането на над 300 румънци от зоната на конфликта в Близкия изток, са пренасрочени за тази вечер.

От компанията уточняват, че сухопътният транспорт и граничните формалности са довели до дълги закъснения. Първоначално пристигането на групата румънци се очакваше днес сутринта.

„Самолетите, които е трябвало да отидат да вземат пътниците за репатриране от Кайро, все още са в Букурещ, защото формалностите не са били изпълнени, пътниците не са пристигнали в Кайро. Но това е извънредна ситуация, трябва да се вземат всички предпазни мерки, за да се гарантира безопасността на самолетите и пътниците. Безопасността на хората трябва да е на първо място“, обясни говорителят на летищните власти Теодор Постелнику.

Към момента са отменени 36 полета от и до летищата в Тел Авив, Дубай, Бейрут, Аман, Абу Даби, Кайро.

Междувременно държавният секретар в Министерството на образованието и изследванията на Румъния Сорин Йон съобщи, че след затварянето на въздушното пространство в Дубай е била блокирана група от 28 ученици от Фокшани. Те са в безопасност и са настанени в хотел близо до летището. Учениците са придружени от двама учители. Те е трябвало да се върнат в Румъния в събота.

Румънският консул в Дубай Виорел Бадя е отишъл на място и е разговарял с учениците. Той ги е посъветвал да изчакат ситуацията да се подобри, за да могат да се приберат у дома.

МВнР: Българските граждани в Иран незабавно да напуснат страната

В събота, първия ден на съвместните въздушни атаки на САЩ и Израел срещу Ислямската република, беше убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей. Техеран отговори с атаки срещу Израел и по цели в района на Персийския залива, където се намират американски военни бази. Хиляди хора останаха блокирани поради затварянето на въздушното пространство.

