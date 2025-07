Най-фрапиращите провали на Тайните служби, разкрити в доклади за опита за убийство на Тръмп

Т айните служби са били крайно неподготвени, когато въоръжен мъж е открива огън по президента Тръмп в Бътлър, Пенсилвания, миналия юли - със сериозни проблеми в комуникацията на заплахите, в адекватното обучение и отказ на множество заявки за ключови ресурси за сигурност, според два осъдителни доклада, публикувани от следователи на Сената, пише New York Post.

Сенаторите Чък Грасли (републиканец от Айова) и Ранд Пол (републиканец от Кентъки) очертаха „непростимата небрежност“ на агенцията преди, по време и след опита за покушение срещу Тръмп, в това, което те нарекоха „каскада от предотвратими провали“.

Много от констатациите са били докладвани по-рано, но паралелните доклади на председателите на комисиите по съдебна власт и вътрешна сигурност на Сената предлагат окончателни обяснения за случилото се - и защо федералните агенти не са успели да спрат стрелеца, въпреки многократните наблюдения.

Ето някои от най-осъдителните пропуски в сигурността

Отказани са средства за сигурност

Сенаторите твърдят, че Тайните служби са отхвърлили многобройни искания от екипа по сигурността на Тръмп за допълнителни ресурси за сигурност.

„Военната стая“ на агенцията – натоварена със задачата да разпредели ресурси за сигурност за Тръмп и други служители до получаването на защита от Тайните служби – отхвърли искане за системи против дронове на митинга на Бътлър, тъй като „ресурсите вече бяха разпределени за националните конвенции на Републиканската и Демократическата партия“.

Освен това, според показанията на преден агент, агенцията не е осигурила връзка с екипа за контранападения, който да координира действията между агентите си и местните SWAT екипи на място преди митинга срещу Бътлър.

Разследващите са установили, че Томас Матю Крукс е преглеждал с дрон около панаирните площи, за да огледа мястото и да събере разузнавателна информация, преди да заеме позиция на покрива.

Дори набирането на допълнителни стрелци било проблем.

Едва след като висши служители от Службата за защитни операции на Тайните служби се намесват, са одобрени контраснайперски екипи. Според доклада на Грасли, това са снайперистите, които „в крайна сметка елиминираха“ стрелеца от Бътлър Крукс.

Докладът на сенатор Пол установява, че е имало „поне“ 10 основни искания за повече ресурси, които са били отказани или са останали неизпълнени по време на кампанията през 2024 г., което бившият директор на Тайните служби Кимбърли Чийтъл категорично отрече.

Заплахата срещу живота на Тръмп се пази в тайна

Десет дни преди предизборния митинг на 13 юли 2024 г., служители на Тайните служби са били информирани за класифицирана разузнавателна информация, свързана със заплаха за живота на Тръмп.

Въпреки това, поради „изолираната практика на агенцията за споделяне“ на чувствителна информация, малцина от участващите в операцията по сигурността на тогавашния бивш президент дори са били наясно с това.

В този случай заплахата вероятно е дошла от Иран, според множество доклади. Ислямската република се зарече да отмъсти на Тръмп за заповедта за убийството на генерал Касем Солеймани по време на първия му мандат.

„Тайните служби не са имали процес за споделяне на класифицирана информация за заплахи с партньори, когато информацията не е била считана за непосредствена заплаха за живота“, се казва в доклада на Грасли.

В резултат на този затруднен поток от информация, местните партньори на Тайните служби в правоприлагането, нито предният екип на агенцията, назначен за събитието „Бътлър“, са получили съответната информация.

"Тайните служби са имали многобройни възможности да споделят тази информация преди митинга, но многократно са пропускали да го направят“, твърди офисът на Грасли.

Технологични провали

Тайните служби се сблъскват с поредица от скъпоструващи технологични повреди в Бътлър, които възпрепятстват способността на агентите да комуникират и да наблюдават панаирните площи.

Технологията на агенцията за борба с дронове не работи правилно преди митинга и е ремонтирана в продължение на „часове“ от агент, който „не е имал обучение, знания и подкрепа, за да отстрани бързо проблема“.

"През това време Крукс „е прелетял с дрон – незабелязано – над мястото на събитието часове преди митинга“, се казва в доклада на Грасли.

Местните служители на реда и агентите на Тайните служби също са били възпрепятствани от нестабилния сигнал на мобилните телефони в деня на събитието, което им попречило да споделят информация в реално време.

Освен това, според доклада, агенцията „нямаше въведена политика“ за „проактивно отстраняване на потенциални проблеми с аудио и информационната комуникация“, като в него се посочва още, че агенцията „все още не е изисквала от агентите да извършват такава оценка“.

Според доклада, служители на Тайните служби заявиха, че не смятат, че е необходима политика за експлоатацията на оборудване за борба с дронове с цел откриване, оприличавайки лекотата на използване на технологията с „включване на фенерче“.

Прекъсвания в комуникацията

Агенцията не е разполагала с официална политика за ефективно съобщаване на промените в плановете за сигурност в Бътлър.

Преди събитието служител от кампанията на Тръмп е помолил екипа на Тайните служби „да не използва голяма селскостопанска техника“, за да не блокира линията на видимост между сцената и покрива на сградата на AGR, която е на около 130 ярда разстояние, за да не се пречи на снимките от кампанията за пресата.

Предният екип, който не е знаел за активната заплаха срещу Тръмп, е решил да използва „джъмботрон и голямо знаме“, за да се опита да защити президента.

Въпреки това, тези методи все пак позволиха на Крукс да простреля Тръмп - ранявайки го в ухото.

В доклада на Грасли се казва, че „неизползването на селскостопанска техника вероятно е създало възможност за стрелеца да използва повдигнатия покрив на AGR, за да произведе няколко изстрела по тогавашния бивш президент Тръмп и да убие и рани други участници в митинга“.

На брифинг с Комисията по вътрешна сигурност и правителствени въпроси към Сената, на която е назначен Пол, служители на Тайните служби признаха, че уникалният статут на Тръмп като бивш президент и кандидат за длъжността не е бил адекватно взет предвид по време на кампанията през 2024 г.

В доклада на Пол се казва, че обстоятелството „е довело до объркване и предположения“ както от страна на служителите на Тайните служби, така и на местните правоохранителни органи.

Крукс е спрян на входа на панаирните площи на Бътлър, защото е носел далекомер, който се използва за определяне на разстояние в спортове като лов или голф. Въпреки че е бил маркиран като подозрителен „поне 25 минути“ преди стрелбата, все пак е бил допуснат вътре.

Тази информация, предоставена на Тайните служби от полицията на щата Пенсилвания, според доклада на Пол, не е била предадена на личната охрана на Тръмп, която е могла да го спре да се качи на сцената.

„Това, което се случи в Бътлър, Пенсилвания, не беше просто трагедия – това беше скандал. Тайните служби на Съединените щати не успяха да действат въз основа на достоверна разузнавателна информация, не успяха да се координират с местните правоохранителни органи и не успяха да предотвратят атака, която едва не отне живота на тогавашен бивш президент“, каза Пол.

Грасли заяви, че целта на публикуването на доклада му е да предложи „ясен път напред за подобряване на работата на Тайните служби, за да може да се предотврати повторното случване на друг случай с Бътлър“.