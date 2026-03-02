Свят

Кремъл: Русия е разочарована, че ситуацията между Иран и САЩ деградира до агресия

Путин има планирани международни телефонни разговори за ситуацията около Иран

2 март 2026, 13:08
Кремъл: Русия е разочарована, че ситуацията между Иран и САЩ деградира до агресия
Източник: БТА

К ремъл е разочарован, че въпреки декларирания напредък на преговорите между Иран и САЩ ситуацията деградира до агресия. Това заяви на пресконференция говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

"Що се отнася до преговорите, които се водеха с посредничеството на Оман между САЩ и Иран, то, разбира се, можем да изразим дълбоко разочарование във връзка с това, че на фона на постъпващата информация за значителен напредък на тези разговори ситуацията въпреки всичко деградира до пряка агресия", посочи говорителят.

Кремъл очаква датата за нов кръг от преговори с Украйна

Руският президент Владимир Путин има планирани за днес международни телефонни разговори за ситуацията около Иран, каза Песков.

"Минимум за един от тях, смятам, че ще споделим информация към средата на деня, след като се състои, но сега няма да го анонсирам. Това е свързано, естествено, със ситуацията около Иран", заяви Песков.

Русия анализира развитието на събитията след американско-иранските преговори и прави съответните изводи, каза говорителят и добави, че Москва продължава преговорния процес за Украйна, по начин, който съответства на интересите ѝ.

Путин предупреди: Следим иранския курс внимателно

"Безусловно анализираме ситуацията и правим съответните изводи", посочи Песков и добави: "Продължаваме обаче работата, която отговоря на нашите интереси".

Вашингтон и Техеран водеха продължителни преговори за ядрената програма на Иран в Женева, където вървят и разговорите за уреждането на конфликта в Украйна, посочва ТАСС. Въпреки че бе обявен напредък по отношение на преговорите с Иран, САЩ и Израел предприеха атака срещу Ислямската република, отбелязва ТАСС.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Кремъл Иран САЩ Преговори Агресия Дмитрий Песков Владимир Путин Украйна Ядрена програма Разочарование
Последвайте ни

По темата

МВР обяви новите директори на областните дирекции в София, Пловдив, Благоевград и Перник

МВР обяви новите директори на областните дирекции в София, Пловдив, Благоевград и Перник

Милионите на „тайната първа дама“ на Русия: Как Алина Кабаева получи 70 млн. евро

Милионите на „тайната първа дама“ на Русия: Как Алина Кабаева получи 70 млн. евро

Ужасяващ „пробив в сигурността“ в Ситуационната зала на Тръмп

Ужасяващ „пробив в сигурността“ в Ситуационната зала на Тръмп

Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under pressure“

Михаела Маринова превръща напрежението в броня в „Under pressure“

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

pariteni.bg
Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

Прилошава ви, когато се возите в EV? Mercedes може да има решение на проблема

carmarket.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 15 часа
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 20 часа
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 18 часа
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Неловък момент: Част от бюста на звездата на WWE Киана Джеймс се показа на ринга

Неловък момент: Част от бюста на звездата на WWE Киана Джеймс се показа на ринга

Любопитно Преди 23 минути

Професионалната кечистка излезе на ринга с дълбоко деколте, докато се изправи срещу Тифани Стратън в женския мач Elimination Chamber, проведен в Чикаго

4 американски самолета са излетели от летище "Васил Левски" през нощта

4 американски самолета са излетели от летище "Васил Левски" през нощта

България Преди 23 минути

Видео от излитането им се бе разпространено в социалните мрежи

<p>Иран:&nbsp;Ядреното съоръжение в Натанз е ударено</p>

Иран: Ядреното съоръжение в Натанз е ударено при израелски и американски удари

Свят Преди 51 минути

Реза Наджафи, представител на Техеран в МААЕ във Виена, съобщи пред журналисти, че ударите са били нанесени вчера

<p>Евакуациите от Близкия изток - Чехия и Румъния организират спешни полети</p>

Евакуациите от Близкия изток - Чехия и Румъния организират спешни полети на фона на напрежението

Свят Преди 55 минути

Властите призовават сънародниците си да поддържат връзка с дипломатическите мисии и да следват инструкциите на местните служби за сигурност

<p>Иран обстрелва кабинета на Нетаняху</p>

Ирански гвардейци обявиха ракетни удари срещу кабинета на Нетаняху

Свят Преди 1 час

При атаката са били използвани ракети "Хейбар"

<p>Leapmotor С10 е сред стрес-тестовете за западните марки (тест драйв)</p>

Leapmotor С10 е сред стрес-тестовете за западните марки (тест драйв)

Технологии Преди 1 час

Задвижва се от електромотор, но ДВГ генерира ток, предлага близо 1000 км пробег, от които почти 150 на ток. Огромно вътрешно пространство, независимо окачване и цена на малък градски EV

.

Бум на ваучерите за храна: Близо 1 милион българи ще ги ползват през 2026 г.

България Преди 1 час

Тези бонуси към заплатите не се облагат нито с осигуровки, нито с 10% данък и затова са много предпочитани

Подкаст ,,Д-р Здраве с Мария": Д-р Диaна Кожухарова и истината зад белезите

Подкаст ,,Д-р Здраве с Мария": Д-р Диaна Кожухарова и истината зад белезите

Любопитно Преди 1 час

Как се формират белезите, кога започва грижата и какво реално помага

Ким Джу-е с баща си Ким Чен-ун на историческия деветия партиен конгрес на Северна Корея

Принцесата в черно на исторически конгрес: Тя ли ще наследи Ким Чен-ун

Свят Преди 1 час

Появата на Ким Джу-е по време на финала на най-важното политическо събитие в страната, провеждано на всеки пет години, ще подхрани допълнително спекулациите, че тя се подготвя като наследник. Анализатори заявиха, че изборът на якета – запазена марка в гардероба на лидера Ким, особено при ключови публични изяви – е нещо повече от модно изявление

Кокаин между перални и хладилници: Задържаха двама на "Капитан Андреево"

Кокаин между перални и хладилници: Задържаха двама на "Капитан Андреево"

България Преди 1 час

В контролните действия е включено и митническо куче

Българският успех: Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста

Българският успех: Григор Димитров се изкачи с две места в световната ранглиста

Любопитно Преди 1 час

Той вече заема 42-рата позиция

Атаката на Тръмп срещу Иран: Най-значимият момент в световната история след 11 септември

Атаката на Тръмп срещу Иран: Най-значимият момент в световната история след 11 септември

Свят Преди 1 час

Убийството на върховния лидер Али Хаменей и ръководството на Иран пренарежда световния ред – без мандат на ООН и без коалиция

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие

България Преди 1 час

По думите на Искра Михайлова партията е против преекспонирането на хорските проблеми, за да се спекулира с тях

<p>Нараства ли цената на потребителската кошница на едро</p>

Потребителската кошница на едро остава 57 евро

България Преди 2 часа

Рекордьорите по поскъпване и тази седмица са червен и зелен пипер, тиквички и краставици

Любов в пустинята: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън на романтично бягство в Аризона

Любов в пустинята: Ким Кардашиян и Луис Хамилтън на романтично бягство в Аризона

Любопитно Преди 2 часа

Двамата са били видени в близост до Amangiri – ултралуксозен петзвезден курорт, където нощувката струва около 7000 долара

Променливите температури през пролетта: Как една мобилна система за отопление и охлаждане решава проблема?

Променливите температури през пролетта: Как една мобилна система за отопление и охлаждане решава проблема?

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg
1

Ята щъркели край Бургас

sinoptik.bg

Юлиан Костов гледа от първи ред Актьорските награди на САЩ

Edna.bg

Евгени Генчев с откровена изповед за Валерия: Тя ми разби сърцето

Edna.bg

БФ по вдигане на тежести предупреди: Положението е много зле, има опасност да закрием спорта

Gong.bg

Стефка Костадинова: Балканските народи са сила – роди се нова голяма звезда

Gong.bg

Два дрона бяха прехванати над Кипър

Nova.bg

Американски изтребители бяха свалени погрешка близо до военна база на САЩ в Кувейт (ВИДЕО)

Nova.bg