2 март 2026, 14:27
Неловък момент: Част от бюста на звездата на WWE Киана Джеймс се показа на ринга
З вездата на WWE Киана Джеймс преживя неочакван инцидент с тоалета си по време на елиминационен мач на живо, а част от феновете изразиха възмущение, че телевизионното излъчване не е било цензурирано.

Професионалната кечистка излезе на ринга с дълбоко деколте и съответстваща долна част, докато се изправи срещу Тифани Стратън в женския мач Elimination Chamber, проведен в Чикаго в събота.

Видео от двубоя показва как Джеймс пада на пода, след като краката на Стратън се стоварват върху торса ѝ. В резултат на удара част от бюста ѝ се разкрива. 28-годишната състезателка остава просната на ринга в продължение на няколко секунди, докато камерата продължава да я снима в близък план.

В социалните мрежи фенове разкритикуваха WWE за това, че не са сменили кадъра. Един от потребителите написа в Instagram Threads: „Ако бях Киана Джеймс, щях да съм много разстроена от WWE.“

„Не поставиха черен екран, когато Киана претърпя злополука с гардероба си в Залата за елиминации.“ Фенът обясни, че Джеймс „е бил в неудобно положение“ и „всичко там долу се е виждало по телевизията, но операторът не се е отдръпнал“.

Междувременно Джеймс откровено разказа за началото на кариерата си в кеча, след като е напуснала корпоративна работа в офис среда. „Работех в корпоративна Америка и се влюбих в борбата, след което напуснах работата си, за да тренирам“, сподели тя пред Us Weekly в интервю, публикувано на 28 февруари.

Джеймс е тренирала в училището по кеч Flatbacks във Форест Сити, Флорида, и твърди, че винаги е знаела, че е предопределена да стане „суперзвезда на WWE“.

„Обичам да мисля, че моето пътуване, всяка негова част, ме доведе дотук“, каза тя, разказвайки как е „израснала като състезателна гимнастичка“ и „се е занимавала със състезателни танци и мажоретки“. „Изпълнявал съм пред публика“, добави Джеймс. „Обичам енергията на публиката. Акробатиката, атлетизмът, състезанието, просто всичко това се съчетава.“

Джеймс се омъжи за Зак Клингенсмит през януари 2022 г., като получи пълната му подкрепа за преместването им във Флорида.

Тя дебютира в NXT – развиващия бранд на WWE – през февруари 2022 г.

Източник: pagesix.com    
