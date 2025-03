Тръмп защити съветниците си след скандала с чата в Signal

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да уволнява никого заради изтичането на информация относно планове на Пентагона за въздушен удар срещу хусите в Йемен, предаде Асошиейтед прес.

"Не уволнявам заради фалшиви новини или заради лов на вещици", заяви Тръмп в интервю за телевизия Ен Би Си нюз.

Президентът републиканец също така подчерта, че има доверие на своя съветник по националната сигурност Майк Уолц, както и на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

