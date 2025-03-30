Тръмп защити съветниците си след скандала с чата в Signal

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30 март 2025, 09:28
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А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да уволнява никого заради изтичането на информация относно планове на Пентагона за въздушен удар срещу хусите в Йемен, предаде Асошиейтед прес.

"Не уволнявам заради фалшиви новини или заради лов на вещици", заяви Тръмп в интервю за телевизия Ен Би Си нюз.

Президентът републиканец също така подчерта, че има доверие на своя съветник по националната сигурност Майк Уолц, както и на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

По-рано този месец стана ясно, че Уолц неволно е добавил Джефри Голдбърг, редактор на списание "Атлантик", към групов чат в приложението за криптирани съобщения "Сигнал", в който високопоставени американски служители обсъждат планове за нападение срещу хусите. От скрийншод, публикуван в "Атлантик", става ясно, че Хегсет е изпратил текстово съобщение с началния час на планираното убийство на боец от хусите на 15 март и други подробности за предстоящи въздушни удари на САЩ.

Тръмп категорично отрече да е имало обсъждания относно евентуалното отстраняване на  Уолц от длъжност. "Никой друг освен мен не може да вземе това решение и аз никога не чувал подобно нещо", каза американският президент.

* Видеото е архивно!

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Източник: БТА, Николай Велев     
Тръмп Пентагон Йемен хусите Уолц Хегсет

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