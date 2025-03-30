Тръмп защити съветниците си след скандала с чата в Signal

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А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да уволнява никого заради изтичането на информация относно планове на Пентагона за въздушен удар срещу хусите в Йемен, предаде Асошиейтед прес.

"Не уволнявам заради фалшиви новини или заради лов на вещици", заяви Тръмп в интервю за телевизия Ен Би Си нюз.

Президентът републиканец също така подчерта, че има доверие на своя съветник по националната сигурност Майк Уолц, както и на министъра на отбраната Пийт Хегсет.

#BREAKING #USA U.S. President Donald J. Trump, in an interview with NBC, stated that he has no intention of firing officials over the recent scandal involving the leak of military plans discussed on the Signal messaging app.



The controversy erupted after The Atlantic’s… pic.twitter.com/Ona5aNtMK2 — The National Independent (@NationalIndNews) March 30, 2025

По-рано този месец стана ясно, че Уолц неволно е добавил Джефри Голдбърг, редактор на списание "Атлантик", към групов чат в приложението за криптирани съобщения "Сигнал", в който високопоставени американски служители обсъждат планове за нападение срещу хусите. От скрийншод, публикуван в "Атлантик", става ясно, че Хегсет е изпратил текстово съобщение с началния час на планираното убийство на боец от хусите на 15 март и други подробности за предстоящи въздушни удари на САЩ.

Тръмп категорично отрече да е имало обсъждания относно евентуалното отстраняване на Уолц от длъжност. "Никой друг освен мен не може да вземе това решение и аз никога не чувал подобно нещо", каза американският президент.

* Видеото е архивно!

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