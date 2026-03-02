Създадено за

Подкаст ,,Д-р Здраве с Мария": Д-р Диaна Кожухарова и истината зад белезите

Как се формират белезите, кога започва грижата и какво реално помага

2 март 2026, 13:27
Подкаст ,,Д-р Здраве с Мария": Д-р Диaна Кожухарова и истината зад белезите
Източник: Подкаст ,,Д-р Здраве с Мария

„Д-р Здраве с Мария“ е здравен подкаст, в който получавате отговори на въпросите, които искате да зададете и чуете, с гости водещи специалисти и теми без лимит: от медицина и психология до красота, иновации и полезни съвети за по-добро качество на живот. Водещата Мария Колева е културолог и радиожурналист с над 20 години опит в ефир.

В този епизод Мария разговаря с д-р Диана Кожухарова - специалист по дерматология и венерология, с професионални интереси в клиничната и естетичната дерматология, дерматохирургия и лазерни терапии. Темата е еднакво медицинска и човешка: как се образуват белезите, защо при различните хора изглеждат различно и какво реално можем да направим (у дома и в кабинета), за да подобрим вида им.

Какво всъщност е белегът и как се формира

Разговорът започва от основата: белегът не е дефект, а резултат от естествения процес на възстановяване на кожата. Д-р Кожухарова обяснява как организмът преминава през последователни фази - от кръвоспиране и възпаление до изграждане на колаген и ремоделиране, което понякога продължава най-дълго.

„Белегът е резултатът от естественото заздравяване на кожата там, където е била наранена. На клетъчно ниво това представлява производство на съединителна тъкан,  която е богата на колаген и се опитва да замести липсващата структура.“, споделя д-р Кожухарова.

Защо при едни белезите са по-видими, а при други…почти незабележими

Следва логичният въпрос: защо двама души с „еднаква рана“ могат да имат напълно различен белег? Според д-р Кожухарова ключови са генетиката и типът кожа, но и локализацията (зони под напрежение), както и причината за раната - операция, травма, изгаряне.

Има значение и дали участъкът се разпъва постоянно (като коляно), което пречи на оптималното заздравяване.

Видове белези: атрофични, хипертрофични и келоидни. Каква е разликата?

По време на разговора ясно се разграничават основните типове белези. Атрофичните са под нивото на кожата (недостатъчно колаген), хипертрофичните са над нивото, но остават в границите на първоначалната рана, а келоидните са по-агресивни и могат да излязат извън нея. Д-р Кожухарова подчертава, че при някои типове белези подходът изисква комбиниране на повече от един метод.

Домашна грижа: кога да започнем и защо постоянството е решаващо?

Това е един от най-полезните моменти за аудиторията: кога реално започва грижата у дома? Отговорът е категоричен - веднага щом раната е затворена и има добра епителизация. Тук д-р Кожухарова говори за важността на локалните средства като гелове и лепенки, за масажа и за слънцезащитата, която предпазва пресния белег от трайна пигментация.

 „На следващия ден след като се затвори раната, да се нанасят гелове , да се правят масажи… задължително слънцезащита.“, изрично съветва д-р Кожухарова.

Как действат геловете и лепенките за белези и какво да очакваме реалистично?

Обяснен е и механизмът на локалните средства: лепенките „контролират средата“ на възстановяване, защитават от външни фактори и запечатват влагата, което подпомага по-доброто подреждане на колагеновите нишки. Геловете на лучена основа са много ефективни средства, лученият екстракт действа противовъзпалително, хепаринът намалява отока, а алантоинът повлиява сърбежа и подобрява епителизацията. Д-р Кожухарова подчертава, че ефектът идва с постоянство, време и правилна техника на нанасяне (лек масаж от центъра към периферията).

Белезите и психиката: „подписите на живота“

Темата преминава и към психологическия ефект - как белезите влияят на самочувствието, социалните контакти и начина, по който човек вижда себе си. Д-р Кожухарова прави важна граница между реалистичните очаквания и „перфектната кожа“ от социалните мрежи и напомня, че често целта е подобрение, а не изчезване на 100%.

Контрактубекс® Гел

Контрактубекс гел е лекарствен продукт за лечение на белези.

Гелът за белези Контрактубекс® съдържа активни съставки, които подпомагат процеса на заздравяване на белега отвътре, регулират производството на съединителна тъкан и влияят положително за премахването на белезите.

Екстрактът от лук има противовъзпалителни и бактерицидни свойства и предотвратява прекомерното образуване на съединителна тъкан.

Хепаринът омекотява тъканната структура, има противовъзпалителни свойства и намалява отока, подпомага регенерацията на клетките и тъканите и е в състояние да свърже водата с тъканта на белега.

Алантоинът насърчава заздравяването на рани и има омекотяващ ефект, улеснява проникването на съставките през кожата и облекчава сърбежа, често свързан с образуването на белези.

Контрактубекс® Гел може да се използва след много различни видове наранявания на кожата: белези от операции, изгаряния, наранявания; пресни и стари белези.

Контрактубекс® Гел трябва да се масажира нежно 2 до 3 пъти дневно в продължение на поне 3 месеца. Нанасяйте Контрактубекс® Гел само върху рани, които вече са затворени. Избягвайте контакт с очите, вътрешността на носа или устата и други лигавици.

Лечението на белези изисква търпение, тъй като увредената в дълбочина кожа заздравява бавно. След около 4 седмици обикновено може да се наблюдава намаляване на зачервяването; След два месеца тъканта на белега постепенно става по-светла, по-еластична и плоска.

Контрактубекс® е лекарствен продукт без рецепта за възрастни и деца над 1 година. Преди употреба прочетете листовката. А-0184/2025г.

