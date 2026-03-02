„Приятелски огън“: Кувейт по погрешка свали три американски изтребителя F-15

35 шева на трапезната маса: Джефри Епстийн е диктувал медицинските грижи за жертвите си

К увейт „по погрешка“ е свалил три американски изтребителя, всички екипажи са катапултирали успешно, съобщават военните, цитирани то The Post .

(Във видеото: САЩ, Израел и Иран продължават да си разменят удари, жертви има в поне пет страни)

Министерството на отбраната на Кувейт съобщи в понеделник, че „няколко военни самолета на Съединените щати са се разбиха“, но „всички членове на екипажа са оцелели“.

Военните потвърдиха, че три американски изтребителя F-15, участващи в атаката срещу Иран, са били свалени от кувейтската противовъздушна отбрана в случай на „приятелски огън“.

Изявлението идва, след като видеоклипове, геолокирани от CNN , показаха катастрофа на изтребител в Кувейт и пилот, който се спуска с парашут към земята.

BREAKING: Kuwait's defence ministry says "several" US military aircraft crashed this morning inside the country.



It says the crews of the jets survived and are in "stable" conditions after being evacuated and transferred to hospitals.https://t.co/2ngVXXQEvq pic.twitter.com/MphCn14JPx — Sky News (@SkyNews) March 2, 2026

От CNN уточняват, че потърсили Централното командване на САЩ за коментар.

„Съответните органи незабавно започнаха издирвателни и спасителни операции“, заяви говорителят на министерството на отбраната на Кувейт полковник Саид Ал-Атуан в официалното съобщение.

„Екипажите са евакуирани от местата на катастрофите и са прехвърлени в болница за оценка на състоянието им и оказване на необходимата медицинска помощ“, каза той, добавяйки, че състоянието им е „стабилно“.

Ал-Атуан допълни, че Кувейт е в „директна координация“ с американските власти.

Централното командване на САЩ (CENTCOM) потвърди, че три американски изтребителя F-15 са били свалени по погрешка от противовъздушната отбрана на Кувейт в понеделник сутринта. Инцидентът, определен като „приятелски огън“, е станал по време на операцията срещу Иран, става ясно от официално изявление на CENTCOM, цитирано от Forbes .

"По време на активни бойни операции, които включваха атаки от ирански самолети, балистични ракети и дронове, изтребителите на американските военновъздушни сили бяха погрешно свалени от кувейтските противовъздушни сили“, се казва в изявлението.

Всичките шестима членове на екипажа са се катапултирали, спасени са и са в стабилно състояние.

"Кувейт призна този инцидент и сме благодарни на кувейтските отбранителни сили за усилията и подкрепата им в тази продължаваща операция“, съобщават от командването.

Междувременно Израел започна да нанася удари по цели на „Хизбула“ в Ливан в неделя вечерта, след като терористичната групировка изстреля ракети срещу еврейската държава в „отмъщение за кръвта на върховния лидер на мюсюлманите Али Хаменей“, потвърдиха и двете страни.

Министърът на войната Пийт Хегсет и генерал Дан Кейн, председател на Съвета на началник-щабовете, трябва да дадат брифинг пред медиите за удара, наречен „Операция Епична ярост“, в понеделник в 08:00 ч.

Държавният секретар Марко Рубио и директорът на ЦРУ Джон Ратклиф ще направят изложение пред „Бандата на осемте“ в Конгреса относно ударите в понеделник, а двамата ще се явят пред целия Конгрес заедно с Хегсет и Кейн във вторник.