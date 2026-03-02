Свят

Иран все още има „ядрена опция“, с която да нарани американците

Техеран все още запазва неизползвана досега „ядрена опция“ - затварянето на Ормузкия проток, която може да нарани американските потребители и да удари ахилесовата пета на Доналд Тръмп

2 март 2026, 11:21
Иран все още има „ядрена опция“, с която да нарани американците
Ормузкия проток   
Източник: iStock/GettyImages

В ъпреки че американските и израелските атаки срещу Иран отслабиха неговото ръководство и осакатиха арсенала му, Техеран все още запазва неизползвана досега „ядрена опция“, която може да нарани американските потребители и да удари ахилесовата пета на Доналд Тръмп, пише Newsweek.

Иран би могъл да затвори Ормузкия проток или по друг начин да прекъсне трафика през тесния воден път, повишавайки глобалните цени на петрола и принуждавайки американците, недоволни от ниската покупателна способност, да плащат повече за бензин.

Иран никога досега не е затварял протока, но заплахите за умишлено затваряне или страхът от случайни прекъсвания, причинени от конфликт, многократно са повишавали цените на петрола през половин век, откакто Ислямската революция доведе на власт духовното управление.

Цената на петрола сорт Брент, глобалният маркер за петрол, се покачи с 13% до над 82 долара за барел при подновяването на търговията в Азия в понеделник. Поглед към корабоплаването през Ормузкия проток показва значителен спад през събота и до неделя, въпреки че той не е пълен. Поне един танкер за втечнен нефтен газ (LPG) можеше да бъде видян да преминава по маршрута рано в неделя.

Информационна агенция Tasnim, която е близка до Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция, заяви, че протокът е затворен за всякакъв трафик, въпреки че нямаше незабавно съобщение от самото правителство. Newsweek се свърза с министерството на външните работи на Иран за коментар.

Иранските заплахи към корабоплаването последваха американските и израелските атаки срещу Иран. Президентът Тръмп заяви, че те имат за цел да елиминират нарастваща опасност за американците, но също така предлагат шанс на иранците да вземат властта от ръководството на Ислямската република. Той изрично заплаши иранския флот.

Оман съобщи за нападение срещу петролен танкер на 9,2 километра северно от едно от пристанищата си. Четирима моряци бяха ранени. Отделно от това се казва, че дрон е ударил търговското пристанище Дукм. Органът за морска сигурност UKMTO заяви, че е получил множество доклади от кораби в Залива, заявяващи, че Ормузкият проток е бил затворен. Те са били получени на VHF канал 16, който се използва за изпращане на спешни съобщения по море.

Големи търговски къщи спряха пратките през Ормузкия проток на фона на иранските заплахи към корабоплаването след ударите на САЩ и Израел, според службата за морско разузнаване Lloyd’s List. Тя посочи, че застрахователните компании са реагирали бързо с драстични повишения на цените и известия за военен риск за някои анулирани полици.

Корабната компания Maersk заяви, че „преустановява всички преминавания на кораби в Ормузкия проток до второ нареждане“. Тя също така заяви, че прекъсва плаванията през Суецкия канал и протока Баб ал-Мандеб, който е изложен на риск от атаки от прокси силите на Иран – хутите. Вместо това корабите ще плават около Африка.

Прекъсването сочи към вероятни резки скокове в цената на суровия петрол, която се повиши през последните седмици поради нарастващите опасения от възможна война между Съединените щати и Иран. Фючърсите на еталонния суров петрол затвориха на малко над 67 долара за барел в петък, близо до седеммесечен връх.

Карта от MarineTraffic, която проследява глобалното корабоплаване, показва струпване на кораби в двата края на протока след съобщения за ирански заплахи към плавателните съдове, използващи водния път, както и ирански ракетни и дрон атаки срещу арабски държави в Залива, които приютяват американски бази.

Защо Иран не е затварял протока Ормуз преди?

Протокът е сравнително лесен за блокиране: той е широк около 38,8 километра в най-тясната си точка, с корабни ленти с ширина 3,7 километра, минаващи в двете посоки. Иран може да атакува танкери, да ги заплашва или да се качва на борда и да конфискува кораби. Той разполага и с хиляди морски мини.

Но Иран е имал причини да не затваря протока. Това би прекъснало собствената му търговия с петрол, когато той отчаяно се нуждае от пари. Освен това САЩ са склонни да действат много агресивно срещу подобни ходове. През 1988 г., по време на последните етапи на Ирано-иракската война, петролен танкер под американски флаг попадна на иранска мина. Америка отвърна с операция „Богомолка“ (Praying Mantis), която нанесе съкрушителен удар на иранския флот. Това последва години на взаимни атаки между Иран и Ирак срещу петролните танкери на другия в протока по време на „Войната на танкерите“.

И накрая е Китай – ключов партньор на Иран. Китай получава около 25% от петрола, преминаващ през протока, и би бил засегнат по-силно от Америка – която получава доста под 10% – при затваряне.

Защо Ормузкият проток е толкова важен

Около една пета от световния петрол и 20% от неговия морски газ преминават през протока всеки ден. Блокирането или прекъсването на танкерния трафик през протока може да лиши глобалните петролни пазари от всички или повечето пратки от шест от 20-те най-големи износители на петрол в света.

Цените на бензина в САЩ могат да скочат от 2,95 долара в неделя следобед до диапазона над 3,50 долара до април или май, каза Патрик Де Хаан, ръководител на петролния анализ в GasBuddy, пред MarketWatch.

По-високите цени на бензина в САЩ биха могли бързо да станат политически неудържими за Тръмп и републиканците, които подкрепят стратегията му за Иран, след като тяхната партия беше подложена на тежки критики на местните избори в края на миналата година от страна на демократите, чиято кампания се фокусира върху високите разходи за живот. Демократите планират да направят достъпността център на кампанията си за междинните избори през ноември.

По темата

Източник: Newsweek    
Иран Ормузки проток цени на петрола САЩ Доналд Тръмп корабоплаване военен конфликт енергийна сигурност Персийски залив петролни танкери
