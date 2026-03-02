България

"Хората ни разбират и подкрепят": ДПС влиза в битка за НС със самочувствие

По думите на Искра Михайлова партията е против преекспонирането на хорските проблеми, за да се спекулира с тях

2 март 2026, 13:00
"БСП-Обединена левица" се регистрира за участие в изборите
П артия ДПС официално подаде документи за регистрация за участие в предстоящите предсрочни парламентарни избори, като заяви готовност за активна кампания и самостоятелно явяване на вота. От формацията посочиха, че влизат в изборната надпревара с амбициите да привлекат сериозна електорална подкрепа.

 

Зам.-председателят на ДПС и ПГ на ДПС Искра Михайлова отбеляза, че регистрацията са подкрепили граждани с точно 12 222 подписа. „Това е израз на подкрепа и разбиране на нашата работа през последните месеци, както и на готовността на всички структури на партията да работят за изборите. Подписите са израз и на приемането на работещия диалог между цялата наша партия и хората, които желаят да участват в него. Тръгваме със самочувствието, че хората ни разбират и ни подкрепят, ще направим кампания за позитивното бъдеще на България, решаваща проблемите на страната“, заяви тя, цитирана от NOVA.

"БСП-Обединена левица" се регистрира за участие в изборите

По думите ѝ ДПС е против преекспонирането на хорските проблеми, за да се спекулира с тях. „Те трябва да бъдат решавани, това е нашият подход. Няма политик, който да не чува гласа на българския гражданин, въпросът е, че ние не проявяваме избираемост. Стотици хиляди хора казаха, че искат стабилност, ние чухме и това“, допълни Михайлова.

Според нея „Магазините за хората“ са успешна инициатива, която работи, а гражданите пазаруват в тях. „Те са планирани като дългосрочна програма, а който се опитва да спекулира с тях, това е негов проблем“, категорична бе тя. 

В настоящото 51-во Народно събрание партията фигурира с името „ДПС-Ново начало“ и е четвърта политическа сила с 29 депутати.

Припомняме, че от 24 февруари партиите и коалициите вече могат да се регистрират в ЦИК за предстоящите парламентарни избори на 19 април. Крайният срок за приемането на документите е 17:00 часа на 4 март. То ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17 ч. в сградата на Народното събрание. Партиите и коалициите внасят безлихвен депозит за участие в изборите в размер на 1278,23 евро по банкова сметка на Централната избирателна комисия в Българската народна банка.

