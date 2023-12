Увеличава се броят на хората, умиращи от резистентни към антибиотици инфекции

Б роят на хората, умиращи от резистентни към антибиотици инфекции, се увеличи миналата година. Нарастването на антибиотиците, които не действат, е „притеснително“, коментират експерти.

Според Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство 58 224 души в Англия са имали резистентна към антибиотици инфекция през 2022 г. - 4% увеличение спрямо 2021 г., предаде Sky News.

От тях 2202 са починали в резултат на инфекцията си спрямо 2110 през предходните 12 месеца.

Смъртността в рамките на 30 дни след развитие на резистентна към антибиотици инфекция се е увеличила от 19% на 20% през 2022 г. За чувствителните към лекарства щамове на заболяване процентът е 16, посочват експерти.

Тежестта на резистентните към антибиотици инфекции намалява от 2018 г. Това заяви на брифинг д-р Колин Браун, заместник-директор по антимикробната резистентност в Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство.

Намалението се дължи отчасти на пандемията и предизвиканите от нея промени в начина, по който хората търсят помощ, когато имат здравословни проблеми. „За съжаление, през 2022 г. отново станахме свидетели на нарастване на резистентните към антибиотици инфекции”, обяснява специалистът.

The number of people dying from antibiotic-resistant infections increased last year – and experts have said the rise in antibiotics not working is “concerning".



