ООН предупреждава: Замърсяването е благоприятно за супербактериите

Н амаляването на замърсяването от фармацевтичния и селскостопанския сектор е от съществено значение за борбата с разпространението на устойчиви на лекарства супербактерии, които могат да убиват до 10 милиона души годишно до 2050 г., предупреждава ООН в доклад за околната среда, цитиран от Франс прес.

Коя е бактерията, която живее в организма на всеки втори човек

"Става все по-очевидно, че околната среда играе ключова роля в развитието, предаването и разпространението на антимикробна резистентност (AMR)", се посочва в доклада.

Pollution from livestock farming, pharmaceuticals and healthcare are all critical contributors to the global rise of antibiotic-resistant bacteria - a problem previously associated with hospitals. https://t.co/CxE8npdsrt