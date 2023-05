За първи път: Откриха тежка лекарствена гъбична треска в САЩ

С поред проучване на случай, публикувано от Центъра за контрол и превенция на заболяванията, два тежки случая на гъбички, установени в клиника в американския град Ню Йорк, не са реагирали на обичайно противогъбично лечение.

Малко вероятно е двата случая да са пряко свързани - единият пациент е развил инфекцията в САЩ през лятото на 2021 г., а другият в Бангладеш през лятото на 2022 г. - което поражда опасения за потенциално скрито огнище на резистентен към лекарства дерматит.

Гъбичките се причиняват от някой от няколко десетки вида гъбички и не са - както подсказва името им - червеи. Познат още като тинея или дерматофития, той си проправя път през кожата или под ноктите, като дразни тъканите и предизвиква червени, сърбящи обриви.

С разширяването на инфекцията в центъра ѝ често остава област от здрава кожа, която изглежда като възпален инфекциозен пръстен.

Макар и рядко да са фатални, инфекциите от този тип не са приятни и могат да се развият в по-болезнени лезии, които рискуват вторични бактериални инфекции, ако не се лекуват.

В двата случая в Ню Йорк причинителят първоначално е бил сбъркан с повсеместно разпространена форма на гъбички, наречена Trichophyton mentagrophytes, която често се прихваща от домашни любимци като котки, кучета и зайци.

Внимателният преглед на гените на инфектиращия микроб показа друга версия, разкривайки, че става въпрос за сравнително наскоро открит вид, известен като Trichophyton indotineae.

Въпреки че двете гъбички са тясно свързани, T. indotineae носи защитни мутации в гена за ензима, към който е насочено противогъбичното лекарство от първа линия, наречено тербинафин. Приемано под формата на таблетки, лекарството се прилага при различни инфекции, причинени от гъбички, които инфектират кожата и ноктите.

Резистентността към тербинафин е установена за първи път при щамове на друг вид гъбички от рода на тинеа в Индия през 2014 г. През 2020 г. при проучване на подобни инфекции при двама пациенти е открит същият ген за резистентност в новия вид тинеа, за който впоследствие със задна дата е установено, че още през 2011 г. се е разпространил чак в Европа.

И все пак тези два случая са първите, които са забелязани в САЩ, което предизвиква опасения, че това може да е доказателство за разпространението на щама в нова популация.

