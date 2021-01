Учени: Това е една от най-големите заплахи за човечеството

Н ов изследователски институт, чиято цел е изследване и създаване на нови антимикробни препарати, чрез които да се преодолее антибиотичната резистентност, ще бъде разкрит в университета в Оксфорд, пише "Би Би Си".

The next biggest threat to our health and @UniofOxford is leading the way once again. Thank you @INEOS for providing much needed investment!



It is vital that we prevent the unthinkable from becoming the inevitable #antibiotics #antibioticresistance https://t.co/itkdqKn4l5