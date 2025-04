УНИЦЕФ настоя Израел да допусне хуманитарна помощ до ивицата Газа

Д етският фонд на ООН - УНИЦЕФ, призова Израел да разреши достъпа на конвои с хуманитарна помощ до ивицата Газа, за да се облекчи тежкото положение на над един милион деца в крайбрежния анклав, предаде ДПА.

"Никаква помощ не е била допускана в ивицата Газа от 2 март 2025 г. насам. Това е най-дългият период на блокиране на помощта от началото на войната“, каза регионалният директор на УНИЦЕФ за Близкия изток и Северна Африка Едуар Бегбеде снощи.

Войната в крайбрежната ивица избухна на 7 октомври 2023 г., когато радикалната палестинска групировка "Хамас" извърши безпрецедентно нападение срещу израелска територия. Последва ответно настъпление на израелските сили в Газа.

