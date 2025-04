Израел обяви, че ще завземе още територии в Газа, нареди на жителите да напуснат

И зраелският министър на отбраната Израел Кац обяви в сряда голямо разширяване на военната операция в Газа, включващо завземането на големи площи земя, които ще бъдат „включени в зоните за сигурност на Израел“, съобщи Си Ен Ен (CNN).

В изявлението си Кац каза, че операцията ще включва и „мащабна евакуация на населението на Газа от бойните зони“, без да уточнява подробности. Според изявлението военната операция ще се разшири, за да „смаже и изчисти района от терористи и терористична инфраструктура, като същевременно завладее големи райони, които ще бъдат включени в зоната за сигурност на Израел“.

Говорителят на израелската армия за арабските медии късно във вторник нареди на жителите в южния район Рафах в Газа да напуснат домовете си и да се преместят на север.

Миналия месец израелски служител и втори източник, запознат с въпроса, казаха пред CNN, че Израел прави планове за потенциална голяма наземна офанзива в Газа, която ще включва изпращане на десетки хиляди войници в битка, за да прочистят и заемат големи части от анклава.

Israel's defence minister Israel Katz has announced a major expansion of its military operation in Gaza, saying large areas of the enclave would be seized and added to Israel's security zones.



