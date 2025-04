Руската държавна телевизия осмя изказването на Тръмп за "психологически краен срок"

Р уската държавна телевизия изглежда променя тона си спрямо президента Доналд Тръмп в последните си репортажи, като пропагандисти на Кремъл осмиват неговите изказвания относно възможно примирие във войната в Украйна, предаде Newsweek .

Пропагандистът на Кремъл Владимир Соловьов, близък съюзник на руския президент Владимир Путин и една от най-изявените фигури в държавните медии, разкритикува остро Тръмп, след като той заяви в неделя вечерта, че има „психологически краен срок“, в който Москва трябва да се съгласи на примирие в Украйна.

Тръмп даде "психологически краен срок" на Путин

Защо това е важно

Това представлява значителна промяна в риториката на руските държавни медии. В началото на февруари пропагандистите на Кремъл реагираха с ентусиазъм на решенията, взети от Тръмп, откакто той встъпи във втория си президентски мандат на 20 януари. Един от гостите тогава дори заяви, че външнополитическата позиция на новата администрация съвпада с интересите на Москва.

Какво трябва да знаете

Юлия Дейвис, основател на мониторинговата група Russia Media Monitor, публикува в социалната мрежа X откъс от предаването на руския канал „Россия-1“ с водещ Соловьов.

„Междувременно в Русия: очевидно на държавните телевизионни коментатори им е дадено разрешение отгоре да атакуват Доналд Тръмп заради неспособността му веднага да предостави всичко, което Кремъл очакваше – и гостите на Владимир Соловьов не се поколебаха да го разкритикуват с ентусиазъм“, написа Дейвис.

Соловьов и гостите му реагираха на думите на Тръмп, изречени на борда на президентския самолет Air Force One в неделя, когато той заяви, че Путин има „психологически краен срок“, за да постигне споразумение за примирие в Украйна.

Водещият разкритикува и изявленията на говорителката на Белия дом Каролайн Левит от 31 март, че Тръмп „изразява недоволство“ и към руските, и към украинските лидери в опитите си да посредничи за примирие в конфликта.

„Самата формулировка – президентът Тръмп е изразил недоволство – към кого? Просто самото изразяване на недоволство към велика Русия? Това е техен проблем, не наш“, заяви Соловьов пред зрителите си.

„Западът трябва да трепери при мисълта какво би се случило, ако нашият президент изрази недоволство“, добави той, предупреждавайки, че Русия може да предприеме ответни действия по всяко време.

„Нека ви напомня, че Русия разполага с най-мощния и модерен стратегически арсенал, който може да реши проблема с всяко недоволство с колосална скорост“, подчерта Соловьов.

Политологът Дмитрий Куликов, който също участваше в предаването, определи изказването на Тръмп за „психологически краен срок“ като „просто зашеметяващо“.

„Осъзнавам, че всички са под огромен натиск, включително Доналд Тръмп“, започна Куликов. „Трябваше да станем свидетели на това, за да разберем с какво си имаме работа.“

Той продължи, като заяви, че американският президент е „изключително нестабилен в психологически аспект“.

„Ако назове конкретен срок и дата, това ще е краят за него“, добави Куликов.

Тръмп заяви, че е „вбесен“ и „много ядосан“ на Путин

Контекст

Тръмп не посочи конкретен краен срок, в който Русия трябва да се съгласи на примирие в Украйна. Киев обаче вече се е съгласил на предложение от Вашингтон за 30-дневно прекратяване на бойните действия.

Meanwhile in Russia: state TV pundits have been obviously given permission from above to shred Donald Trump for his failure to immediately deliver everything the Kremlin was anticipating — and Vladimir Solovyov's guests have unloaded upon Trump with gusto.https://t.co/yayuhJ6FQt