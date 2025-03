Осем медици загинаха в Газа: "Те носеха емблеми, които трябваше да ги защитават"

М еждународната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК) изрази "възмущение" от смъртта на осем медици, загинали по време на изпълнение на служебния си дълг в Рафах, южната част на Газа, предаде ВВС.

Екипът от девет души, пътуващ с линейка, е попаднал под силен обстрел в района ал-Хашашин на 23 март, съобщи IFRC. Телата на загиналите са били върнати в неделя, след като в продължение на седмица достъпът до мястото е бил отказван. Един медик все още се води в неизвестност.

Палестинското дружество на Червения полумесец (PRCS) обяви, че телата на своите служители са били намерени заедно с останките на шестима членове на управляваната от "Хамас" агенция за гражданска защита в Газа и един служител на ООН.

Организацията не уточни кой е открил огън по конвоя, но "Хамас" обвини Израелските отбранителни сили (IDF) за атаката. BBC потърси коментар от IDF.

В изявление от неделя IFRC съобщи, че телата на осемте загинали служители на PRCS са били върнати "след седем дни мълчание и отказан достъп до района на Рафах, където са били видени за последен път".

