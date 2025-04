Полша вдигна военни самолети за защита след руски удари по Украйна

В оенни самолети на Полша и нейни съюзници бяха вдигнати във въздуха тази нощ за защита на полското въздушно пространство след руските удари по Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на оперативното командване на Въоръжените сили на Полша.

"Стъпките бяха предприети, за да се гарантира безопасността на районите, граничещи с места, изложени на опасност", написа командването в социалната платформа "Екс".

Цяла Украйна е била под въздушна тревога към 4:00 ч. тази сутрин украинско време (също и българско), съответно 3:00 ч. полско време, поясни Ройтерс.

❗️ Attention. Due to the intensive activity of the Russian Federation's long-range aviation, which is carrying out strikes on objects located, among others, in western Ukraine, Polish and allied aviation has begun operating in our airspace.



