У краинското главно разузнавателно управление (ГУР) в сряда заяви, че на руските въоръжени сили е даден ултиматум с краен срок, който е малко повече от три седмици, за да поемат пълен контрол над Луганска област на Украйна.

Вадим Скибицки, заместник-началник на ГУР, каза по време на интервю за “Интерфакс-Украйна”, че Кремъл иска да поеме контрола над Луганск преди предстоящите президентски избори в Русия.

Президентските избори в страната трябва да се проведат между 15 и 17 март. Руският президент Владимир Путин е фаворитът за спечелването на това, което според западни наблюдатели е нагласено състезание. Въпреки че проучванията показват, че Путин е популярен сред руското общество, подкрепата за неговата война в Украйна започна да намалява.

„Преди изборите те искат да достигнат поне административните граници на Луганска област“, каза Скибицки пред Интерфакс-Украина. Това е елемент, който би се използвал много активно в информационно-психологическите операции и действия по време на кампанията", смята той.

Скибицки казва, че в допълнение към достигането на административните граници на Луганск, целите на Русия за следващите шест месеца включват поемане на контрол над Донецка област, като същевременно задържане на териториите, които вече е завзела в части от Херсонска и Запорожка области.

„Задържането означава активна отбрана или изтласкване обратно към позициите, от които започнахме нашата офанзива“, обяснява Скибицки.

