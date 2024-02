"Не може да спре войната, не може да спре репресиите“: Путин е по-силен от всякога, ето защо

В ладимир Путин се сблъска с неуспехи по време на пълномащабното си нахлуване в Украйна. Сега, две години след началото на войната, обстоятелствата изглежда се обръщат в негова полза и властта му не показва признаци на отслабване.

Украинската съпротива в началото на войната видя, че руските сили бяха отблъснати от Киев, а по-късно през 2022 г. отстъплението от Харков и Херсон нанесе удари на Путин. Това породи смели заглавия в медиите за Киев, а ударите по руски цели в Черно море продължават, съобщава Newsweek.

Водените от САЩ санкции, насочени към изолиране на Русия от глобалната финансова система, може да са предизвикали размирици, но Международният валутен фонд (МВФ) миналия месец прогнозира ръст на БВП от 2,6 процента през 2024 г. - повече от два пъти повече от предходната прогноза.

Освен това Путин се готви за избори на 15 март, за които е сигурен, че ще спечели, имайки предвид смъртта на най-видния опозиционен политик в Русия Алексей Навални. Колебанията на Запада за повече помощ за Киев и превземането на Авдеевка в Донецка област също оказва влияние на хода на войната.

„Вътрешно Владимир Путин е по-силен от преди. Той събра общественото мнение зад своето лидерство, наричайки западните санкции атака, която той е неутрализирал “, казва Ралф Картър, професор по политически науки в Тексаския християнски университет.

„Той също неутрализира вътрешната опозиция със смъртта на Алексей Навални, най-видният му критик, и Евгений Пригожин, лидер на групата “Вагнер”. А посланието към руснаците беше – ако може да се случи на тях, може да се случи и на вас“, допълва той.

Яростният критик, на поведението на Путин по време на войната, Пригожин превзе военни съоръжения в Ростов на Дон и тръгна към Москва със своята група наемници. Той загина в самолетна катастрофа, която се възприема като наказание за оспорването на авторитета на Путин, въпреки че Кремъл отрече да носи отговорност, пише Newsweek.

