"Луд кучи син": Кремъл отговори на шокиращото изказване на Байдън за Путин

В ербалната атака на Джо Байдън срещу Владимир Путин изглежда се превръща в словесна война, пише Sky News.

По-рано Ройтерс съобщи, че американският президент Джо Байдън е нарекъл президента на Русия Владимир Путин "луд кучи син" (crazy SOB - бел. ред.) по време на прием в Сан Франциско, щата Калифорния, за набиране на средства за предизборната си кампания.

(*Видеото е архивно: Президентът на САЩ увери Зеленски, че ще има подкрепа)

В отговор на това Кремъл обвини Байдън, че прави лош опит да изглежда като „холивудски каубой“.

Reuters: Байдън нарече Путин "луд"

"Използването на подобен език от страна на президента на САЩ по отношение на ръководителя на друга държава едва ли ще засегне нашия президент, президента Путин", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

President Joe Biden called Russian President Vladimir Putin a ‘crazy SOB’ during a fundraiser in San Francisco, warning there is always the threat of nuclear conflict but that the existential threat to humanity remains climate https://t.co/jfjWtqOzUX