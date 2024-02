"Предател, престъпник, морален труп": Какво се знае за убийството на дезертиралия руски пилот

П ърво е застрелян, а после прегазен с кола: избягалият с хеликоптер в Украйна руски военен пилот беше убит в Испания. Според следователи покушението е извършено от професионалисти. Това посочва Виктор Черецкий за Deutsche Welle .

Накъде водят следите?

Руският пилот Максим Кузминов, дезертирал в Украйна, е бил убит в Испания на 13 февруари тази година. Това стана известно на 19 февруари. Говорител на испанската следствена служба обясни за ДВ забавянето на информацията с ''трудностите, свързани с проучването на случая - по-специално с установяването на самоличността на убития, който е живял в страната с украински документи, издадени на фиктивно лице''.

Послание към Путин: Светът никога не е виждал толкова много военни самолети на НАТО над Германия

Какво се знае за летеца Кузминов?

През септември 2023 г. стана известно, че Максим Кузминов е отвлякъл руски военен хеликоптер Ми-8 от Курска област и се е приземил с него в Украйна. Той обясни постъпката с отвращението си от войната и нежеланието да извършва военни престъпления. По-късно главното разузнавателно управление на Украйна обясни, че дезертирането му е било подготвяно няколко месеца.

Украинските медии съобщават, че Кузминов сам се е свързал с разузнавателната служба на страната. За това той получил гаранции за сигурност и обещание за парично възнаграждение. На свой ред руските държавни медии съобщиха, че освен пилота на борда са се намирали и са загинали щурман и военен техник.

Who's encouraging them? It's their choice! They had to BEG us in the beginning & they know they'll be slaughtered if they surrender. Putin IS worse & has more $$ than other autocrats. He just had the Russian pilot who defected killed in Spain. https://t.co/rKYQvWiP26 — Chalkystring (@chalkystring) February 22, 2024

Убийството е дело на професионалисти

Експертът криминалист от Мадрид Пабло Коста обръща внимание на "изключително жестокото” убийство на руснака. По Кузминов са изстреляни между 6 и 12 куршума, след което върху трупа е минал автомобил, с който убийците са избягали от местопрестъплението. Според експерта именно това е довело до първоначалната версия, съобщена от местните власти - че причината за убийството може да е разчистване на сметки от страна на някои особено опасни престъпни групи.

Коста припомня, че убийството е извършено на източното крайбрежие на Испания - в град Виляхойоса, провинция Аликанте, където живеят много руснаци и украинци. Тялото на Кузминов е намерено на изхода от подземния гараж на жилищен комплекс. Предполага се, че убийците са били двама и са чакали руснака в гаража, където са стреляли по него. Той се е опитал да избяга, но не е успял.

Според експерта убийството е извършено от "професионалисти”. За да прикрият следите си извършителите са изоставили автомобила, с който са избягали от местопрестъплението, на около 20 километра от града. По информация на следствието колата всъщност е била собственост на Кузминов. Освен това, докато са следели жертвата си, извършителите старателно избягвали видеокамерите по улиците на Виляхойоса и всякакъв контакт, дори визуален, с местното население.

"Очевидно това не е било сложно”, обяснява експертът, уточнявайки, че в жилищния комплекс, където е извършено убийството, не живеят много хора. Повечето апартаменти там са ваканционни жилища, използвани предимно през летните месеци. Един от малкото живущи в комплекса обяснява пред следствието, че не знае нищо за съседа си руснак. Виждал го е само няколко пъти в дните преди убийството и предположил, че е работник, който ремонтира някой от апартаментите в комплекса.

Russian pilot Maksim Kuzminov was killed in a barrage of gunfire in a Spanish village and then run over with his own vehicle by assailants who then used the car to escape. He defected to Ukraine with his plane in 2023 after negotiating some money https://t.co/4gCh48zo1b pic.twitter.com/ULTBWptda0 — Andreas Harsono (@andreasharsono) February 22, 2024

"Тих и неконфликтен човек”

Представители на испанските власти коментираха пред ДВ, че нямат информация за някакво подозрително поведение на Кузминов по време на пребиваването му в страната. Напротив - той създавал впечатление на "тих и неконфликтен човек”. В същото време държавните руски медии обвиняват военния пилот, че злоупотребявал с алкохол и наркотици, създавал проблеми и разказвал в подробности за дезертьорството си на съседите си испанци. Същите медии твърдят, че украинските служби са замесени в убийството на Кузминов. Испанските разследващи полицаи не са открили доказателства за подобно нещо. Знае се само, че на Кузминов е предлагано да остане в Украйна, където, по думите на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Олексий Данилов, "е щял да бъде в безопасност”.

Криминалистът Пабло Коста изрази съжалението си, че Кузминов не се е обърнал към властите в Испания за политическо убежище и помощ, за да могат правоохранителните органи в страната да подсигурят безопасността му. Това не само е помогнало на убийците да извършат престъплението, но и затруднява разследването, смята Коста. Що се отнася до украинския паспорт с друго име и фамилия, който руснакът е имал, експертът смята, че той най-вероятно е бил издаден от украинските власти по искане на самия Кузминов.

Russian Pilot Maxim Kuzminov Who Defected to Ukraine Killed in Spain https://t.co/fQzHjyegJ0 — Democracy Now! (@democracynow) February 22, 2024

Испания: "Акт на държавен тероризъм”

Убийството на руския пилот, за което съобщават почти всички испански издания, предизвиква негативна обществена реакция. Ако се съди по казаното от няколко политолози за ДВ, постинги на испанци в социалните мрежи и по коментарите към тях, почти няма съмнение, че зад убийството стоят руските служби за сигурност.

Така например политологът Алехандро Гомес смята, че ликвидирането на Кузминов може да се определи като ''акт на държавен тероризъм'' и че ако ''се докаже участието на руските служби за сигурност, това може да има печален ефект върху бъдещите испано-руски отношения''. Политическият анализатор припомня също, че подобни покушения или опити за покушения на руснаци, обявени за "врагове", са извършвани многократно през последните години както в Русия, така и в чужбина.

Руски пилот на хеликоптер, дезертирал в Украйна, е открит мъртъв в Испания

Заплахи срещу Кузминов

Убеждението на много испанци, че именно руските специални служби са ликвидирали Кузминов, се подкрепя от споменавания в местните медии за заплахи срещу пилота, идвали неколкократно от Русия. През октомври 2023 г. телевизионният канал "Россия 1" излъчи репортаж за Кузминов, в който хора, представили се за част от Главното управление на Генералния щаб на въоръжените сили на Руската федерация (бившето ГРУ), казват, че той "няма да доживее съдебния процес". А Сергей Наришкин, директор на руската служба за външно разузнаване, е казал по адрес на Кузминов следното: "Този предател и престъпник се превърна в морален труп още в момента, в който планираше своето мръсно и ужасно престъпление".

Смъртта на Кузминов предизвиква тревога и сред членовете на руската диаспора, които са получили политическо убежище в Испания като преследвани в родината си. Така например вестник "Еспаньол" публикува интервю с Никита Чибрин, който през 2022 г. е отказал да участва във войната срещу Украйна и е дезертирал от руската армия, а сега работи в ресторант на испанското атлантическо крайбрежие. Пред изданието той казва, че се страхува за живота си, въпреки че е защитен от испанските власти.

* Видеото е архивно: Украйна унищожи руски военен кораб в Черно море

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcas