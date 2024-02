Reuters: Байдън нарече Путин "луд"

А мериканският президент Джо Байдън е нарекъл руския държавен глава Владимир Путин "луд кучи син" (в оригинал crazy SOB, абревиатурата, използвана от Байдън - бел. ред.) по време на прием в Сан Франциско, щата Калифорния, за набиране на средства за предизборната си кампания, предаде Reuters.

President Joe Biden called Russian President Vladimir Putin a ‘crazy SOB’ during a fundraiser in San Francisco, warning there is always the threat of nuclear conflict but that the existential threat to humanity remains climate https://t.co/jfjWtqOzUX