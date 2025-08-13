Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Н овият украински дрон “Немезида” използва интернет, а не радиовръзка. Това променя из основи ситуацията за пилотите на дронове, твърди Deutsche Welle.

Как може да повлияе на военните действия?

Украйна разчита в голяма степен на дроновете в отбраната си срещу агресивната война на Русия. Украинските военни сега разполагат и с нов дрон, който те определят като сериозен пробив в развитието на безпилотните самолети, използвани за военни цели.

С интернет, а не с радиовръзка

Дронът носи името Немезида - кръстен е на древногръцката богиня на възмездието. Има обхват до 30 километра и може спокойно да действа под прикритието на нощта. С помощта на инфрачервена камера операторите на дрона могат да откриват цели зад вражеските линии и да ги поразяват незабелязано.

Още нещо много важно за новия дрон - той не разчита на радиовръзка, а на сателитна интернет връзка, доставяна от сателитите на Илон Мъск “Старлинк”. “Предимството е, че руснаците засега не могат да заглушават тази връзка”, обяснява операторът на дрон Вада. “Надявам се това да остане така”.

Това означава още нещо - пилотите на дроновете могат да ги управляват буквално отвсякъде, стига да имат добра интернет връзка, обяснява Вада. Така пилотът може да е в Киев или в Лвов и да управлява дрон, който нанася удари по фронта в Източна Украйна.

Пилотите са в безопасност - далеч от фронта

Екипите на терен са близо до фронтовата линия. Те подготвят дроновете, въоръжават ги след всяка мисия — от сутрин до вечер. Пилотите обаче са далеч от бойното поле. Командният център прилича на стая в студентско общежитие - защото е. През деня млади мъже играят видеоигри на компютрите в квартирите си, а нощем управляват високотехнологична военна операция. Работят по двама, казва Конунгр, който е пилот на дрон. С него има и навигатор. “Основната координация е в ръцете на навигатора. Той поддържа връзка с другите екипи, докато пилотът се фокусира върху управлението и прецизното поразяване на целта”, обяснява мъжът.

На екрана далеч от фронта противотанковите укрепления тип "драконови зъби" изглеждат като малки точки. В целевия район дронът пуска противотанкови мини - това е тяхната мисия сега. “Ако това е зона, през която руснаците се опитват да пробият, няколко такива мисии (по миниране на района) могат да оставят пътя напълно блокиран от изгорели вражески машини”, казва Конунгр.

Войната се променя

Пилотът на дрон твърди, че този метод е много по-безопасен от старите "вампирски" дронове, които се управляват директно от окопите. Причината е, че с новия дрон пилотите са в безопасност. При другите модели те винаги са под заплаха. “Ако руснаците засекат точното им местоположение, ги обстрелват с всичко, с което разполагат. С “Немезида” сме далеч по-защитени”.

Украинските технологии вече превръщат спални далеч от фронта в командни центрове — а геймъри, IT специалисти и инженери — в ключови фигури от военната машина на страната.