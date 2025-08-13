Свят

Как новият украински дрон “Немезида” променя войната

Новият украински дрон “Немезида” използва интернет, а не радиовръзка

13 август 2025, 10:00
Как новият украински дрон “Немезида” променя войната
Източник: БТА

Н овият украински дрон “Немезида” използва интернет, а не радиовръзка. Това променя из основи ситуацията за пилотите на дронове, твърди Deutsche Welle.

Как може да повлияе на военните действия?

Украйна разчита в голяма степен на дроновете в отбраната си срещу агресивната война на Русия. Украинските военни сега разполагат и с нов дрон, който те определят като сериозен пробив в развитието на безпилотните самолети, използвани за военни цели.

С интернет, а не с радиовръзка

Дронът носи името Немезида - кръстен е на древногръцката богиня на възмездието. Има обхват до 30 километра и може спокойно да действа под прикритието на нощта. С помощта на инфрачервена камера операторите на дрона могат да откриват цели зад вражеските линии и да ги поразяват незабелязано.

Още нещо много важно за новия дрон - той не разчита на радиовръзка, а на сателитна интернет връзка, доставяна от сателитите на Илон Мъск “Старлинк”. “Предимството е, че руснаците засега не могат да заглушават тази връзка”, обяснява операторът на дрон Вада. “Надявам се това да остане така”.

Това означава още нещо - пилотите на дроновете могат да ги управляват буквално отвсякъде, стига да имат добра интернет връзка, обяснява Вада. Така пилотът може да е в Киев или в Лвов и да управлява дрон, който нанася удари по фронта в Източна Украйна.

Пилотите са в безопасност - далеч от фронта

Екипите на терен са близо до фронтовата линия. Те подготвят дроновете, въоръжават ги след всяка мисия — от сутрин до вечер. Пилотите обаче са далеч от бойното поле. Командният център прилича на стая в студентско общежитие - защото е. През деня млади мъже играят видеоигри на компютрите в квартирите си, а нощем управляват високотехнологична военна операция. Работят по двама, казва Конунгр, който е пилот на дрон. С него има и навигатор. “Основната координация е в ръцете на навигатора. Той поддържа връзка с другите екипи, докато пилотът се фокусира върху управлението и прецизното поразяване на целта”, обяснява мъжът.

На екрана далеч от фронта противотанковите укрепления тип "драконови зъби" изглеждат като малки точки. В целевия район дронът пуска противотанкови мини - това е тяхната мисия сега. “Ако това е зона, през която руснаците се опитват да пробият, няколко такива мисии (по миниране на района) могат да оставят пътя напълно блокиран от изгорели вражески машини”, казва Конунгр.

Войната се променя

Пилотът на дрон твърди, че този метод е много по-безопасен от старите "вампирски" дронове, които се управляват директно от окопите. Причината е, че с новия дрон пилотите са в безопасност. При другите модели те винаги са под заплаха. “Ако руснаците засекат точното им местоположение, ги обстрелват с всичко, с което разполагат. С “Немезида” сме далеч по-защитени”.

Украинските технологии вече превръщат спални далеч от фронта в командни центрове — а геймъри, IT специалисти и инженери — в ключови фигури от военната машина на страната. 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Немезида Украински дронове Война в Украйна Старлинк Дистанционно управление Безпилотни самолети Военни технологии Интернет връзка Пилоти на дронове Промяна във войната
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Последни новини

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Гърция в пламъци: Евакуираха туристи и болница заради огъня

Свят Преди 24 минути

Десетки огнеборци се борят с огнените стихии

Националната гвардия във Вашингтон

Град под военен контрол: Националната гвардия вече е във Вашингтон

Свят Преди 26 минути

Във вторник вечерта бронирани машини бяха забелязани в градски центрове и туристически места около столицата на САЩ

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Садизъм, мъчения, издевателства: Украинците в руски плен

Свят Преди 52 минути

Много от тях се завръщат неузнаваеми

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Почитаме двама велики светци, кой има имен ден

Любопитно Преди 53 минути

На 13 август отдаваме почит на преподобния Максим Изповедник и на свети Тихон Задонски

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Евролидери ще говорят с Тръмп за Украйна преди срещата му с Путин

Свят Преди 53 минути

Европейците се опасяват, че изходът от срещата в Аляска няма да е благоприятен за Украйна след три години и половина на война

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Астрономическото шоу на годината: Пик на метеорния поток "Персеиди"

Любопитно Преди 54 минути

До края на годината ни очакват още четири пълнолуния, ето кога

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Китай прогони американски разрушител край Скарбъроу

Свят Преди 1 час

Това е първата известна американска военна операция в района на плитчината от поне шест години.

<p>Великобритания включи България в черен списък за депортации</p>

Великобритания включи България в черен списък за депортации

България Преди 1 час

Страните са предимно от Африка и Азия – Кения, Уганда, Замбия. България и Латвия са единствените две европейски страни, които намират място в този списък

<p>Украински журналист: Явно някъде и българските служби са продънени</p>

Украински журналист за акцията с оръжия у нас: Явно някъде и българските служби са продънени

България Преди 1 час

„Болно ми е, че България може да е замесена”, коментира Тетяна Станева

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея

Свят Преди 2 часа

Тя е задържана по редица обвинения, включително манипулиране с акции и корупция

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

Пеевски: Разграбването на държавните имоти и собственост трябва да спре

България Преди 2 часа

Активите са на хората и трябва да останат на хората, заяви лидерът на „ДПС – Ново начало”

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

След дрифт: 18-годишeн се заби в мост в Костинброд (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Това не е първото ПТП, което прави младежът

<p>Зеленски категоричен: Това няма как да се случи</p>

Зеленски: Няма да се изтеглим от Донбас

Свят Преди 2 часа

Украинският президент заяви това преди очакваната в петък среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

Българският съюз на лекарските асистенти и „Света Екатерина” подписват меморандум за сътрудничество

България Преди 3 часа

Целта е партньорство и сътрудничество в развитието на човешките ресурси в здравеопазването

Земетресение в Гърция

Земетресение в Гърция

Свят Преди 3 часа

Епицентърът е бил на 114 километра югоизточно от Солун

<p>МВР следи в реално време чрез сателити пожарите у нас</p>

Митов: МВР следи в реално време чрез сателити пожарите у нас

България Преди 3 часа

Системата позволява и оценка на индекса за пожароопасност

Всичко от днес

