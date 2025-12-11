Русия напредва в Покровск, а САЩ натискат за мир - опасен момент за Украйна

З авладяването на Покровск от Русия изглежда въпрос на „кога“, а не „дали“, и макар падането му да няма да предизвика разпад в украинската отбрана, то отслабва позициите на Киев в чувствителен момент от водените от САЩ преговори за прекратяване на войната, пише агенция Ройтерс (Reuters) в свой коментар.

Москва заяви на 1 декември, че е поела пълен контрол над Покровск, два дни преди специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп и неговият зет да проведат разговори в Кремъл с президента Владимир Путин за план, който според тях е близо до финализиране.

Десет дни по-късно Украйна твърди, че войските ѝ все още държат позиции в северната част на града, който преди пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г. е бил дом на 60 000 души и е служил като важен логистичен център за армията, докато боевете не го достигат.

„Новият етап на натиск върху Украйна да уреди конфликта при неблагоприятни условия се случва паралелно с тежките боеве на този фронт, което помага на Русия, защото влияе върху възприятието на Тръмп“, каза Микола Биелесков, старши анализатор във фондация „Върнете се живи“.

Украйна трябва да се опита да запази отношенията си със САЩ, които предоставят жизненоважни разузнавателни данни и оръжия, докато се противопоставя на мирно споразумение, за което Русия настоява да включва изтегляне на украинските сили от целия регион Донбас, където се намира Покровск.

Украйна заявява, че след като се бори за контрол над Донбас от 2014 г., няма морално или юридическо право да отстъпва суверенна територия на нахлулата сила, като превръщането на индустриалния район в най-спорната точка, разделяща двете воюващи страни.

Реториката на Тръмп за Украйна тази седмица стана по-остра, след като той каза пред Politico, че Русия има предимство във войната и че украинският президент Володимир Зеленски трябва да започне „да приема нещата“.

И все пак темпото на руската атака срещу Покровск показва колко трудно е за силите на Москва да напредват, когато фронтовите линии са наситени със смъртоносни дронове.

Войната се превърна в изтощителен конфликт след 2022 г., като нито едната страна не успява лесно да превземе територия. Русия започна нова офанзива в края на 2023 г. и контролира около 19,2% от Украйна – малко над 1 процентен пункт повече, отколкото в края на 2022 г.

Покровск, който се намира на високо плато в Донецка област, би бил първият град, превзет от Русия след Авдеевка на изток в началото на 2024 г. Повечето от него лежи в руини и само 1200 от жителите му остават.

Военни експерти подкрепят оценките на украинските власти, че отбраната на Украйна е малко вероятно внезапно да се срине на изток, позовавайки се на укрепените позиции по фронта, дроновете и постепенния характер на руската атака в Покровск.

Украинските сили съобщават, че руските войски настъпват на групи по шестима или по-малко, разчитайки на един или двама войници да пробият слабите отбранителни линии и да си осигурят опора в някоя сграда. „Те (руснаците) се съсредоточаваха в щурмови групи, просмуквайки се около нашите позиции, защото, както казвам, имаме критичен недостиг на пехота“, каза „Ламбада“, украински оператор на дрон, който е воювал в Покровск.

Конрад Музика, военен анализатор в Полша, заяви, че Украйна е изпратила своя щурмови полк „Скелия“ и специални части да подсилят Покровск през август, но ги е пренасочила, след като фронтът се е влошил в други източни райони като Лиман и Купянск.

Притесненията относно дълбочината на украинските резерви се появяват периодично през войната, включително и от съюзници като Съединените щати, чиито представители призовават Украйна да разшири мобилизацията. Темата е политически чувствителна и правителството отказва да понижи възрастта за набор от 25 години, за да защити по-младите поколения от кръвопролитията.

Подкрепеният от САЩ мирен план първоначално е предлагал Украйна да се изтегли от Донецка област, където според държавния секретар Марко Рубио тя контролира 20% от територията. Зеленски заяви тази седмица, че той и европейски лидери са изготвили преработен 20-точков план, но няма съгласие за отстъпване на територия. Очаква се скоро да изпратят плана си до Вашингтон.

Путин каза по-рано този месец, че Покровск, който Русия нарича Красноармейск, по името на Червената армия от съветската епоха, е идеална платформа за започване на атаки във всяка посока. Според Музика Русия вероятно планира да се опита да обкръжи „крепостните градове“ Славянск и Краматорск североизточно от Покровск и да използва високото плато, за да изстрелва дронове на по-големи разстояния.

През последните седмици руските войски са постигнали напредък както в Запорожка област на юг, така и в Днепропетровска област на изток, въпреки че последната не е сред петте украински региона, които Русия незаконно анексира.

Но бързи успехи изглеждат малко вероятни.

„Начинът, по който провеждат операциите си, е изключително бавен“, каза Музика.

Украйна подчертава готовността си да осигури „справедлив“ мир, имайки предвид, че Тръмп обеща бърз край на войната, а неговите представители заплашиха да намалят подкрепата, включително разузнавателната и оръжейната помощ, финансирана от европейски съюзници. Киев се надява същите тези европейски съюзници сами да осигурят повече финансова и военна помощ.

От август украинските сили са насочили удари срещу руската петролна индустрия, за да намалят приходите и да създадат недостиг на гориво. В последно време те атакуват кораби, които плават, за да товарят руски петрол в Черно море.

Русия проведе вълна след вълна масирани ракетни и дронови удари, причинявайки мащабни прекъсвания на тока в Украйна и сериозни щети по електроенергийната система.

Високопоставен европейски военен, пожелал анонимност, заяви, че войната може да продължи още няколко години, освен ако „моментът Тръмп“ или „моментът Путин“ не я спре, но той не смята, че Путин има намерение да се отказва.