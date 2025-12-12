Миокардит след COVID ваксина - ново изследване обяснява причината

У чени от Станфордския университет разкриват как mRNA ваксините срещу COVID-19 могат да увредят клетки на сърдечния мускул. Експерти отдавна предупреждават за миокардит – изключително рядко усложнение на ваксината, което причинява възпаление на сърдечния мускул.

Данните показват, че около един на 125 000 ваксинирани деца и възрастни под 65 години между 2023 и 2024 г. развиват това състояние. При мъже и момчета под 25 години честотата се увеличава до един на 250, или 475 на 125 000.

В изследването учените анализирали кръвта на пациенти, получили ваксината, и на такива, които развили миокардит след имунизация. Установили, че хората с това рядко странично явление имат повишени нива на два свързани с имунната система протеина в кръвта.

Последващи експерименти с мишки показват, че тези протеини стимулират неутрофили (тип имунни клетки – „първа линия“ при увреждане) да проникват в сърдечния мускул и да разрушават тъканта чрез възпаление.

Лекари посочват, че усложнението обикновено е леко и преминава само, без лечение. В тежки случаи обаче може да доведе до хоспитализация или смърт, макар че според властите в САЩ няма регистрирани смъртни случаи от миокардит, причинен от COVID ваксините.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC) предупреждават, че и самата COVID инфекция може да предизвика миокардит – около 21 на 100 000 души развиват усложнението след инфекция, според проучване от 2022 г. в Италия.

Публикацията излиза на фона на засилен интерес към рисковете на COVID ваксините, след като директорът на отдела за ваксини към Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA), д-р Винай Прасад, съобщи в служебна бележка миналия месец, че е имало „не по-малко от 10“ смъртни случая при деца „свързани“ с ваксината.

Коментарите му се основават на данни от VAERS – доброволна система за докладване на странични реакции. Всеки може да подаде сигнал, а докладите не доказват причинно-следствена връзка. FDA заяви, че провежда задълбочено разследване на докладваните смъртни случаи при деца и възрастни, за които се предполага връзка с COVID ваксината.

Около 270 милиона души в САЩ, или 81% от населението, са получили поне една доза от mRNA ваксините срещу COVID. Д-р Джоузеф Ву, кардиолог от Станфорд и ръководител на изследването, заяви в прессъобщение: „mRNA ваксините изиграха огромна роля в овладяването на пандемията от COVID. Без тях повече хора щяха да се разболеят, да имат тежки последици и да загинат“.

В публикуваното вчера изследване в списание Science Translational Medicine учените анализирали в лабораторни условия кръвта на хора, получили COVID ваксината. При тези, които развили миокардит, те открили по-високи нива на два протеина – CXCL10 и IFN-gamma. Това са цитокини – протеини, отделяни от имунните клетки, които могат да предизвикват възпаление.

В лабораторни тестове учените поставили макрофаги (вид бели кръвни клетки) в съдове, съдържащи COVID mRNA ваксината, и установили, че клетките отделят CXCL10. След това поставили Т-клетки в същите съдове и те отделили големи количества IFN-gamma. Но когато Т-клетките били поставени в съд, съдържащ само ваксината (без макрофаги), те отделяли нормални количества IFN-gamma. Това показва, че в някои случаи ваксините могат да активират макрофагите, които на свой ред активират и Т-клетките.

В друго изпитване учените инжектирали млади мъжки мишки с ваксината на Pfizer и няколко дни по-късно изследвали сърдечния им мускул. Установили навлизане на неутрофили в тъканта, което според тях показва как инжекциите могат да причинят увреждания на сърцето.

Антиваксъри от години настояват COVID ваксините да бъдат изтеглени от пазара заради опасенията от сърдечни увреждания, твърдейки, че при някои групи рискът е по-голям, отколкото при инфекция.

Д-р Ву добави: „И други ваксини могат да причинят миокардит и възпалителни проблеми, но симптомите са по-дифузни. Освен това рисковете от mRNA COVID ваксините получиха огромен обществен и медиен фокус“.

Той допълни: „Ако получиш болки в гърдите след COVID ваксина, отиваш в болница и ако пробите са положителни, получаваш диагноза миокардит. Ако получиш болки в мускулите от грипна ваксина – просто не обръщаш внимание“.

По-рано този месец д-р Робърт Редфийлд, ръководил CDC по време на първия мандат на Тръмп, заяви, че не подкрепя продължаващото използване на mRNA ваксините.

През септември ваксиналният комитет към CDC (ACIP) гласува да премахне препоръката всички над шестмесечна възраст да получат ваксина срещу COVID и вместо това заяви, че американците трябва да вземат решение индивидуално.

Министърът на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, който назначи комисията, преди това е критикувал кампанията за ваксинация срещу COVID.