Свят

Крал Чарлз с видеообръщение за лечението си от рак

Предварително записаното послание ще бъде излъчено в 20:00 ч. тази вечер. Кралското семейство публикува кратък тийзър на видеото в социалните си мрежи

12 декември 2025, 14:35
Крал Чарлз с видеообръщение за лечението си от рак
Източник: Getty Images

К рал Чарлз е записал лично видеопослание за своя опит с рака, което ще бъде излъчено тази вечер. То ще подчертае важността на скрининговите програми за ранна диагностика, а 77-годишният монарх ще разкаже за своя път към възстановяване, съобщава Sky News.

Посланието ще бъде излъчено в 20:00 ч. местно време в подкрепа на кампанията „Stand Up To Cancer“, съвместна инициатива на Cancer Research UK и Channel 4.

Дълго време нямаше официална информация за здравословното състояние на краля, но през май, в кратък разговор с човек от тълпата, той каза: „Бих искал да мисля, че вече съм от по-добрата страна на това пътуване с рака“.

Кралят разкри през февруари 2024 г., че е диагностициран с рак и започва лечение. Той отложи всички публични изяви, но продължи задълженията си като държавен глава зад стените на двореца, провеждайки аудиенции и заседания на Тайния съвет.

През април миналата година Чарлз се върна към публични ангажименти и посети Центъра за онкологично лечение Macmillan към University College Hospital в Лондон заедно с кралицата. Там той сподели „шока“ от диагнозата си пред друга пациентка с рак, Лесли Уудбридж, като ѝ каза: „Винаги е малко шок, нали, когато ти го кажат?“.

Индия в сърцето на Лондон - Чарлз и Камила с пъстро кралско посещение
38 снимки
Чарлз Камила
Чарлз Камила
Чарлз Камила
Чарлз Камила

Източници съобщиха миналия декември, че лечението му ще продължи и през 2025 г. и че напредъкът е „в положителна посока“.

Кралят е решил да не разкрива вида на рака, като дворцовите източници обясняват това с нежелание да се отделя специално внимание на един тип заболяване за сметка на други.

Седмицата на инициативата ще завърши тази вечер с вечер на живо с комедийни изпълнения и развлекателна програма по Channel 4, част от усилията за повишаване на информираността за скрининга и подкрепа на пациентите с рак и техните семейства.

Давина Маккол, която наскоро разкри, че е лекувана от рак на гърдата, ще води предаване на живо от онкологична клиника в болницата Addenbrooke’s в Кеймбридж, като ще проследи пациенти в ключови моменти от тяхното лечение. Ще бъде излъчен и специален епизод на Celebrity Gogglebox.

Парад за рождения ден на крал Чарлз
50 снимки
Парад за рождения ден на крал Чарлз
Парад за рождения ден на крал Чарлз
Парад за рождения ден на крал Чарлз
Парад за рождения ден на крал Чарлз

Посланието на краля ще бъде показано непосредствено преди началото на предаването на Маккол и е записано през последната седмица на ноември в сутрешния салон на Кларънс Хаус.

Тази година той направи няколко пътувания в чужбина, включително до Полша и Италия. По-рано този месец Чарлз бе домакин на германския президент на банкет във Уиндзор като част от историческо тридневно държавно посещение.

Кралят получава лечението си като амбулаторен пациент от началото на февруари миналата година, като се смята, че посещава Лондонската клиника за седмични процедури.

В началото на годината увеличи работния си график след положителния напредък в лечението, въпреки кратък престой в болница през март заради временни странични ефекти. Няколко месеца по-късно, при посещение в Брадфорд, той бе попитан от цветарката Сафина Хан за здравето му и отговори с вдигнат палец: „Бих искал да мисля, че вече съм от по-добрата страна [на това пътуване с рака].“

Крал Чарлз Рак Видеопослание Ранна диагностика Скринингови програми Път към възстановяване Stand Up To Cancer Лечение на рак Обществени ангажименти Информираност за рака
Последвайте ни

По темата

Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

Президентът обяви кога започват консултациите с политическите сили

ЕК: България въвежда еврото от 1 януари, решението остава в сила

ЕК: България въвежда еврото от 1 януари, решението остава в сила

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Депутатите решиха за оставката на кабинета „Желязков“

Блясък в Лондон: Сигорни Уийвър и звездите от „Аватар“ впечатлиха на премиерата на филма

Блясък в Лондон: Сигорни Уийвър и звездите от „Аватар“ впечатлиха на премиерата на филма

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

11 причини защо Немските овчарки са толкова популярни

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 6 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 6 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 6 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 6 дни

Виц на деня

-Мамо, ние от къде сме произлезли? -От Адам и Ева. -А тате защо вика, че от маймуните? -Това е неговата рода.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стачка срещу проектобюджета за 2026 г. парализира Италия

Стачка срещу проектобюджета за 2026 г. парализира Италия

Свят Преди 12 минути

В Неапол и Милано линиите на метрото не работят

Проблеми с плащането с някои ваучери за храна на Нова Година

Проблеми с плащането с някои ваучери за храна на Нова Година

България Преди 48 минути

Това е планирано техническо прекъсване за превалутиране и настройване на нашите системи, съобщи един от операторите

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Принцеса Виктория впечатли с мускули на Нобеловите награди

Любопитно Преди 1 час

Принцеса Виктория винаги е била спортен ентусиаст - смята се, че тренира пет пъти седмично, като не се ограничава само със силови упражнения - тя бяга, плува, играе голф и язди

Огледална дата 12.12: Магия за сбъдване на най-дълбокото ви желание

Огледална дата 12.12: Магия за сбъдване на най-дълбокото ви желание

Любопитно Преди 1 час

12 декември е огледална дата – ден, когато желанията се чуват по-силно и мислите се материализират: Запишете желанието си на ръка, определете първата стъпка, визуализирайте резултата и пазете намерението за себе си

.

Звездите от Big Brother отговарят на заглавията в жълтата преса! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

<p>Почина актьорът и комик&nbsp;Стенли Бакстър</p>

Легендарният актьор и комик Стенли Бакстър почина на 99 години

Свят Преди 1 час

Носителят на награда БАФТА беше известен с майсторските си имитации на известни личности

<p>Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас</p>

Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас и да създаде "свободна икономическа зона"

Свят Преди 1 час

Новото предложение на САЩ предвижда Украйна да се изтегли от своята територия в Донбас, без руснаците да настъпват, създавайки неутрална зона

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Доналд Тръмп предупреждава за Трета световна война

Свят Преди 1 час

„Подобни неща могат да доведат до Трета световна война. И аз го казах преди няколко дни – всички играят игри, но в крайна сметка ще се стигне до Трета световна война. И не искаме това да се случи“, заяви Тръмп

Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Bad Bunny падна на сцената по време на концерт (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Bad Bunny се подхлъзна и падна на сцената по време на концерт в Мексико Сити, но феновете му продължиха песента и му помогнаха да възобнови изпълнението

Васил Терзиев

София овладява кризата с отпадъците: „Люлин“ вече е на редовен режим

България Преди 2 часа

„Първите дни на декември в „Люлин“ бяха трудни. И е важно да го кажа открито. Не беше добре. И аз поемам отговорност“, заяви столичният кмет Васил Терзиев

Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките – имаме по 9 живота

Слави Трифонов: Чалгарите сме като котките – имаме по 9 живота

България Преди 2 часа

Земетресение разлюля Вранча в Румъния

Земетресение разлюля Вранча в Румъния

Свят Преди 2 часа

Това съобщи Националния институт за изследвания и разработки в областта на физиката на Земята (INCDFP

Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар

Висока концентрация на бактерии в топла вода - здравният министър с първи коментар

България Преди 2 часа

„В Министерството на здравеопазването не е постъпвала информация, съдържаща резултати от проведено от Софийския университет проучване, поради което не бихме могли да изразим становище по същество“

<p>Сидни Суини се подложи на детектор на лъжата</p>

Сидни Суини разкри истински ли са гърдите ѝ на тест с детектор на лъжата

Любопитно Преди 2 часа

Сидни Суини категорично отрече слуховете за пластична хирургия, заявявайки в няколко интервюта, че външността ѝ е естествена и че иска да вдъхновява жените да бъдат уверени в себе си

"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена

"Ще поръчам на някой да те залее с киселина и ще те прегазя с колата" - мъж е в ареста за системно нападение и заплахи над жена

България Преди 2 часа

Инцидентите са станали между септември и декември 2025 г. в София и Велинград

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

„Условно правосъдие“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Всичко от днес

От мрежата

5 празнични съвета за щастлива котка тази Коледа

dogsandcats.bg

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg
1

Насекомоядните птици у нас намаляват

sinoptik.bg
1

Хванаха усойница в центъра на Смолян

sinoptik.bg

Ще има ли сватба? Давид от Big Brother и любимата му отговарят!

Edna.bg

Как да оцелееш по Коледа без мъж ... и дори да си изкараш страхотно!

Edna.bg

Бивш защитник на ЦСКА: Надхитрих Дембеле, с голям кеф се радвахме на „Герена“

Gong.bg

Организират турнир и търг в подкрепа на Любо Пенев

Gong.bg

Президентът обяви кога започва консултации с партиите

Nova.bg

ЕК: България е изпълнила критериите за еврозоната и на 1 януари ще стане член

Nova.bg