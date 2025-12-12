Крал Чарлз с видеообръщение за лечението си от рак

К рал Чарлз е записал лично видеопослание за своя опит с рака, което ще бъде излъчено тази вечер. То ще подчертае важността на скрининговите програми за ранна диагностика, а 77-годишният монарх ще разкаже за своя път към възстановяване, съобщава Sky News .

Посланието ще бъде излъчено в 20:00 ч. местно време в подкрепа на кампанията „Stand Up To Cancer“, съвместна инициатива на Cancer Research UK и Channel 4.

Дълго време нямаше официална информация за здравословното състояние на краля, но през май, в кратък разговор с човек от тълпата, той каза: „Бих искал да мисля, че вече съм от по-добрата страна на това пътуване с рака“.

Кралят разкри през февруари 2024 г., че е диагностициран с рак и започва лечение. Той отложи всички публични изяви, но продължи задълженията си като държавен глава зад стените на двореца, провеждайки аудиенции и заседания на Тайния съвет.

През април миналата година Чарлз се върна към публични ангажименти и посети Центъра за онкологично лечение Macmillan към University College Hospital в Лондон заедно с кралицата. Там той сподели „шока“ от диагнозата си пред друга пациентка с рак, Лесли Уудбридж, като ѝ каза: „Винаги е малко шок, нали, когато ти го кажат?“.

Източници съобщиха миналия декември, че лечението му ще продължи и през 2025 г. и че напредъкът е „в положителна посока“.

Кралят е решил да не разкрива вида на рака, като дворцовите източници обясняват това с нежелание да се отделя специално внимание на един тип заболяване за сметка на други.

Седмицата на инициативата ще завърши тази вечер с вечер на живо с комедийни изпълнения и развлекателна програма по Channel 4, част от усилията за повишаване на информираността за скрининга и подкрепа на пациентите с рак и техните семейства.

Давина Маккол, която наскоро разкри, че е лекувана от рак на гърдата, ще води предаване на живо от онкологична клиника в болницата Addenbrooke’s в Кеймбридж, като ще проследи пациенти в ключови моменти от тяхното лечение. Ще бъде излъчен и специален епизод на Celebrity Gogglebox.

Посланието на краля ще бъде показано непосредствено преди началото на предаването на Маккол и е записано през последната седмица на ноември в сутрешния салон на Кларънс Хаус.

Тази година той направи няколко пътувания в чужбина, включително до Полша и Италия. По-рано този месец Чарлз бе домакин на германския президент на банкет във Уиндзор като част от историческо тридневно държавно посещение.

Кралят получава лечението си като амбулаторен пациент от началото на февруари миналата година, като се смята, че посещава Лондонската клиника за седмични процедури.

В началото на годината увеличи работния си график след положителния напредък в лечението, въпреки кратък престой в болница през март заради временни странични ефекти. Няколко месеца по-късно, при посещение в Брадфорд, той бе попитан от цветарката Сафина Хан за здравето му и отговори с вдигнат палец: „Бих искал да мисля, че вече съм от по-добрата страна [на това пътуване с рака].“