Блясък в Лондон: Сигорни Уийвър и звездите от „Аватар“ впечатлиха на премиерата на филма

С игорни Уийвър беше истинската красавица на вечерта по време на лондонската премиера на новия си филм „Аватар: Огън и пепел“, където на червения килим се събраха множество безупречно облечени звезди, сред които Пени Ланкастър и Сабрина Елба, пише HELLO!

76-годишната актриса изглеждаше ефирна и изискана в черна кадифена рокля с дълги ръкави, допълнена от деликатни сребърни висящи обеци. Характерните ѝ червени кичури бяха оформени елегантно в шикозна прическа. Сигорни заложи на естествен грим – розови устни, лек руж и дискретен черен молив за очи.

„Огън и пепел“ е третият филм от поредицата „Аватар“ на Джеймс Камерън, след „Аватар“ от 2009 г. и „Аватар: Пътят на водата“ от 2022 г.

