Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари

"Спестяванията ми, бъдещето ми и резултатите от години на жертви изчезнаха", каза една от жертвите

12 декември 2025, 10:00
Южнокорейски криптомагнат е осъден за „епична измама“ за милиарди долари
Източник: iStock

Ю жнокорейският криптомагнат До Куон, който "заличи" 40 милиарда долара от спестяванията на хиляди инвеститори, беше осъден на  15 години затвор в Манхатън за „епична измама“ със своите валути TerraUSD и Luna, предаде Reuters

Окръжният съдия на САЩ Пол А. Енгелмаер, който произнесе присъдата в четвъртък, 11 декември, остро порица Куон за многократните лъжи към инвеститорите, които са му се доверили със спестяванията си за цял живот.

Коя е китайската "криптокралица", откраднала милиарди долари?

"Това беше измама от епичен, исторически мащаб. В историята на федералните преследвания има малко измами, които да са причинили толкова много вреда, колкото вие, г-н Куон", заяви Енгелмаер по време на изслушване във федерален съд в Манхатън.

Куон, 34 г., който е съосновател на базираната в Сингапур Terraform Labs и е разработил валутите TerraUSD и Luna, по-рано се призна за виновен и призна, че е заблуждавал инвеститори относно монета, която е трябвало да поддържа стабилна цена по време на периоди на волатилност на крипто пазара.

Той е един от няколкото криптовалутни магнати, изправени пред федерални обвинения след срива на цените на дигиталните токени през 2022 г., който предизвика фалита на редица компании.

Бивш ръководител на платформа за криптовалути е осъден за пране на пари

Облечен в жълта затворническа униформа, Куон се обърна към съда и се извини на жертвите си, включително стотиците, които са изпратили писма до съда, описващи претърпените от тях вреди.

"Всички техни истории бяха покъртителни и отново ми напомниха за огромните загуби, които съм причинил. Искам да кажа на тези жертви, че съжалявам", каза Куон.

Китайка е осъдена за най-голямата кражба на криптовалута в света

Айълдъз Атила, един от стотиците пострадали, изпратили писма до съда, заяви, че е загубил между 400 000 и 500 000 долара при срива. "Спестяванията ми, бъдещето ми и резултатите от години на жертви изчезнаха. Борех се да се справя с плащанията и всичко, за което бях работил, беше заличено", каза Атила.

Адвокатът на Куон, Шон Хекер, заяви в имейл след произнасянето на присъдата, че Куон е говорил от сърце, е изразил искрено разкаяние и ще продължи усилията си да се поправи.

Главният прокурор на САЩ Джей Клейтън от Манхатън заяви в изявление след изслушването, че Куон е измислил сложни схеми за изкуствено надуване на стойността на криптовалутите си и е избегнал отговорност, когато престъпленията му са го настигнали.

Прокурорите бяха поискали присъда от най-малко 12 години затвор, като заявиха, че сривът на криптовалутата на Куон Terra е причинил загуби за милиарди долари и е предизвикал каскада от кризи на крипто пазара. Адвокатите на Куон бяха поискали той да бъде осъден на не повече от пет години, за да може да се върне в Южна Корея и да се изправи пред криминални обвинения там.

Прокурорите повдигнаха обвинения срещу Куон през януари по девет криминални точки за измама с ценни книжа, банкова измама, измама със стоки и заговор за пране на пари.

Куон беше обвинен, че е заблудил инвеститори през 2021 г. относно TerraUSD – т.нар. стейбълкойн, проектиран да поддържа стойност от 1 долар. Прокурорите твърдят, че когато TerraUSD е паднала под обвързаността си с долара (1 долар) през май 2021 г., Куон е казал на инвеститорите, че компютърен алгоритъм, известен като "Terra Protocol", е възстановил стойността на монетата.

Вместо това Куон е договорил фирма за високочестотна търговия тайно да закупи токени за милиони долари, за да поддържа изкуствено цената му, според документите по обвинението.

Куон се призна за виновен през август по две обвинения – заговор за измама и банкова измама – и се извини в съда за поведението си.

"Направих неверни и подвеждащи изявления защо тя възвърна обвързаността си, като не разкрих ролята на търговска фирма във възстановяването на тази обвързаност", каза Куон тогава. "Това, което направих, беше грешно."

През 2024 г. Куон се съгласи да плати 80 милиона долара като гражданска глоба и да му бъде забранено да извършва крипто транзакции като част от споразумение за 4,55 милиарда долара, което той и Terraform постигнаха с Комисията за ценни книжа и борси на САЩ.

Той също така е изправен пред обвинения в Южна Корея. Като част от споразумението му за признаване на вина, прокурорите няма да се противопоставят на евентуално искане на Куон за прехвърляне в чужбина, след като излежи половината от американската си присъда.

Източник: Reuters    
