ЕК: България въвежда еврото от 1 януари, решението остава в сила

Решенията за приемането на България в еврозоната вече са приети и остават в сила, заяви днес говорител на Европесйката комисия на пресконференция в отговор на въпрос дали е възможно да настъпи промяна до 1 януари догодина заради политическата обстановка у нас.

Попитан дали има „техническа възможност“ България да не влезе в еврозоната от началото на следващата година, или да напусне, след като веднъж е приета, говорителят поясни, че отговорът на този въпрос е много ясен. Има определени изисквания (за влизане в еврозоната) и България ги изпълни, каза той. Всички съответни решения бяха взети и се предвижда от 1 януари България да въведе еврото, обобщи говорителят.

По-рано днес стана ясно, че от партия „Възраждане“ изразиха намерение да предложат на Народното събрание да приеме решение, с което Министерският съвет да бъде задължен да поиска отлагане с една година на влизането на нашата страна в еврозоната.