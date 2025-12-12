Свят

„Не е наша работа, когато става дума за избори, да решаваме кой ще бъде лидерът на дадена държава, това е работа на хората от тази държава“, категорична е председателят на ЕК

12 декември 2025, 13:35
„Не се меси в европейската демокрация" – Фон дер Лайен нападна Тръмп
Урсула фон дер Лайен   
Източник: БТА/AP

Д оналд Тръмп не бива да се намесва в европейската демокрация, заяви председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в четвъртък, дни след като американският президент отправи остри критики към Европа.

„Не е наша работа, когато става дума за избори, да решаваме кой ще бъде лидерът на дадена държава, това е работа на хората от тази държава… Това е суверенитетът на избирателите и той трябва да бъде защитен“, каза тя в интервю по време на събитието POLITICO 28 в Брюксел.

„Никой друг не би трябвало да се намесва, без никакво съмнение“, добави тя в отговор на въпрос за Стратегията за национална сигурност на САЩ, публикувана миналата седмица, която предизвика сериозно възмущение в Европа.

Стратегията твърди, че Европа е изправена пред „изтриване на цивилизацията“ в рамките на следващите 20 години – наратив, който резонира силно сред крайно десните лидери на континента, включително унгарския премиер Виктор Орбан, както и в Русия.

Документът критикува и европейските усилия за ограничаване влиянието на крайнодесни партии, определяйки такива действия като политическа цензура, и говори за „насърчаване на съпротива срещу сегашната европейска траектория вътре в европейските нации“.

Фон дер Лайен заяви, че именно поради това ЕС предлага инициативата „Щит за демокрацията“, предназначена да засили борбата срещу външна намеса онлайн, включително по време на избори. Тя подчерта, че винаги е имала „много добри работни отношения“ с американските президенти и „така е и днес“. Но допълни, че Европа трябва да се съсредоточи върху себе си, вместо да се сравнява с други.

„От цялото си сърце съм убедена трансатлантичка. Но какво е важно? Важно е… да се гордеем, че сме Европейски съюз, да разглеждаме собствените си сили и да се изправяме пред предизвикателствата, които имаме“, категорична е тя.

„Разбира се, отношенията ни със Съединените щати са се променили. Защо? Защото ние се променяме. И това е важно да помним: каква е нашата позиция? Каква е нашата сила? Нека работим върху това. Нека се гордеем с това. Нека отстояваме единна Европа. Това е нашата задача… да гледаме към себе си и да се гордеем със себе си“, заяви Фон дер Лайен, докато публиката я аплодираше.

Американският президент определи Европа като „разпадаща се“ група от нации, ръководени от „слаби“ хора, в интервю за POLITICO, излъчено във вторник в специален епизод на подкаста The Conversation. „Мисля, че са слаби“, каза Тръмп за европейските президенти и премиери, добавяйки: „Мисля, че не знаят какво да правят. Европа не знае какво да прави“.

POLITICO определи Тръмп като най-влиятелния човек, оформящ европейската политика, поставяйки го начело на годишната класация P28. Списъкът показва кои личности се очаква да имат най-голямо влияние върху политическата посока на Европа през следващата година, въз основа на оценка от редакцията на POLITICO и влиятелни фигури, с които журналистите на изданието общуват.

Източник: POLITICO    
