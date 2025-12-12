Зеленски: САЩ искат Украйна да се оттегли от Донбас и да създаде "свободна икономическа зона"

30 секунди, които решиха всичко: Как крадците на Лувъра избягаха от полицията

Н а фона на растящото нетърпение от Вашингтон за мирно споразумение, САЩ са предложили създаването на „свободна икономическа зона“ в Донбас – идея, която изисква от Украйна да се изтегли от собствената си територия, разкри президентът Володимир Зеленски, предаде Sky News.

Донбас – индустриален и въгледобивен район, съставен предимно от Донецка и Луганска област – се превърна в една от ключовите спорни точки в предложения от САЩ мирен план.

Във видеото:Лидерите на Германия, Франция и Великобритания обсъдиха американския план за Украйна със Зеленски

"Неутрална" икономическа зона

Първият проект на плана, който изтече миналия месец, предвиждаше Украйна да се изтегли от районите на Донбас, като условие за мир.

Украйна счете тази точка за "неприемлива" и Зеленски прекара последните няколко седмици в изготвяне на отговор на плана, който премахва "очевидни антиукраински точки".

Зеленски заяви в четвъртък, 11 декември, че е изпратил на Вашингтон преработен мирен план, сведен само до 20 точки.

Среща на "Даунинг стрийт

Нараства усещането в някои европейски столици, че Украйна ще трябва да направи болезнени компромиси, тъй като страната навлиза в четвъртата си зима на пълномащабна война. Ситуацията на фронтовата линия е трудна, а многократните руски удари по енергийната инфраструктура предизвикват сериозни проблеми с електроснабдяването, предаде The Guardian.

Въпреки това лидерите на Франция, Великобритания и Германия, които се срещнаха със Зеленски на "Даунинг стрийт" в понеделник, подчертаха, че единствено Украйна може да взема решения по териториални въпроси. „Би било грешка да принуждаваме украинския президент към мир, който народът му няма да приеме след четири години страдание и смърт“, заяви в четвъртък германският канцлер Фридрих Мерц.

Зеленски съобщи, че освен общото рамково споразумение, има и два отделни документа, които Украйна се надява да подпише през идните дни. Единият е за потенциални гаранции за сигурност, които биха влезли в сила при евентуална нова руска агресия срещу Украйна, а другият – за икономическото възстановяване на страната.

Новото предложение на САЩ предвижда Украйна да се изтегли от своята територия в Донбас, без руснаците да настъпват, създавайки неутрална зона.

"Какво ще задържи руските войски"

Въпреки това Зеленски охлади ентусиазма към плановете, докато информираше журналисти в Киев.

President Zelenskyy lates remarks for press:



- The United States does not want to see us in NATO. What separate agreements does the U.S. have with Russia? We do not know. In time, all secrets are revealed‼️



- The only possible ceasefire is if a formal agreement is signed.… pic.twitter.com/QWusI5PYAh — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) December 11, 2025

"Кой ще управлява тази територия, която те наричат „свободна икономическа зона“ или „демилитаризирана зона“ – те не знаят", каза той.

"Ако войските на едната страна трябва да отстъпят, а другата страна остане там, където е, тогава какво ще задържи тези други войски, руските? Или какво ще им попречи да се маскират като цивилни и да завземат тази свободна икономическа зона? Всичко това е много сериозно. Не е сигурно, че Украйна ще се съгласи с това, но ако говорим за компромис, то той трябва да бъде честен компромис."

Анализ на експерти

Военният анализатор на Sky News Майкъл Кларк даде тревожна оценка на предложението, заявявайки, че то не предлага "никакво физическо решение" за разрешаване на проблема с бъдещи атаки.

Той каза: "Ако Украйна се откаже от градовете-крепости в Донбас, единствената сигурност, която може да има, е като бъде силно въоръжена и подкрепена от съюзниците си по някакъв начин."

"Единственото нещо, което би спряло Русия, е възпирането: знанието, че европейските сили са в Украйна, готови да се бият за тях, което е трудно да си представим в момента, и още по-трудно да си представим, че са подкрепени от американски сили."

Матю Савил, директор на военните науки в Кралския обединен институт за служби, беше също толкова скептичен.

"Общото мнение е, че руснаците ще бъдат твърде изкушени да опитат да се върнат за още", каза той пред Sky News.

Той добави, че "някакъв вид временно прекратяване на огъня" може да проработи, но това би изисквало "европейците да покажат, че могат да подкрепят думите си с дела по отношение на сила за осигуряване на спокойствие".

На този фон днес се проведе среща на "коалицията на желаещите" – блокът от 34 държави, ангажирани да подкрепят Украйна срещу руската агресия, част от който е и Великобритания.

Имаше съгласие за продължаване на финансирането на военната подкрепа, "напредък по мобилизирането на замразените руски държавни активи" и актуализация от Зеленски относно продължаващия обстрел на страната му от Русия, според Даунинг стрийт.

След това Зеленски заяви, че блокът работи, за да гарантира, че всяко мирно споразумение съдържа "сериозни компоненти на европейско възпиране".

Той добави: "Важно е Съединените щати да са с нас и да подкрепят тези усилия. Никой не е заинтересован от трета руска инвазия."

BREAKING - Trump 'extremely frustrated' with both Ukraine, Russia over war pic.twitter.com/lV99j1oqqc — Dhruv Mishra (@DhruvMishra1607) December 11, 2025

Критики от САЩ

Той също така засегна нарастващия натиск от страна на САЩ за провеждане на избори в Украйна, заявявайки, че "трябва да има прекратяване на огъня", преди страната да може да отиде до урните.

Мандатът на Зеленски изтече миналата година, но военновременните избори са забранени от закона в Украйна.

Междувременно, тонът от Белия дом тази вечер беше на нетърпение, като екипът на Тръмп заяви, че той няма да присъства на по-нататъшни срещи, докато няма реален шанс за подписване на мирно споразумение.

"Президентът е изключително разочарован и от двете страни на тази война и му е писнало от срещи само заради самите срещи", каза говорителката на Белия дом Каролин Левит.